España

Precio del aceite de oliva en España este 9 de julio

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Guardar
Google icon
Los precios del aceite de oliva en sus versión virgen extra, virgen y lampante (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los precios del aceite de oliva en sus versión virgen extra, virgen y lampante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como todos los días, se han publicado los precios actualizados del aceite de oliva en España para este jueves 9 de julio de 2026. Las categorías virgenextra, virgen y lampante marcan el pulso del mercado.

La importancia en mantenerse actualizado sobre la cotización de este producto se debe a la relevancia que tiene para el país. España es el principal exportador mundial de aceite de oliva, según el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), más de la mitad de las exportaciones salen de nuestras fronteras.

PUBLICIDAD

Diversos condiciones generan alteraciones en el valor del aceite de oliva, desde las condiciones climatológicas, los costos de producción y la demanda nacional e internacional, marcando el pulso de uno de los productos más representativos de la dieta mediterránea.

Precio del mercado de aceite de oliva

Aquí está la cotización actualizada del aceite de oliva en su precio euro/kilogramo en sus versiones virgen extra, virgen y lampante, de acuerdo datos de Infaoliva, las Almazaras Federadas de Córdoba y la Junta de Andalucía.

PUBLICIDAD

INFAOLIVA

Aceite de oliva virgen: 3.2 €

Aceite de oliva virgen extra: 3.55 €

Aceite de oliva lampante: 3.041 €

ALMAZARAS FEDERADAS DE CÓRDOBA

Aceite de oliva virgen: S.C.

Aceite de oliva virgen extra : S.C.

Aceite de oliva lampante: S.C.

JUNTA DE ANDALUCÍA

Aceite de oliva virgen: 3.4 €

Aceite de oliva virgen extra: 3.87 €

Aceite de oliva lampante: 3.04 €

Cuál es la diferencia entre aceite de oliva virgen extra, virgen y lampante

Existen varios tipos de aceite de oliva (Imagen Ilustrativa Infobae)
Existen varios tipos de aceite de oliva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aceite de oliva virgen extra:

Este tipo de aceite de oliva es el de mejor calidad. Se extrae mediante procedimientos mecánicos y se considera como un zumo de olivas, lo que le permite conservar intactas todas sus características organolépticas y mantener todas las propiedades.

El aceite de oliva virgen extra debe tener una acidez menor de 0,8 % y no debe poseer ningún defecto organoléptico en cata.

En esta versión es apto para la venta al consumidor final y es ideal para preparaciones en crudo.

Aceite de oliva virgen:

Al igual que el extra virgen, esta versión también se extrae exclusivamente mediante procedimientos mecánicos, considerándose un zumo de olivas.

Sin embargo, en este caso la acidez debe ser menor del 2 % y sí puede presentar algún defecto organoléptico en cata en cuanto a olor o sabor.

De igual manera es apto para la venta al consumidor final y es el más apropiado para guisos de cualquier tipo.

Aceite de oliva lampante:

Este tipo de aceite de oliva se caracteriza por tener mucha acidez, así como un sabor y un olor muy desagradable que impide su consumo.

El origen de su nombre se debe a su uso tradicional como combustible en las lámparas de aceite.

Tiene una acidez mayor de 2 grados y no es apto para el consumo, ya que hay que refinarlo.

No han sido tiempos fáciles para el mercado de aceite de oliva (Reuters)

La lucha contra el clima y la incertidumbre

El 2025 no fue el mejor año para los productores de aceite de oliva, debido a que los cambios climáticos afectaron el mercado de este producto tan importante para el país.

Las condiciones climáticas extremas han tenido un impacto tal en el aceite de oliva que los expertos de la revista Olive Oil Times prevén una menor producción para el resto de la campaña 2025/2026 que podría a su vez definir las fluctuaciones de precio. Sin embargo, todo está sujeto a las condiciones del clima durante los próximos dos meses. 

“Expertos y analistas de seis de los mayores países productores de aceite de oliva del mundo estiman que la producción en estos países podría alcanzar los 2.65 millones de toneladas métricas”, señala la revista especializada Olive Oil Times.

La previsión es que la producción de aceite de oliva durante los próximos meses en Grecia, Italia, Portugal, España, Túnez y Turquía disminuya en comparación con los 2.94 millones de toneladas producidas en la campaña 2024/25. Sin embargo, existe la esperanza de que supere la media quinquenal de 2.41 millones de toneladas.

El MAPA, ante las abundantes lluvias y las temperaturas suaves de primavera, no descartaba una "cosecha cuantiosa en 2025/26", por lo que en agosto sometió a consulta pública un proyecto de norma de comercialización de aceite para poder activar en la próxima campaña la retirada de producto para evitar su venta por debajo de costes.

La posible aplicación del mecanismo de retirada del mercado de aceite para la próxima campaña está a la espera de la publicación de la orden definitiva que, según ha precisado Agricultura, solo se realizará "si finalmente se constatan estimaciones de producciones elevadas de aceite de oliva y posibles desajustes de mercado".

Temas Relacionados

Precio aceite de oliva en EspañaPrecio del aceite de oliva en EspañaPrecio del Aceite de Olivaespaña-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gran tristeza en ‘Maestros de la costura Celebrity’ al despedir al tercer expulsado: “Yo no había cosido antes”

El programa de sastrería de La 1 dice adiós a la actriz Mariola Fuentes en un duelo con mucha tensión junto a Jazz Vilá

Gran tristeza en ‘Maestros de la costura Celebrity’ al despedir al tercer expulsado: “Yo no había cosido antes”

España se despide de la segunda ola de calor del verano pero no de las temperaturas extremas: la Aemet mantiene los avisos en estas regiones

Los meteorólogos indican que habrá bajadas generalizadas de temperatura durante los que queda de semana, “pero como en los días previos los valores térmicos habrán sido extremos, aunque haya descensos, el calor continuará siendo muy intenso”

España se despide de la segunda ola de calor del verano pero no de las temperaturas extremas: la Aemet mantiene los avisos en estas regiones

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 9 de julio

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 9 de julio

Los mejores pueblos de Pontevedra para ver el eclipse solar del 12 de agosto: hórreos junto al mar, atardeceres atlánticos y miradores costeros

Estas localidades de las Rías Baixas ofrecen condiciones idóneas para contemplar el fenómeno cerca del horizonte en un entorno de alto valor paisajístico

Los mejores pueblos de Pontevedra para ver el eclipse solar del 12 de agosto: hórreos junto al mar, atardeceres atlánticos y miradores costeros

Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid, más allá del Mad Cool: del jazz de Tetuán a la nostalgia de ‘Yo fui a EGB’ del 10 al 12 de julio

Entre la gran oferta destacan cinco ideas por su originalidad y por la oportunidad que brindan de experimentar la capital sin rascarse el bolsillo

Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid, más allá del Mad Cool: del jazz de Tetuán a la nostalgia de ‘Yo fui a EGB’ del 10 al 12 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

Cuatro fiscalías investigan a dos empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

Pedro Sánchez asegura que mantuvo una conversación “informal” con Trump tras sus ataques contra España: “Hemos hablado de fútbol y del Mundial”

Feijóo llama “cáncer” al absentismo laboral tras rechazar en el Congreso el uso de esta palabra como “metáfora de lo peor”

ECONOMÍA

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

La villa del Mediterráneo con puerta a la playa: casi 2 millones de euros por 175 metros cuadrados construidos y una finca con jardín y piscina

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita