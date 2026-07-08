Pedro Sánchez asegura que mantuvo una conversación “informal” con Trump tras sus ataques contra España: “Hemos hablado de fútbol y del mundial”

Pedro Sánchez ha rebajado este miércoles el choque diplomático con Donald Trump al asegurar que ambos mantuvieron una conversación “informal” al término de la cumbre de la OTAN. “He intercambiado una charla informal con Trump, hemos hablado de fútbol y del mundial”, ha afirmado el presidente del Gobierno en rueda de prensa, apenas unas horas después de que el mandatario estadounidense cargara duramente contra España, a la que calificó de “socio terrible” y “caso perdido”, además de amenazar con cortar las relaciones comerciales por el desacuerdo sobre el gasto en defensa y la política exterior española.
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