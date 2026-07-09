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La reflexión de Paul McCartney sobre el poder sanador de la música: “Es como un psiquiatra. Puedes decirle a tu guitarra cosas que no puedes decirle a la gente”

El compositor recordó en 2016 cómo la música se convirtió en su refugio tras la muerte de su primera esposa, Linda McCartney, y su posterior divorcio de Heather Mills

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Paul McCartney actúa en el Nassau Coliseum en Uniondale, Nueva York, el 21 de mayo de 1976. (Foto AP/Richard Drew, archivo)
Paul McCartney actúa en el Nassau Coliseum en Uniondale, Nueva York, el 21 de mayo de 1976. (Foto AP/Richard Drew, archivo)

Londres, verano de 2016. Paul McCartney (Liverpool, 1942) recibe a Rolling Stone en su oficina para una entrevista de varias horas. El exbeatle y cantante británico se encuentra, en ese momento, en una gira por estadios en Estados Unidos. En un momento de la conversación, coge una guitarra acústica e intenta recordar una melodía que compuso junto a John Lennon cuando ambos eran adolescentes. ¿El nombre? Just Fun, “una canción original de Lennon-McCartney”, dijo para el citado medio.

El cantante, compositor y bajista encontró en la música el hilo conductor de toda su vida. En sus más de 50 años de carrera, no solo ha compuesto algunos de los temas más influyentes de la historia del pop, sino que ha encontrado en ella una forma de superar adversidades. “La música es como un psiquiatra. Puedes decirle a tu guitarra cosas que no puedes decirle a la gente. Y ella te responderá con cosas que la gente no puede decirte”, aseguró.

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El origen de la cita

Así se lo hizo saber McCartney al periodista David Fricke en la mencionada entrevista, después de que este le preguntara por la dificultad de escribir sobre la muerte de su primera mujer, Linda, fallecida en 1998, y después del mediático divorcio de Heather Mills, con quien había estado casado entre 2002 y 2008.

El músico respondió que New (2013), el decimosexto álbum del artista, había supuesto un punto de inflexión. “Lo que tenía de nuevo ‘New’ era Nancy. Ella era la novedad. Fue un buen despertar. Me dio ganas de escribir canciones positivas”, explicó en referencia a Nancy Shevell, con quien contrajo matrimonio en 2011. “La música es como un psiquiatra. A la guitarra le puedes contar cosas que no puedes contarle a la gente. Y ella te responderá con cosas que la gente no puede decirte. Pero las canciones tristes también tienen su valor. Cuando pasa algo malo, no quieres reprimirlo. Así que te desahogas contigo mismo, con una guitarra”, añadió.

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Este video perfil de Infobae presenta la carrera de Paul McCartney a través de distintas imágenes. Muestra al artista en su juventud con The Beatles, tocando una guitarra acústica, y en una etapa posterior de su vida. Se le observa recibiendo un premio Guinness y en una foto familiar antigua. Las escenas culminan con una actuación en vivo tocando el bajo. El contenido es una cobertura biográfica de un medio de comunicación.

Aquella forma de entender la música no surgió de la nada. McCartney comenzó a escribir canciones siendo apenas un adolescente, poco después de conocer a John Lennon en una fiesta en la iglesia de San Pedro de Liverpool en 1957. Unidos por su pasión por el rock and roll estadounidense y por artistas como Elvis Presley, Little Richard o Buddy Holly, ambos empezaron a componer juntos hasta crear una de las asociaciones musicales más exitosas de la historia. A ellos se unieron poco después George Harrison y, más tarde, Ringo Starr para formar primero The Quarrymen y después Los Beatles.

Durante la década de los sesenta, el cuarteto británico revolucionó la música popular con una sucesión de álbumes que cambiaron para siempre el panorama del pop y el rock. Títulos como Rubber Soul (1965), Revolver (1966), Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), The Beatles —conocido como White Album— (1968) o Abbey Road (1969) consolidaron al grupo como un fenómeno mundial. En ese periodo, McCartney firmó, junto a Lennon, algunas de las canciones más célebres de la historia, entre ellas Yesterday, Hey Jude, Let It Be, Penny Lane, Blackbird o Eleanor Rigby. Tras la disolución de The Beatles en 1970, lejos de retirarse, inició una prolífica carrera en solitario y fundó Wings junto a Linda McCartney y Denny Laine.

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