El “¡que viva España!” más famoso de Bonnie Tyler: la cantante apoyó a sus rivales en Eurovisión en una de las participaciones más sorprendentes del concurso

Bonnie Tyler, durante su actuación en Eurovisión en 2013. (Scanpix / Reuters)

El fallecimiento de la cantante galesa Bonnie Tyler ha supuesto un duro golpe para el mundo de la música, que vio cómo desde finales de los 70 se convertía en una de las estrellas más grandes del pop-rock internacional. Su voz rasgada en éxitos como Total Eclipse of the Heart o Holding Out for a Hero quedará impresa en la memoria de todos sus fans, quienes ahora despiden a la histórica artista.

A lo largo de su carrera, Tyler protagonizó varios momentos icónicos dentro y fuera del escenario. Fue, por ejemplo, una de las primeras artistas en grabar un videoclip en la Unión Soviética, grabándose en las calles de Moscú en plena Guerra Fría; otros seguidores de su trayectoria recordarán también su concierto en pleno eclipse solar (cantando Total Eclipse of the Heart) o su rechazo a cantar en películas de James Bond.

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Junto a todos estos eventos, otro mérito por el que será recordada fue su participación en Eurovisión en 2013, cuando, con nada más y nada menos que 61 años, decidió participar en el famoso concurso con la canción Believe in Me. Esta decisión generó una enorme expectación, dado que por aquel entonces la cantante ya había alcanzado el punto más alto de su carrera, y sorprendió tanto por su atrevimiento inicial como por sus intervenciones durante y después del show televisivo, donde su relación con los participantes españoles ya es historia del espectáculo con su famoso: “¡Que viva España!“.

Revive la emoción pura y la voz deslumbrante de la obra maestra de Bonnie Tyler. Un himno atemporal al amor y al anhelo, el vídeo oficial de Total Eclipse of the Heart sigue siendo uno de los más comentados de todos los tiempos. Credito: Bonnie Tyler YouTube

En el mismo hotel que El sueño de Morfeo

La delegación española en Eurovisión 2013 vivió un momento inesperado cuando Bonnie Tyler elevó su copa y exclamó con entusiasmo el “¡Qué viva España!” de Manolo Escobar. El gesto, lanzado como brindis en pleno concierto conjunto, desató la sorpresa y la alegría entre público y artistas. La escena tuvo lugar durante el recital gratuito que ofrecieron los integrantes del Big Five en una plaza de Malmö, Suecia. Allí, la banda asturiana El sueño de Morfeo aportó su sello celta, mientras que el italiano Marco Mengoni, uno de los favoritos, emocionó con su balada y la alemana Cascada optó por una propuesta más disruptiva entre los grandes.

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Tyler, representante del Reino Unido, ue una de las más esperadas de la noche. Su simpatía dejó huella entre los asistentes, hasta el punto de que Raquel del Rosario, vocalista española, no dudó en retratarse con ella para inmortalizar el encuentro. Coincidieron en más ocasiones además de en los conciertos, dado que tanto la banda como la artista compartieron hotel en el centro de la ciudad sueca. “Hemos coincidido en el restaurante, en entrevistas, ha cantado con nosotros”, contaba al periódico El Mundo el guitarrista de la banda Juan Suárez. “Se ve la experiencia de ella. Es una mujer entrañable”.

Raquel del Rosario, vocalista de El sueño de Morfeo, en Eurovisión 2013. (RTVE)

Por desgracia, ni a unos ni a otros les fue demasiado bien. Mientras que Bonnie Tyler quedó en el puesto 19 de 26 (un resultado que no le impidió asegurar que se había divertido mucho), El sueño de Morfeo terminó en la 25ª posición —penúltima—, sumando solo 8 puntos procedentes de Albania (6) e Italia (2).

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