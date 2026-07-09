Los expertos coinciden en un beneficio adicional y desconocido de beber agua fría

Un hombre bebe un vaso de agua (Magnific)

Beber suficiente agua es uno de los hábitos más recomendados por médicos y nutricionistas. Mantener una buena hidratación favorece el funcionamiento del organismo, ayuda a regular la temperatura corporal, participa en procesos digestivos y contribuye al correcto rendimiento físico y cognitivo. Sin embargo, más allá de la cantidad de agua que consumimos, algunos expertos sostienen que su temperatura también podría influir, aunque sea de forma modesta, en nuestro metabolismo.

En los últimos años, la ciencia ha prestado una atención creciente a la llamada grasa parda o grasa marrón, un tejido especializado en producir calor para mantener la temperatura corporal. A diferencia de la grasa blanca, cuya función principal es almacenar energía, la grasa marrón consume calorías para generar calor mediante un proceso conocido como termogénesis. Precisamente ahí es donde entra en juego un hábito cotidiano tan sencillo como beber un vaso de agua fría.

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El médico e investigador William Li explica este mecanismo en un vídeo publicado en TikTok. En primer lugar, recuerda que “el agua es importante porque nos ayuda a hidratarnos, y la hidratación es fundamental para la salud en general”. Pero, según añade, cuando el agua está fría se produce un efecto adicional. “Cuando el agua que bebes está fría, añade un beneficio extra”, afirma. El especialista describe cómo, tras llegar al estómago, el agua fría activa unos sensores específicos capaces de detectar el cambio de temperatura.

Estos sensores activan una respuesta fisiológica inmediata que desencadena la termogénesis. “Hace que la grasa marrón empiece a activarse para generar calor”. En otras palabras, el organismo interpreta que la temperatura corporal podría descender y pone en marcha sus mecanismos para compensarlo produciendo calor.

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Beber agua fría ayuda a quemar grasa

Ese calor procede de la actividad de la grasa marrón, rica en mitocondrias, las estructuras celulares encargadas de producir energía. Tal y como explica el médico, “la grasa marrón, a través de las mitocondrias, se pone en marcha”. Para alimentar ese proceso, este tejido utiliza reservas energéticas almacenadas en la grasa blanca. De ahí que Li resuma el fenómeno con una frase sencilla: “la grasa marrón quema la grasa blanca”.

El experto sostiene que beber agua fría puede activar este mecanismo incluso sin necesidad de exponerse a bajas temperaturas ambientales. “Las temperaturas frías pueden activar este proceso a nivel del estómago al beber agua fría”, explica. Es decir, el simple contacto del agua fría con el estómago sería suficiente para desencadenar esa respuesta termogénica, aunque en una magnitud limitada.

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Un beneficio que no sustituye otros hábitos saludables

De hecho, William Li insiste en que no se trata de un método milagroso para adelgazar. “Es un efecto pequeño”, reconoce. Sin embargo, considera que la suma de pequeños hábitos saludables puede tener un impacto positivo a largo plazo. “Si bebes agua fría a lo largo del día, ese beneficio se irá acumulando”.

El investigador concluye que mejorar el metabolismo no depende de un único cambio radical, sino de la acumulación de pequeñas decisiones cotidianas. En este sentido, afirma: “Cada pequeño cambio que haces puede ayudar a mejorar tu metabolismo”. Beber agua fría no sustituye a una alimentación equilibrada, al ejercicio físico ni al descanso adecuado, pero podría convertirse en un complemento más dentro de un estilo de vida saludable.

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