La villa del Mediterráneo con puerta a la playa: casi 2 millones de euros por 175 metros cuadrados construidos y una finca con jardín y piscina. (Montaje Infobae con imágenes de Idealista)

Un chalet en el Paseo del Mediterráneo de Mojácar, en la provincia de Almería, ha salido a la venta por 1,75 millones de euros, con una característica que lo distingue de la mayoría de las propiedades de la zona. Y es que, la vivienda cuenta con acceso directo a la playa desde la propia parcela.

Con un total de 175 metros cuadrados construidos, esta casa, publicada en Idealista, cuenta con una distribución interior que incluye cinco habitaciones y tres baños, una superficie que permite tanto el uso como residencia habitual como segunda vivienda de uso vacacional.

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La orientación este de los grandes ventanales garantiza la entrada de luz natural desde las primeras horas de la mañana. Esa exposición solar, combinada con las vistas al mar Mediterráneo desde el interior, convierte cada estancia en un espacio con protagonismo visual hacia el exterior. El salón principal, de grandes dimensiones, da paso a una terraza cubierta desde la que se puede ver el mar de frente, mientras que la cocina, que está completamente equipada, mantiene esa misma relación visual con la línea de costa.

Arquitectura y exteriores

La suite principal cuenta con unas condiciones muy concretas. Dispone de vistas panorámicas y de una terraza de uso exclusivo con acceso directo desde el dormitorio, una combinación que la diferencia del resto de las habitaciones de la vivienda.

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La arquitectura responde a los rasgos propios del sur mediterráneo: fachada blanca, diseño autóctono y una distribución que aprovecha al máximo los ángulos y orientaciones de la parcela. El resultado es una vivienda que mantiene la coherencia estética con el entorno sin renunciar a los acabados propios de una propiedad por este precio.

Playa de Mojácar, en Almería (Shutterstock España).

En el exterior, el jardín privado combina palmeras y vegetación mediterránea con una piscina cuyo diseño establece una continuidad visual con el mar. Los espacios al aire libre tienen capacidad tanto para reuniones de grupo como para el uso individual, favorecidos por el clima benigno de la costa almeriense durante gran parte del año.

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Primera línea con privacidad

La villa se sitúa a escasos metros de la playa de Mojácar Playa, el núcleo costero del municipio, donde la oferta de restauración, comercio y ocio es amplia y accesible a pie. Además, la configuración de la parcela y su carácter privado mantienen la propiedad al margen del tránsito habitual de la zona turística.

Mojácar figura entre los municipios del litoral mediterráneo con mayor atractivo para el comprador extranjero, especialmente de procedencia británica y escandinava, que busca propiedades con acceso al mar y condiciones climáticas favorables durante todo el año. La combinación de playa, privacidad y arquitectura regional sitúa a esta villa en un segmento del mercado con mucha demanda sostenida en el tiempo.

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