El primer historiador en ver ‘La Odisea’ bendice la película: “Es la mejor adaptación de un mito griego que he visto nunca”

La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

Un historiador británico ha encendido el debate en redes sociales al declarar que La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, es “la mejor adaptación cinematográfica de un mito griego que he visto nunca”. Se trata de Tom Holland -no confundir con el actor- autor y conductor del pódcast The Rest Is History, quien defendió la producción incluso frente a críticas de figuras como Elon Musk. Invitado a la premiere londinense, Holland no dudó en reiterar su opinión positiva sobre el filme. “Muy feliz de decirlo otra vez: La Odisea es una película asombrosa, y perder la oportunidad de verla porque piensas que es ‘woke’ o lo que sea es como cortarse la nariz para fastidiar la cara. Es tu pérdida”, escribió Holland en X, respondiendo directamente a Musk, quien había lanzado un insulto en su contra por su elogio público al largometraje.

El historiador publicó varios mensajes en los que justificó su entusiasmo por la adaptación. “Mucha gente me dice que La Odisea es una película terrible sin haberla visto… Para que conste, ya la he visto dos veces y es, con diferencia, la mejor adaptación cinematográfica de un mito griego que he visto. Honra a Homero y, al mismo tiempo, crea algo nuevo a partir de él”, afirmó Holland el lunes en X. En un contexto donde proliferan las opiniones sobre la fidelidad de las adaptaciones de clásicos, Holland argumentó que la película de Nolan logra un equilibrio inusual. Destacó la capacidad del director para “lidiar entre la Escila de hacer que los dioses resulten ridículos y la Caribdis de omitirlos por completo”. Según el historiador, esa tensión resuelta es un marcador clave del éxito del filme.

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La polémica escaló cuando el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, se sumó a los críticos de la película. Musk, conocido por su actividad en X, dirigió un insulto a Holland tras leer sus impresiones sobre La Odisea. Lejos de retroceder, el historiador mantuvo su postura. “Si te gustan otras películas de Nolan, te encantará La Odisea. Si no te gustaron, entonces sáltatela”, concluyó en otro mensaje. El estreno de La Odisea ha generado una fuerte polarización en redes sociales, donde la discusión sobre la llamada “cultura woke” se mezcló con el análisis cinematográfico. Holland, en su defensa, subrayó que evitar la película por prejuicios ideológicos supone una pérdida para los espectadores. Sus publicaciones han sido replicadas y comentadas miles de veces, convirtiendo su opinión en uno de los focos del debate en torno al filme.

Tom Holland, el historiador, acudió a la premiere de 'La Odisea'

Debate sobre la película y polarización cultural

Consultado por la decisión de Christopher Nolan de que los actores usaran acentos estadounidenses, Holland explicó que la película “juega brillantemente y de manera consciente con una variedad de géneros de Hollywood —superhéroes, ciencia ficción, las mitologías de la América moderna— pero nunca deja que esos elementos opaquen la sensación de un mundo antiguo y ajeno”. El propio Holland admitió que no era consciente de que su opinión sobre La Odisea se convertiría “en un pararrayos para toda una guerra cultural”. Su defensa pública ha sido vista por algunos como un ejemplo del nuevo peso de los debates culturales en la promoción y recepción de grandes producciones.

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La Odisea es la más reciente incursión de Christopher Nolan en el cine épico. El filme, rodado íntegramente en formato IMAX, cuenta con Tom Holland como Telémaco y Matt Damon en el papel de Odiseo. La producción también incluye a Lupita Nyong’o, quien interpretó a Penélope y defendió la visión del director en una entrevista con Elle: “Apoyo plenamente la intención de Chris y la versión de esta historia que está contando. Nuestro elenco es representativo del mundo”.

El rodaje de La Odisea fue descrito por los actores como una experiencia a la vez “nostálgica y futurista”, en palabras de Holland para Collider. La película ha recibido elogios de la crítica y el público, y la prensa especializada la considera una de las adaptaciones más ambiciosas del mito homérico en la historia reciente del cine. Las primeras reacciones de críticos y analistas coinciden en destacar la apuesta visual y la reinterpretación del clásico. La combinación de innovación técnica y respeto por la obra original ha situado a La Odisea en el centro de la conversación cultural, reflejando tanto el potencial del cine épico como los desafíos de adaptar relatos universales a nuevas sensibilidades.

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