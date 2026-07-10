Vuelve a los cines ‘Backrooms’ con una versión extendida: la película de terror más taquillera en España amplia su universo

Backrooms: Sin Salida está basada en la webserie creada por el propio director Kane Parsons y lleva a la pantalla una de las creepypastas más conocidas de internet: una leyenda de horror digital que cobró vida en foros y se expandió hasta construir su propio universo y lenguaje. (A24)

La película Backrooms volverá a los cines españoles el 10 de julio con una versión extendida titulada Backrooms: Liquidación total, un nuevo montaje de 126 minutos que añade 16 minutos de metraje exclusivo tras los créditos y refuerza el recorrido de la película de terror más vista del año en España.

La nueva edición incorpora material adicional dirigido por Kane Parsons y ya se ha estrenado en cines de Estados Unidos y Reino Unido desde el 3 de julio. En España, la distribuye Elastica y tendrá además una proyección especial el 1 de agosto en el Atlàntida Mallorca Film Fest.

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La película acumula 938.000 espectadores en España a 7 de julio, se encuentra en su quinta semana en salas y no ha salido del top seis de la taquilla desde su estreno. Ese rendimiento la ha situado como la película de terror más vista del año en el mercado español.

También figura como el sexto mejor estreno de una película de género en España desde 2020. En Estados Unidos, el filme se ha convertido en la octava película de terror más taquillera de todos los tiempos.

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Qué ofrece el nuevo material inédito

El nuevo metraje arranca con un grupo de empleados del Async Research Institute adentrándose en los ‘backrooms’. La organización ya aparecía al final de la película, cuando Mary (Renate Reinsve) logra escapar y termina hablando con el investigador Phil, interpretado por Mark Duplass, en una sala privada.

La secuencia sitúa los hechos el 18 de junio de 1990. Un equipo con trajes de protección, uno de cuyos integrantes lleva una cámara, explora el espacio y encuentra tres carteles con el lema “Liquidación total. Toda la tienda en oferta”.

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Renate Reinsve en 'Backrooms' (A24)

Esos carteles remiten a la tienda de Clark, el dueño de la mueblería al que da vida Chiwetel Ejiofor, que en la película intenta atraer clientes a un negocio en declive. La grabación en off, planteada como un registro de servicio, señala que el doctor McCarthy está “impaciente” por ver los letreros en persona.

Al día siguiente, el equipo investiga si las señales son copias recurrentes de un mismo objeto o si existieron individualmente en el espacio original del que proceden. Tras concluir que fueron ‘serigrafiadas’ y colgadas con cables de acero, una voz fuera de campo ordena cortar la cuarta pared al sospechar que hay un cuarto cartel al otro lado.

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Dentro del panelado de madera aparece una mano que sobresale de una viga, aunque después resulta pertenecer a un maniquí junto a un timón de barco. En la estancia también hay más carteles, percheros y muebles de jardín, antes de que el grupo localice otro maniquí, otro timón ‘semihundido’ en el suelo y un televisor que alterna una pantalla azul con imágenes fugaces.

Una imagen de 'Backrooms' (A24)

El sonido metálico que oyen a lo lejos se intensifica hasta precipitar la retirada del equipo. En ese momento aparece de forma brusca una figura, los miembros de la expedición y la cámara caen al suelo y el narrador grita: “¿Qué coño?”.

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Un éxito mundial que ha roto récords

Este nuevo corte se ha presentado como una forma de profundizar en el misterio del universo de la película que lleva recaudados más de 330 millones de dólares en todo el mundo y que se ha convertido en la más taquillera de la historia del estudio A24.

El filme está protagonizado por Ejiofor y Renate Reinsve, ganadora del premio a mejor actriz en Cannes por La peor persona del mundo y nominada al Oscar por Valor sentimental.

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Kane Parsons en el estreno de 'Backrooms' en Santa Monica, California, el 7 de mayo del 2026. (Richard Shotwell/Invision/AP)

La película adapta y expande el universo que Parsons creó en YouTube a partir de la leyenda urbana de espacios laberínticos más allá de la realidad. Estrenada en 2022, aquella serie de cortos acumuló millones de visualizaciones y sirvió de base para el debut en el largometraje de un director que, con 19 años, se ha convertido en el más joven de la historia de A24 y en el cineasta más joven en dirigir una película número uno en la taquilla mundial.

El éxito comercial también destaca por su capacidad de atraer a un público muy joven. La película ha funcionado especialmente entre los menores de 21 años y ha movilizado a una de las audiencias más jóvenes y diversas de los últimos tiempos.

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