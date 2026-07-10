España

Sin luz y ahora sin agua en la Cañada Real en Madrid: “Hay familias que no pueden beber, cocinar o asearse en pleno verano”

Tras casi seis años sin electricidad, un incendio reciente ha dejado a varias viviendas sin acceso al agua. Vecinos denuncian que la única respuesta oficial ha sido el reparto ocasional de bidones

Guardar
Google icon
Sector 6 de la Cañada Real donde la Fundación Madrina ha hecho entrega de regalos y alimentos, en la Cañada Real, a 31 de diciembre de 2021, en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)
Imagen del sector sexto de la Cañada Real. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Miles de vecinos del barrio madrileño de la Cañada Real, sobre todo los sectores quinto y sexto, continúan viviendo sin luz desde que en octubre de 2020 la empresa Naturgy cortó el suministro eléctrico alegando conexiones ilegales por los cultivos de marihuana en la zona. Esta situación les impide encender cualquier electrodoméstico, por lo que no pueden conectar ni ventiladores ni aire acondicionado para combatir el calor, y priva a las familias de calefacción en los meses de invierno. A esa precariedad constante se añade ahora una nueva dificultad, ya que varias áreas del sector sexto permanecen sin suministro de agua después de que el pasado sábado se produjera un incendio.

“Las familias no disponen de agua para beber, cocinar, asearse o limpiar, cuando además en los últimos días ha habido ola de calor. Tras la intervención de los bomberos, el suministro de agua no volvió a restablecerse en zonas como la parcela 79 y otras colindantes, donde hay siete hogares con menores de edad. Además, en la zona junto al puente, hay otros cinco hogares con niños que llevan más de un mes sin agua y esta situación continúa sin resolverse”, explica a Infobae la mediadora intercultural Houda Akrikez, presidenta de la Asociación Cultural de Mujeres Tabadol, y también vecina de este barrio, que se ubica a tan solo 14 kilómetros del centro de Madrid.

PUBLICIDAD

La única respuesta que han recibido hasta el momento, asegura, ha sido el reparto puntual de algunos bidones de agua por parte de Cruz Roja, “una medida claramente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias”.

Comprar un tanque y recogida de firmas

Ante esta situación, los propios vecinos se están organizando para comprar un tanque de agua que dé suministro a las casas afectadas y han iniciado una recogida de firmas dirigida a los comisionados por Cañada Real del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, exigiendo una solución urgente y el restablecimiento inmediato del suministro de agua. “Resulta especialmente grave que esta nueva vulneración de derechos se produzca en un barrio que lleva casi seis años sufriendo el corte de suministro eléctrico y después de que el Consejo de Europa condenara a España por esa situación", afirma la asociación. “Ahora hay familias que tampoco tienen acceso a un derecho humano tan básico como el agua”, añaden.

PUBLICIDAD

Vecinos de Cañada Real se manifiestan en contra de los derribos que se producen desde hace tiempo en el barrio. (Europa Press)
Vecinos de Cañada Real se manifiestan en contra de los derribos que se producen desde hace tiempo en el barrio. (Europa Press)

Fue en febrero de 2025 cuando el Comité Europeo de Derechos Sociales, que depende del Consejo de Europa, condenó a España por vulnerar derechos de la Carta Social Europea debido a los cortes de luz. Para que las personas disfruten de sus derechos a la vivienda, la salud y la educación deben tener un “acceso estable, constante y seguro a energía adecuada”, señalaron los expertos de este órgano del Consejo de Europa.

En su decisión, el comité consideró que cuando los Estados optan por suministrar energía a través de empresas privadas no pueden “subcontratar” sus obligaciones en materia de derechos humanos para con esas empresas. “Garantizar los derechos de la Carta sigue siendo una responsabilidad del Estado”, subrayó.

Cañada Real se manifiesta para pedir "suministro eléctrico" y no más "órdenes de desalojo". (Europa Press)

Continúan los derribos “sin autorización judicial”

La Asociación Cultural de Mujeres Tabadol también denuncia los últimos derribos “sin autorización judicial” que están llevando a cabo tanto el Ayuntamiento de Madrid como el de Rivas Vaciamadrid en la Cañada Real, lo que podría suponer nuevas vulneraciones de derechos fundamentales.

Los consistorios, por su parte, defienden la legalidad de sus actuaciones, argumentando que solo actúan sobre ocupaciones ilegales en suelo público protegido y no contra viviendas residenciales, pero los afectados y asociaciones vecinales consideran que existe un “acoso institucional” y reclaman la consolidación de las viviendas en lugar del traslado forzoso.

Cabe recordar que en 2024, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Julio César Santos, jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de la capital, a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación administrativa por derribos ilegales en la zona, una decisión que surgió por una demolición ilegal en este barrio.

Temas Relacionados

MadridDesigualdad socialConsejo de EuropaAyuntamiento de MadridComunidad de MadridElectricidadConsumo de aguaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima hoy en España: temperaturas para Valencia este 10 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima hoy en España: temperaturas para Valencia este 10 de julio

España: las predicciones del tiempo para Sevilla este 10 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

España: las predicciones del tiempo para Sevilla este 10 de julio

¿Cómo estará el clima en Málaga?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en Málaga?

Al menos doce muertos y desalojos masivos por el incendio de Los Gallardos en Almería

La rápida propagación del fuego atrapó a varias personas en sus vehículos y forzó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias

Al menos doce muertos y desalojos masivos por el incendio de Los Gallardos en Almería

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Madrid este 10 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Madrid este 10 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos doce muertos y desalojos masivos por el incendio de Los Gallardos en Almería

Al menos doce muertos y desalojos masivos por el incendio de Los Gallardos en Almería

La Justicia avala internar en un CIE a un joven marroquí con residencia legal en España: Alemania le había prohibido entrar en el espacio Schengen por varios robos

El revólver que Erdogan regaló a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN ya está en manos de Interior: será inutilizado y quedará como pieza de colección

Qué dice el tratado entre España y Francia que permite invitar a un ministro francés a Moncloa y que el PP llevará al Tribunal Constitucional

El caso Zapatero reactiva la urgencia por aprobar una ley de lobbies, pero el Congreso se va de vacaciones sin ni siquiera abrir el debate: “Hay que acabar con el intrusismo”

ECONOMÍA

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

Un agricultor denuncia la ocupación ilegal de su finca protegida por 74 caravanas tras ser expulsadas de otro municipio: “Van a destruir años de trabajo”

El BCE ‘aplaude’ el desempeño de la economía española ante la crisis de Oriente Medio

España incumple las reglas de Bruselas contra el amianto y los afectados reclaman que solo se ha indemnizado a 97 personas

DEPORTES

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Mbappé falla un penalti ante Marruecos y se une a otro exdelantero del Real Madrid en la lista de franceses que erraron desde los once metros en un Mundial

Lamine Yamal espera el posible fichaje de Julián Álvarez “con los brazos abiertos” y se rinde a Messi y su nivel en el Mundial

El último movimiento del FC Barcelona para asomarse al mercado de fichajes y buscar a Julián Álvarez

La surrealista pelea en medio de la rueda de prensa de Brahim antes del partido entre Francia y Marruecos