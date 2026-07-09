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Justin Baldoni rompe su silencio sobre la batalla legal que ha mantenido con Blake Lively: “Se han dicho demasiadas cosas dolorosas”

El director, productor y actor, ha grabado junto a su esposa un vídeo donde habla por primera vez de lo que ha supuesto para ellos este caso

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Blake Lively y Justin Baldoni han mantenido una batalla judicial después de su colaboración en la película 'Romper el círculo' (Foto Evan Agostini/Invision/AP)
Blake Lively y Justin Baldoni han mantenido una batalla judicial después de su colaboración en la película 'Romper el círculo' (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

El director y productor Justin Baldoni ha roto su silencio sobre la batalla judicial que mantiene con Blake Lively desde su colaboración en Romper el círculo y ha asegurado, junto a su esposa Emily Baldoni, que su familia sigue “sanando” tras casi dos años marcados por el conflicto, un proceso que llega después de que el litigio terminara este año con un acuerdo y con la petición de 7,5 millones de dólares en honorarios legales por parte de Lively.

En un vídeo de casi cinco minutos publicado el miércoles en Instagram, el actor y director ha explicado que él y Emily Baldoni no habían hablado en público “durante la mayor parte de los dos últimos años” pese a tener “mucho que decir”, y ha sostenido que optaron por dejar que el sistema judicial siguiera su curso sin “añadir ruido” a la controversia.

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La disputa se remonta a 2024 y giró en torno a las acusaciones de acoso sexual formuladas por Lively por lo ocurrido durante la producción de Romper el círculo, la adaptación de la novela de Colleen Hoover en la que Baldoni ejerció como director y ‘coprotagonista’.

Qué dice el primer mensaje público de Baldoni

Emily Baldoni ha dicho en ese mensaje que la gratitud que sienten ahora “no niega la injusticia y el dolor” que ambos han vivido durante los últimos años.

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El actor ha afirmado que en este tiempo se han dicho “demasiadas cosas dolorosas” y que esa situación generó un volumen de ruido que no querían alimentar. En el vídeo, ha insistido en que su decisión fue esperar a que la justicia resolviera el caso antes de pronunciarse.

Justin Baldoni y su esposa durante el vídeo de Instagram. Handout via REUTERS
Justin Baldoni y su esposa durante el vídeo de Instagram. Handout via REUTERS

Su esposa ha añadido que ambos han tenido que “lidiar con muchas cosas” y tratar de entender “cómo pudo ocurrir algo así”, además de cuestionar que todo apareciera “disfrazado de una lucha por las mujeres”. También ha señalado que la familia ha atravesado “mucho trauma”, una carga que, a su juicio, explica la dificultad de hablar públicamente.

Baldoni ha resumido su situación actual con una frase breve: “Estamos sanando”. A continuación ha explicado que la recuperación “no es lineal”, que cambia cada día y que esta etapa les ha obligado a replantearse qué es real y qué importa: sus hijos, su familia, sus amigos, su comunidad y su fe.

Más adelante, ha agradecido el apoyo de quienes, según sus palabras, fueron su voz cuando él no la tenía. En esa parte del vídeo, el intérprete ha sostenido que muchas personas mostraron “discernimiento”, confiaron en su intuición y dedicaron tiempo a defenderles.

Los motivos del litigio Lively/ Baldoni

El conflicto se activó en diciembre de 2024, cuando Blake Lively acusó a Baldoni de haberla acosado sexualmente y de intentar organizar una campaña de desprestigio en internet durante el rodaje de la película. A partir de ahí, Baldoni y su productora, Wayfarer Studios respondieron con una demanda por difamación de 400 millones de dólares contra Lively y su marido, Ryan Reynolds.

It Ends With Us - Romper el círculo
Blake Lively y Justin Baldoni en la controvertida 'Romper el círculo' (Nicole Rivelli/Sony Pictures)

Esa demanda fue desestimada después de que un juez concluyera que las acusaciones de Lively estaban protegidas por el privilegio de litigación. Poco antes de que el juicio arrancara, Lively retiró su propia demanda y alcanzó un acuerdo con Baldoni y Wayfarer.

No ha habido indemnización adicional por daños. The Hollywood Reporter señala que el tribunal ordenó a Baldoni pagar los honorarios de los abogados de Lively, mientras Variety precisa que la actriz reclama ahora 7,5 millones en costes legales.

Romper el círculo - Colleen Hoover

El vídeo concluye con una idea de cierre por parte de la pareja: “Hay mucho más que decir”. Por ahora, han asegurado que van a centrarse en seguir sanando, pasar tiempo con sus hijos y disfrutar de la vida.

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