Gran tristeza en ‘Maestros de la costura Celebrity’ al despedir al tercer expulsado: “Yo no había cosido antes”

Jurado de 'Maestros de la Costura Celebrity 2' (RTVE).

La tercera gala de ‘Maestros de la Costura Celebrity’, emitida este miércoles en La 1, volvió a elevar el nivel de exigencia del concurso con tres pruebas que terminaron con una nueva despedida. Después de las eliminaciones de Blanca Paloma y Jorge Román en la entrega anterior, el jurado tuvo que tomar una nueva decisión que puso fin a la aventura de Mariola Fuentes, una de las concursantes más queridas por sus compañeros.

La actriz abandonó el taller tras un programa en el que los aspirantes se enfrentaron a retos inspirados en Eurovisión, la sastrería de alta precisión y la inteligencia artificial. Su salida provocó un visible impacto entre el resto de participantes, especialmente en Pepón Nieto, cuya expresión reflejó la tristeza por decir adiós a una compañera que había destacado por su entusiasmo y buen humor desde el inicio de la competición.

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La decisión no fue sencilla. El veredicto final quedó reducido a un duelo entre Mariola y Jazz Vilá, aunque finalmente el jurado, formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier, optó por mantener al actor y despedir a la intérprete.

Tras conocer la resolución, Jazz agradeció la oportunidad de continuar una semana más en el concurso y aseguró que aprovechará la experiencia para seguir creciendo. “Voy a seguir esforzándome porque es un programa en el que se aprende muchísimo. Es como una enciclopedia”, afirmó antes de dar las gracias por permanecer en el taller.

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Jazz Vilá y Mariola Fuentes en 'Maestros de la Costura Celebrity 2' (RTVE).

Mariola, por su parte, asumió la eliminación con deportividad y realizó un balance muy positivo de su paso por el formato. La actriz recordó que llegó sin conocimientos de costura, una circunstancia que ha convertido cada prueba en un auténtico desafío. “Yo no había cosido antes. Se me ocurrían muchas cosas, pero no tenía las herramientas para hacerlas realidad y he ido salvando el tipo como he podido”, reconoció.

Aunque admitió que intuía cuál sería el desenlace, explicó que las limitaciones de tiempo marcaron la diferencia respecto a lo que es capaz de hacer fuera del programa. “En casa, con tranquilidad, he cortado cosas mucho más arriesgadas, pero aquí no dispones de ese tiempo”, señaló.

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Pese a abandonar la competición, Mariola aseguró marcharse satisfecha con todo lo vivido. “Me llevo un equipo maravilloso y, además, he descubierto que la costura me apasiona”, confesó antes de abandonar el taller.

Incluso se atrevió a señalar a uno de sus favoritos para alzarse con la victoria final. Según explicó, Pau reúne todas las cualidades para convertirse en el ganador de la edición. “Puede ganar perfectamente porque cose de maravilla y tiene un gusto increíble. Me tiene enamorada cómo trabaja”, comentó.

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El jurado también quiso dedicarle unas palabras de reconocimiento antes de despedirse de ella. María Escoté destacó especialmente su actitud y su evolución durante estas semanas de concurso. “Eres muy perfeccionista y puedes irte tranquila porque has hecho un trabajo muy digno. Además, creo que tienes sensibilidad para este mundo y estoy convencida de que seguirás disfrutando de la costura”, le trasladó la diseñadora.

'Maestros de la Costura Celebrity 2' (RTVE).

Eurovisión, IA y Yolanda Ramos

La expulsión llegó después de una gala especialmente intensa. En la primera prueba, los concursantes tuvieron que reproducir algunos de los estilismos más icónicos con los que España ha competido en el Festival de Eurovisión. Por parejas recrearon diseños vinculados a artistas como Salomé, Melody, Nebulossa, Ruth Lorenzo o Azúcar Moreno, poniendo a prueba tanto su capacidad técnica como la coordinación entre compañeros.

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Uno de los momentos más comentados fue el reencuentro de Beatriz Luengo y Silvia Marty, que volvieron a trabajar juntas más de dos décadas después del final de UPA Dance. Ambas compartieron mesa para reproducir uno de los trajes del reto, aunque los nervios y varios errores de confección complicaron el resultado final.

La prueba de exteriores trasladó posteriormente a los aspirantes hasta Córdoba, donde conocieron el trabajo de la firma Silbon. Allí tuvieron que confeccionar un esmoquin inspirado en uno de los diseños creados por Lorenzo Caprile para la marca, un reto que volvió a poner a prueba la organización de los equipos y dejó varios mandiles negros.

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La última prueba incorporó además un elemento novedoso: la inteligencia artificial. Guiados por el diseñador Juan Carlos Pajares, los concursantes utilizaron esta herramienta para desarrollar una propuesta creativa inspirada en símbolos muy representativos de España, como un abanico, unas castañuelas o incluso una tortilla de patatas, transformando esas ideas en prendas reales.

Yolanda Ramos en 'Maestros de la Costura Celebrity 2' (RTVE).

La gala también resolvió otro de los misterios de la edición con la aparición de Yolanda Ramos, la enigmática “compradora” del Taller Secreto. La actriz se incorporó temporalmente al programa aportando humor, comentarios espontáneos y algún que otro intercambio de pullas con Lorenzo Caprile, convirtiéndose en uno de los grandes focos de atención de la noche.

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