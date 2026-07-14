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Qué es la ventilación cruzada que recomiendan los expertos en climatización: dos ventiladores pueden refrescar la casa sin aire acondicionado

El sistema permite expulsar el aire caliente acumulado en el interior de la vivienda e introducir otro más fresco

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Salón con paredes blancas, dos ventiladores (uno de pie, uno de torre), un gato durmiendo, estanterías con libros, un sofá, una televisión y plantas.
Un salón luminoso de un piso durante el verano en el que hay dos ventiladores encendidos, un modelo de pie y otro de torre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abrir una ventana no siempre es suficiente para refrescar el ambiente. Si el objetivo es que el aire caliente salga de verdad, es necesario crear una corriente que atraviese la casa: el aire entra por una abertura y sale por otra situada en una zona diferente. Este sistema se conoce como ventilación cruzada y puede ponerse en práctica con dos ventiladores.

La idea es bien sencilla: uno de los aparatos introduce en la vivienda el aire procedente de una zona más fresca, mientras que el otro ayuda a expulsar el calor acumulado. De esta forma, el aire no se limita a dar vueltas dentro de una misma habitación, sino que recorre parte de la casa y sale al exterior.

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Este método forma parte de lo que se conoce como refrigeración pasiva, es decir, el uso de la ventilación, la sombra y la propia distribución de la vivienda para reducir el calor sin depender únicamente del aire acondicionado.

Cómo colocar los dos ventiladores

Para crear la corriente, el primer ventilador debe situarse cerca de una ventana abierta situada, si es posible, en el lado más fresco o sombreado de la vivienda. Este aparato tiene que apuntar hacia el interior para ayudar a introducir el aire exterior.

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El segundo ventilador debe colocarse cerca de otra ventana o puerta, preferiblemente en el extremo contrario de la casa. En este caso tiene que apuntar hacia fuera, porque su función es expulsar el aire caliente acumulado. El Departamento de Energía de Estados Unidos recomienda cerrar las ventanas cercanas a este segundo aparato, para obligar al aire a recorrer una distancia mayor dentro de la vivienda.

Las dos ventanas no tienen que estar necesariamente una frente a la otra. Pueden encontrarse en habitaciones distintas o en fachadas contiguas. Lo importante es dejar las puertas interiores abiertas y crear un camino por el que el aire pueda pasar sin demasiados obstáculos.

En las viviendas de varias plantas, el ventilador que expulsa el aire puede colocarse en el piso superior, ya que el aire caliente tiende a subir. Al mismo tiempo, se pueden abrir ventanas en las plantas inferiores para facilitar la entrada de aire más fresco. Esta es también una de las recomendaciones del Departamento de Energía estadounidense.

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Es mejor utilizarlo por la noche o a primera hora

La ventilación cruzada no funciona igual durante todo el día. Para que ayude a enfriar la casa, la temperatura exterior debe ser inferior a la interior. Por eso suele ser más útil durante la noche, al amanecer o a primera hora de la mañana.

La Asociación Internacional de Profesionales de la Climatización (ASHRAE) recomienda abrir y cerrar las ventanas teniendo en cuenta el movimiento ascendente del aire caliente y aprovechar la ventilación cruzada especialmente por la noche.

Durante las horas centrales del día puede tener el efecto contrario. Si en la calle hace más calor que dentro, abrir las ventanas e introducir aire exterior puede calentar todavía más la vivienda. En ese momento conviene cerrar ventanas, bajar persianas y cortinas y evitar que el sol entre directamente.

La guía YourHome recuerda que la refrigeración de una casa no depende solo de mover el aire. También es necesario reducir la entrada de calor mediante toldos, sombras, persianas o un buen aislamiento.

Los ventiladores no enfrían el aire

Los ventiladores no producen aire frío como un aparato de aire acondicionado. Lo que hacen es mover el aire y crear una sensación de frescor sobre la piel. Por este motivo, la ventilación cruzada no siempre será suficiente durante una ola de calor.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advierten de que los ventiladores deben utilizarse cuando la temperatura interior sea inferior a 32 grados. Por encima de ese nivel, pueden aumentar la temperatura corporal.

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