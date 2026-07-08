España

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que todo empleado tiene derecho a un mínimo de 30 días naturales de vacaciones retribuidas al año

Guardar
Google icon
Un trabajador de oficina observa su calendario de vacaciones (Imagen ilustrativa Infobae)
Un trabajador de oficina observa su calendario de vacaciones (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada verano, miles de trabajadores en España pierden días de descanso sin saberlo. Y la razón es una práctica extendida en muchas empresas, que es la de fijar el inicio de las vacaciones laborales el último día de la semana laboral. Ante esto, el abogado Juanma Lorente advierte en uno de sus últimos vídeos de TikTok que es ilegal y va contra los derechos que reconoce el Estatuto de los Trabajadores.

“Las vacaciones no pueden empezar un viernes”, afirma Lorente de forma tajante, añadiendo que da igual las exigencias que ponga la empresa, porque “tendrán que empezar un lunes o el primer día hábil de tu semana”.

PUBLICIDAD

La clave está en cómo computa la ley el periodo vacacional. El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que todo empleado tiene derecho a un mínimo de 30 días naturales de vacaciones retribuidas al año. Y ahí está el quid de la cuestión, que estamos contando los días naturales, no los laborales. Esto significa que el contador no excluye sábados, domingos ni festivos. Cada día del calendario cuenta, independientemente de si se trabaja o no.

El viernes trampa

Cuando una empresa fija el inicio de las vacaciones de un trabajador con jornada de lunes a viernes en un viernes, ese viernes cuenta como el primer día. El sábado, como el segundo. El domingo, como el tercero. Tres días ya consumidos del cómputo de 30 antes de que el empleado haya disfrutado de un solo día de descanso real que no hubiera tenido de todas formas.

PUBLICIDAD

“Si tienes una jornada de lunes a viernes, no puedes empezar unas vacaciones un viernes debido a que son 30 días naturales y el sábado y el domingo ya se estarían contando dentro de esos 30”, explica el abogado. Después, detalla que, en concreto, “estarías perdiendo dos días. Dos días que podrías estar en la playa o en la montaña, donde te dé la gana, pero son tus dos días”.

Los hombres extienden sus vacaciones con la baja por paternidad: España registró un pico durante el Mundial de 2022.

Al iniciar las vacaciones un viernes, el trabajador pierde ese fin de semana dentro del cómputo oficial, cuando esos dos días de descanso ya le corresponderían igualmente por ser festivos habituales de su semana. El resultado es que, en la práctica, disfruta de 28 días de vacaciones reales en lugar de los 30 que le garantiza la ley.

El primer día hábil, la regla que marca la diferencia

La solución que plantea Lorente es que las vacaciones deben arrancar siempre el primer día hábil de la semana laboral del trabajador. Para quien trabaja de lunes a viernes, ese día es el lunes. De esa forma, el fin de semana anterior queda fuera del cómputo y el empleado aprovecha íntegramente sus 30 días. “Si tienes esta jornada, tus vacaciones deberían empezar el lunes para que el fin de semana no contara”, señala el abogado.

Y esto también se aplica a quienes tienen turnos o jornadas atípicas. “Si, por ejemplo, tienes una jornada de martes a sábado, pues en este caso tus vacaciones no podrán empezar un sábado, tendrán que empezar el martes”, precisa Lorente. “¿Por qué? Porque es el primer día hábil de tu semana”, señala Lorente.

“Dependiendo de cómo funcione tu jornada, tendrás que empezar las vacaciones un día en concreto. No puede empezar el último día de la semana. Tiene que empezar el primero, porque si no estás perdiendo días de vacaciones”, subraya el abogado.

Temas Relacionados

Trabajadores EspañaEmpresas EspañaEmpleo en EspañaVirales EspañaTikTok EspañaRedes SocialesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

Según el último informe de Randstad Research, de las más de 1,6 millones de ausencias diarias registradas, la mayoría (1,24 millones) corresponden a situaciones de incapacidad temporal certificada. El resto no acuden por otros permisos retribuidos o ausencias justificadas de carácter no médico

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

La ruta de senderismo española que pasó de ser la más peligrosa a convertirse en una de las más espectaculares del mundo

Un estudio internacional basado en el seguimiento ocular sitúa este recorrido malagueño entre los 20 más llamativos del planeta

La ruta de senderismo española que pasó de ser la más peligrosa a convertirse en una de las más espectaculares del mundo

La infanta Sofía rescata una película de su infancia para su primer discurso: “No os riais, me hizo ir con ánimo renovado a mi clase de tercero de primaria”

La benjamina de la familia real española ha estado arropada por sus padres, los reyes Felipe y Letizia, y su hermana, la princesa Leonor

La infanta Sofía rescata una película de su infancia para su primer discurso: “No os riais, me hizo ir con ánimo renovado a mi clase de tercero de primaria”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita

Luego de romper la pared de los octavos de final tras 16 años, el seleccionado español reforzó los fundamentos para volver a ser campeón del mundo

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita

Un total de 15.450 personas han muerto en los primeros seis meses de 2026 a la espera de ayudas por dependencia: “Una cada 17 minutos”

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia la demora del sistema y reclama más recursos para reducir la lista de espera

Un total de 15.450 personas han muerto en los primeros seis meses de 2026 a la espera de ayudas por dependencia: “Una cada 17 minutos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

Pedro Sánchez asegura que mantuvo una conversación “informal” con Trump tras sus ataques contra España: “Hemos hablado de fútbol y del Mundial”

Feijóo llama “cáncer” al absentismo laboral tras rechazar en el Congreso el uso de esta palabra como “metáfora de lo peor”

La DGT explica si te pueden multar por conducir sin camiseta o con chanclas: la decisión queda en manos del agente

La Verja de Gibraltar desaparecerá el 15 de julio: así cambiará la frontera entre España y Reino Unido

ECONOMÍA

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

La villa del Mediterráneo con puerta a la playa: casi 2 millones de euros por 175 metros cuadrados construidos y una finca con jardín y piscina

El coste para la empresa de tener a un trabajador con baja laboral: esta incapacidad es la más cara para las compañías

El país que ha decidido quitar ayudas al aire acondicionado en plena ola de calor para gastar en defensa

Herencias entre tíos y sobrinos: cuándo se tiene derecho a heredar y qué ocurre si no hay testamento

DEPORTES

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita

El eterno debate del fútbol: Europa manda en los Mundiales, pero Sudamérica tiene a los mejores jugadores

La telenovela madridista llega a la Premier League: Arbeloa ficha por el Fulham y se enfrentará a Xabi Alonso en liga