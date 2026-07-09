El España-Bélgica también se puede ver en cines: estas son todas las salas donde podrán seguirse los cuartos de final del Mundial en directo

Una sala de cine vacía con banderas de España y Bélgica proyecta el Mundial de fútbol. (Imagen generada con IA)

Cada vez queda menos para que España se enfrente a Bélgica en los cuartos de final del Mundial. Los chicos de Luis de la Fuente están realizando una competición magnífica, que ha hecho que de las críticas iniciales (tras el empate contra Cabo Verde) se haya pasado a la ilusión por llegar a coser una segunda estrella en la camiseta de la selección.

Todos los partidos de la Roja se han podido ver tanto en la televisión pública como en canales privados. La 1 y DAZN están siendo las cadenas encargadas de retransmitir estos y otros partidos de la Copa del Mundo, y así lo harán también de cara a la próxima contienda en el espectacular Los Ángeles Stadium, donde se jugarán el pase a semifinales. Sin embargo, lo cierto es que existen otras opciones para quienes ver los encuentros en el sofá de sus casas o en algún bar se quede corta: verlos en el cine.

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Desde que empezó el Mundial, algunas de las principales cadenas de exhibición destán retransmitiendo el torneo en algunas de sus salas, una alternativa que promete un entorno mucho más íntimo para poder ver el partido, al mismo tiempo que pone a disposición de los espectadores todos los servicios normales de una sesión cinematográfica: desde las clásicas palomitas a una pantalla gigante y un sonido envolvente para vivir al máximo, en este caso, los cuartos de final de España contra Bélgica.

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1 - ES

Estos son los cines donde puedes ver en directo los partidos de España

Los aficionados que así lo deseen podrán disfrutar del próximo partido de la Roja en el Mundial en las salas de Cines Yelmo. La empresa líder en la exhibición de películas en España cuenta con cines donde ver los cuartos de final en hasta 23 provincias diferentes: Álava, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Jaén, La Rioja, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid, Vizcaya.

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La que más lugares tendrá disponibles será la de Madrid, con hasta 10 salas repartidas por la comunidad autónoma (Ideal, La Vaguada, Islazul, Palafox Luxury, Premium Parque Corredor, Plaza Norte 2, Planetocio, Plenilunio, Rivas H20 y TresAguas). En todas estas ubicaciones, la entrada incluye un menú clásico de palomitas y refresco por 8,30 euros. En el caso de la capital, también habría que añadir el Cinesa Méndez Álvaro, que ofrece por 9 euros ver el partido en directo con un menú de similares condiciones.

Por su parte, Yelmo Cines ofrecerá en Barcelona las salas de Baricentro, Premium Sant Cugat, Premium Castelldefels, Abrera y Westfield La Maquinista para seguir el España-Bélgica. Cabe destacar que, tanto en esta como en el resto de provincias, la empresa ofrece otros precios para más servicios. Existe, por ejemplo, un menú Premium por 14,30 euros que, además de ofrecer las palomitas y el refresco, incluirá un plato principal a elegir. En los cines Luxury, donde se ofrecen butacas reclinables y servicio en mesa, el precio ascenderá hasta los 21,30 a cambio del visionado del partido y un menú gastronómico.

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