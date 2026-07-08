Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

Un trabajador de oficina observa su calendario de vacaciones (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada verano, miles de trabajadores en España pierden días de descanso sin saberlo. Y la razón es una práctica extendida en muchas empresas, que es la de fijar el inicio de las vacaciones laborales el último día de la semana laboral. Ante esto, el abogado Juanma Lorente advierte en uno de sus últimos vídeos de TikTok que es ilegal y va contra los derechos que reconoce el Estatuto de los Trabajadores.

“Las vacaciones no pueden empezar un viernes”, afirma Lorente de forma tajante, añadiendo que da igual las exigencias que ponga la empresa, porque “tendrán que empezar un lunes o el primer día hábil de tu semana”.

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La clave está en cómo computa la ley el periodo vacacional. El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que todo empleado tiene derecho a un mínimo de 30 días naturales de vacaciones retribuidas al año. Y ahí está el quid de la cuestión, que estamos contando los días naturales, no los laborales. Esto significa que el contador no excluye sábados, domingos ni festivos. Cada día del calendario cuenta, independientemente de si se trabaja o no.

El viernes trampa

Cuando una empresa fija el inicio de las vacaciones de un trabajador con jornada de lunes a viernes en un viernes, ese viernes cuenta como el primer día. El sábado, como el segundo. El domingo, como el tercero. Tres días ya consumidos del cómputo de 30 antes de que el empleado haya disfrutado de un solo día de descanso real que no hubiera tenido de todas formas.

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“Si tienes una jornada de lunes a viernes, no puedes empezar unas vacaciones un viernes debido a que son 30 días naturales y el sábado y el domingo ya se estarían contando dentro de esos 30”, explica el abogado. Después, detalla que, en concreto, “estarías perdiendo dos días. Dos días que podrías estar en la playa o en la montaña, donde te dé la gana, pero son tus dos días”.

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Al iniciar las vacaciones un viernes, el trabajador pierde ese fin de semana dentro del cómputo oficial, cuando esos dos días de descanso ya le corresponderían igualmente por ser festivos habituales de su semana. El resultado es que, en la práctica, disfruta de 28 días de vacaciones reales en lugar de los 30 que le garantiza la ley.

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El primer día hábil, la regla que marca la diferencia

La solución que plantea Lorente es que las vacaciones deben arrancar siempre el primer día hábil de la semana laboral del trabajador. Para quien trabaja de lunes a viernes, ese día es el lunes. De esa forma, el fin de semana anterior queda fuera del cómputo y el empleado aprovecha íntegramente sus 30 días. “Si tienes esta jornada, tus vacaciones deberían empezar el lunes para que el fin de semana no contara”, señala el abogado.

Y esto también se aplica a quienes tienen turnos o jornadas atípicas. “Si, por ejemplo, tienes una jornada de martes a sábado, pues en este caso tus vacaciones no podrán empezar un sábado, tendrán que empezar el martes”, precisa Lorente. “¿Por qué? Porque es el primer día hábil de tu semana”, señala Lorente.

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“Dependiendo de cómo funcione tu jornada, tendrás que empezar las vacaciones un día en concreto. No puede empezar el último día de la semana. Tiene que empezar el primero, porque si no estás perdiendo días de vacaciones”, subraya el abogado.