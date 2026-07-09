Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El técnico de Francia, Didier Deschamps (L) y el lateral de Marruecos Achraf Hakimi en la semifinal de 2022 en Catar. EFE/EPA/Friedemann Vogel

Cuatro años después de aquella noche en Doha, Francia y Marruecos vuelven a cruzarse en un Mundial. Será este jueves en el Gillette Stadium de Foxborough (22:00 horas), en el partido que abre los cuartos de final del Mundial 2026, y lo hará con sed de venganza: los Leones del Atlas quieren borrar el 2-0 que entonces les impidió alcanzar su primera final en una Copa del Mundo.

Aquella semifinal de Qatar sigue siendo el único precedente entre ambas selecciones. Un gol tempranero de Theo Hernández y otro de Kolo Muani en el tramo final certificaron el pase de Francia. Esta vez, el conjunto de Mohamed Ouahbi ya no comparece con el papel de revelación: llega instalado entre las grandes selecciones del torneo y convencido de que puede competir de tú a tú contra una de las grandes favoritas.

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El recorrido de ambos equipos hasta aquí explica el cartel del duelo. Francia ha firmado un campeonato muy sólido: pleno de victorias en la fase de grupos ante Senegal, Irak y Noruega, un triunfo con autoridad ante Suecia (3-0) en dieciseisavos y unos octavos de final mucho más sufridos, aunque finalmente resueltos ante Paraguay. Marruecos, por su parte, ha tenido un camino más exigente: empató con Brasil en el debut, superó a Escocia y Haití, eliminó a Países Bajos en la tanda de penaltis y goleó a Canadá (3-0) en octavos. Los Leones del Atlas también siguen invictos.

La celebración de los jugadores de Marruecos por pasar a cuartos de final. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

El plan de Ouahbi para incomodar a los galos

Bajo la dirección de Ouahbi, el centro del campo marroquí ha ganado protagonismo y el equipo combina ahora un mayor control del balón con transiciones rápidas, sin perder la solidez defensiva que lo convirtió en uno de los conjuntos más incómodos del panorama futbolístico. El seleccionador ha detectado además los puntos débiles del sistema de Didier Deschamps: el centro del campo francés, pese a su atletismo, ha sufrido en ocasiones ante equipos que presionan arriba y hacen circular el balón con rapidez, y las subidas constantes de los laterales dejan espacios a la espalda.

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Del otro lado, el segundo entrenador galo, Guy Stephan, no esconde el respeto que le genera el rival: “Es un equipo bien organizado y bien estructurado, con cierta solidez y, sobre todo, un equipo muy bueno en la transición que ha marcado muchos goles”.

Mundial 2026 - Canadá 0 - Marruecos 3 - ES

Mbappé lidera a una Francia favorita, con Olise en el alambre

Buena parte del favoritismo galo se sostiene en el extraordinario momento de Kylian Mbappé, completado en el ataque por Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola o Désiré Doué. Sin embargo, Francia también llega con alguna preocupación: el futbolista del Bayern de Múnich jugará condicionado después de que la FIFA rechazara el recurso de la Federación Francesa para anular la tarjeta amarilla que vio ante Paraguay. El extremo se perdería una hipotética semifinal si vuelve a ser amonestado. El propio Deschamps confirmó este miércoles que la sanción se mantiene: “Recibimos la decisión de la FIFA esta mañana de que la tarjeta se mantiene”.

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Mundial 2026 - Paraguay 0 - Francia 1 - ES

Hakimi contra Mbappé, amigos hasta que suene el pitido

Más allá de lo meramente futbolístico, el partido tiene un morbo especial: el duelo entre Achraf Hakimi y Kylian Mbappé. Se conocieron en el PSG en 2021, cuando ‘Kiki’ recibió al lateral marroquí por petición de Mauricio Pochettino, entonces entrenador parisino, y desde ahí no se han separado: viajes juntos, partidas interminables a la PlayStation y hasta un concierto de Bad Bunny en Puerto Rico forman parte de una amistad que ni siquiera se ha resentido con la acusación de violación que pesa sobre el lateral marroquí.

Su cercanía ha trascendido el fútbol, incluso en los momentos de máxima tensión deportiva. El propio Mbappé recordó que seguían en contacto constante durante la semifinal de Qatar 2022: “Incluso, durante el torneo, nos llamábamos todos los días, jugábamos a la Play”, dijo entonces. Sobre el césped, sin embargo, esa amistad quedará a un lado durante 90 minutos.

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Los excompañeros de equipo en el PSG se volverán a ver las caras tras lo que ocurrió en Qatar 2022. (Dylan Martínez-Hannah McKay/REUTERS)

Polémica arbitral: cinco argentinos para pitar a Francia

La designación arbitral tampoco ha pasado desapercibida. La FIFA ha nombrado al argentino Facundo Tello como árbitro principal, acompañado por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes, mientras que el cuarto árbitro y el de reserva son también argentinos. Es la primera vez en el torneo que los cinco colegiados de un partido proceden del mismo país, algo que ha generado ruido tras el polémico arbitraje en el Argentina-Egipto. El diario francés Le Figaro no ha tardado en señalar la coincidencia: “La FIFA tiene guasa”, escribía, añadiendo que “dada la rivalidad franco-argentina, resulta sorprendente” la designación, en un contexto en el que Francia y Argentina podrían volver a verse las caras en la final del 19 de julio.

En el vestuario francés prefieren no darle más vueltas. “No me voy a concentrar en quién es el árbitro. Nunca hacemos eso, nos vamos a concentrar en Marruecos”, zanjó Dayot Upamecano. En la misma línea se expresaron Jean-Philippe Mateta: “Esto no cambia nada. Estamos concentrados”, y el portero Robin Risser, que pidió calma: “No hay que caer en la paranoia. Si los árbitros están ahí, es porque tienen el nivel para esta competición”.

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Dayot Upamecano en una disputa de balón. (REUTERS/Dylan Martinez)

París, en alerta máxima

El ambiente no se vivirá solo en el estadio estadounidense. En París, la policía ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad para evitar altercados en las calles tras el pitido final, con vigilancia mediante drones, restricciones al uso de material pirotécnico y combustibles, y limitaciones en varias líneas de metro para evitar grandes concentraciones, especialmente en la zona de los Campos Elíseos. Las medidas llegan marcadas por el recuerdo de las 266 detenciones registradas tras la semifinal de Qatar 2022.