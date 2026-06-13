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Sorpresa con ‘The Batman: Parte II’: el nuevo villano podría no ser el actor que todo el mundo cree

Con la primera imagen de la película han llegado también filtraciones que apuntan a un cambio de roles

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Imagen de 'The Batman'
Imagen de 'The Batman'

Una reciente filtración sobre The Batman: Parte II ha provocado sorpresa entre los fanáticos del universo del Caballero Oscuro. Nuevos informes aseguran que Sebastian Stan, conocido por su participación en el universo cinematográfico de Marvel, no interpretará al villano que muchos esperaban, sino que dará vida a un personaje inesperado: Victor Zsasz. Esta revelación modifica las expectativas en torno al antagonista principal de la esperada secuela dirigida por Matt Reeves. Desde su anuncio, la secuela de The Batman ha estado envuelta en secretismo. Los rumores apuntaban a que Stan asumiría el rol de Harvey Dent, también conocido como Dos Caras, uno de los enemigos más emblemáticos de Gotham. Sin embargo, el periodista Jeff Sneider informó en The InSneider que el actor no será el nuevo fiscal de distrito caído en desgracia, sino que encarnará a un asesino serial conocido por marcar su piel con una cicatriz cada vez que comete un crimen.

La elección de Zsasz como villano introduce una variante oscura y violenta en la narrativa. Según Sneider, fuentes cercanas al proyecto describen que el guion de The Batman: Parte II presenta “algunas interpretaciones extrañas e interesantes” respecto a los personajes clásicos. La decisión de presentar a Zsasz como figura central, en lugar del tradicional Dos Caras, encaja con una visión más perturbadora y psicológica del universo de Gotham. El propio Sneider cita a un informante que define el tono de la película como “realmente loco”. La noticia ha generado debate entre los seguidores, quienes especulaban sobre la identidad del antagonista desde el anuncio de Stan en el reparto. Victor Zsasz, en los cómics, es un homicida que exhibe patrones rituales y un comportamiento extremo, lo que sugiere que la secuela podría apostar por una atmósfera más inquietante y violenta respecto a la primera entrega.

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Junto a la confirmación de Zsasz como villano, la información divulgada apunta a la presencia de The Court of Owls (El Tribunal de los Búhos) dentro del guion. Este grupo, introducido en las historietas recientes de Batman, es una sociedad secreta que manipula los hilos del poder en Gotham desde las sombras. Sneider asegura que el libreto incorpora “elementos extraños” y que la inclusión de The Court of Owls forma parte de este enfoque renovado. Este giro representa una desviación respecto a adaptaciones anteriores, donde los antagonistas solían ser figuras solitarias y no organizaciones clandestinas. El periodista también menciona que otros personajes, cuyos nombres no se han divulgado oficialmente, podrían estar relacionados con esta organización, añadiendo capas de misterio a la secuela.

Imagen del rodaje de 'The Batman: Parte II'
Imagen del rodaje de 'The Batman: Parte II'

Un nuevo fiscal

Pese a que Stan no dará vida a Harvey Dent, el personaje sí formará parte de la trama. El actor Brian Tyree Henry interpretará al fiscal de distrito, según el reporte. Henry, conocido por su trabajo en Eternals y Atlanta, se suma así a una lista de intérpretes que han dado vida a Dent, entre los que destaca Billy Dee Williams, quien lo personificó en la película de 1989. La participación de Dent abre la puerta a tramas centradas en la corrupción y los dilemas morales dentro de Gotham, aunque por el momento no se ha especificado si el personaje desarrollará su transformación en Dos Caras durante la película.

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El reporte también aclara la situación de otros nombres relevantes dentro del elenco. Se había especulado que Scarlett Johansson y Charles Dance interpretarían a la esposa y al padre de Harvey Dent, respectivamente. Sin embargo, la información más reciente sugiere que ambos encarnarán personajes originales, resultado de la combinación de diferentes figuras del universo Batman. Se desconoce si sus roles estarán conectados con The Court of Owls o si tendrán un peso significativo en la trama principal. La producción se ha mantenido hermética sobre detalles argumentales y la naturaleza de los nuevos personajes, alimentando las teorías y expectativas a medida que avanza el rodaje.

La dirección de la película está a cargo de Matt Reeves, quien también firma el guion junto a Mattson Tomlin. El elenco confirmado incluye a Robert Pattinson, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Charles Dance, Jayme Lawson, Gil Perez-Abraham, Sebastian Koch y Brian Tyree Henry. La filmación está prevista para comenzar este mes en el Reino Unido. Warner Bros. ha fijado el estreno de The Batman: Parte II para el 1 de octubre de 2027, una fecha que los seguidores de Gotham ya marcan en el calendario ante el giro inesperado en la identidad del villano central.

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