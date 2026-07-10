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Los estrenos más esperados de la semana en cines: del remake en acción real de ‘Vaiana’ a ‘Haciendo amigos’ con Antonio Resines y Quim Gutiérrez

Aventuras marinas, copias perfectas y otras historias inundan los cines durante estos días

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De 'Vaiana', el remake en acción real de Disney, a la comedia con Antonio Resines y Quim Gutiérrez, estos son los grandes estrenos de la semana
De 'Vaiana', el remake en acción real de Disney, a la comedia con Antonio Resines y Quim Gutiérrez, estos son los grandes estrenos de la semana

El mes de julio apenas acaba de arrancar y ya ha dejado títulos para el recuerdo con el estreno de Minions & Monsters o La muerte de Robin Hood la semana pasada, y lo seguirá haciendo la siguiente con el estreno más esperado del año, La Odisea de Christopher Nolan. Entre medias está una semana de transición llena de estrenos españoles, un película argentina muy especial y el remake en acción real de uno de los últimos clásicos de Disney.

Hablamos de Vaiana, por supuesto, pero también de varios títulos nacionales que exploran hechos reales como en Tal vez o imaginan disparatadas historias como la que protagonizan Antonio Resines y Quim Gutiérrez en Haciendo amigos. A la espera de Odiseo y sus hombres, este viernes el cine se llena de nuevas y refrescantes aventuras.

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Vaiana

El océano la eligió por una razón. No te pierdas #Moana, 9 de julio, solo en cines.

No ha sido acogida con la mejor de las bienvenidas, pero si algo tiene Disney es su capacidad para emocionar al público con algún que otro momento. Además, cuenta para ello con uno de los grandes reclamos del cine actual: Dwayne Johnson. El actor que el año pasado realizó una incursión en el drama más serio con The smashing machine vuelve a su lado más desenfadado con estas aventuras en carne y hueso del que es uno de los últimos clásicos de la Casa de las Ideas. Vaiana (ahora en la piel de Catherine Lagaʻaia) responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el semidiós Maui (Dwayne Johnson) en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo.

Las corrientes

Imagen de 'Las corrientes' de Milagros Mumenthaler
Imagen de 'Las corrientes' de Milagros Mumenthaler

La prestigiosa cineasta argentina Milagros Mumenthaler presenta en nuestro país su última película, Las corrientes. En ella se cuenta la historia de Lina, (Isabel Aimé González Solá), una artista y diseñadora que recibe un premio en una ciudad ajena en Suiza y, en medio de esa escena de consagración, queda absorbida por una oscuridad súbita. Mumenthaler, que se inspiró de una experiencia propia para construir la película. “Paseando por el lago me imaginé a una mujer que se arrojaba al río helado. Esaimagen se instalóen mi cabeza y, a partir de ahí, empecé a pensar en esa mujer, y fue entonces que un personaje se fue desarrollando poco a poco”.

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La copia perfecta

Imagen de 'La copia perfecta'
Imagen de 'La copia perfecta'

En la París de los años cuarenta y cincuenta, Jan Bojarski, refugiado polaco, lleva una existencia dividida. En casa, su familia disfruta de una rutina común, ajena a su otro rostro: el de “el Cézanne de la falsificación”. Durante quince años, Bojarski perfecciona la creación de billetes en un modesto cobertizo, logrando tal realismo que engaña incluso a los controles del Banco de Francia. La destreza de Bojarski despierta la obsesión del comisario Mattei. Así comienza una persecución que, con el tiempo, supera la mera aplicación de la ley y se transforma en un enfrentamiento personal entre ambos.

Tal vez

Adriana Ugarte protagoniza 'Tal vez'
Adriana Ugarte protagoniza 'Tal vez'

Adriana Ugarte da vida a la protagonista de este drama romántico de época. Inspirada en la vida de la trapecista y escritora María Cristina del Pino Segura Gómez, más conocida como Pinito del Oro, la película narra la relación de esta con la poeta canaria Natalia Sosa. Una mujer en la que la trapecista encontraría su biográfa ideal, pero también una amiga y confidente a lo largo de los años. Tal vez muestra además una Canarias auténtica, pero reflejando la ciudad gris que describiría Natalia en sus cartas. La directora Arima León adoptó “casi que como un compromiso político” representar esa realidad, influyendo en la iluminación y en todos los aspectos formales. La cineasta defendió “una película llena de contradicciones todo el rato”, reflejo de lo que percibe en la sociedad canaria: “llena de miseria, pero a la vez de optimismo y resiliencia”.

Haciendo amigos

Imagen de 'Haciendo amigos'
Imagen de 'Haciendo amigos'

Las recomendaciones concluyen con un dúo que no por imprevisible es menos divertido. El gran Antonio Resines y Quim Gutiérrez unen fuerzas en Haciendo amigos. Ellos dos dan vida a Antonio y Félix, una pareja de ladrones que buscan un lugar seguro en el que esconderse de la policía tras dar un golpe. Sin quererlo se cruzan en el camino de un club de teato integrado por personas con diversidad funcional y del que está a cargo Eva (Megan Montaner), una tierna monitora. Esta confunde a Félix con uno de los miembros del grupo y le da la excusa perfecta a los ladrones para alargar la mentira con tal de escapar hasta que todo se calme.

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