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Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita

Luego de romper la pared de los octavos de final tras 16 años, el seleccionado español reforzó los fundamentos para volver a ser campeón del mundo

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Lamine Yamal, de España, celebra el primer gol de su selección ante Austria. (REUTERS/Claudia Greco)
Lamine Yamal, de España, celebra el primer gol de su selección ante Austria. (REUTERS/Claudia Greco)

A dos días del gran triunfo ante Portugal y ya con el cuadro de cuartos totalmente configurado, España siente que llega al partido ante Bélgica en su mejor momento y hasta con más argumentos que otras selecciones que jugarán la misma instancia. Aquí las razones que Luis de la Fuente y los suyos ven para festejar en Nueva York el 19 de julio.

1. El equipo está en alza.

Costó ganar a Portugal, sí. Ni más ni menos de lo pensado, pero costó. Y no porque el rival, Portugal, fuese la potencia que amenazaba ser. Sino porque ese triunfo, España lo amasó hasta cocinarlo a fuego lento y hacerlo realidad en el último instante del partido. Cuando aparecieron todos los ingredientes frescos que había lanzado a la cancha De la Fuente. Es que todos los cambios del míster entraron en escena. Porque a Merino se le sumó Fabián Ruiz para el toque rápido y a ellos se les añadió la lucidez del mejor Rodri. Para rematar, Ferrán Torres (otro cambio) y un pase exquisito, lúcido, para que culmine la jugada el mismo que la empezó, Merino, el jugador del Arsenal que no se olvidó de su tierra y de San Fermín en la calurosa Dallas.

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2. El toque y la posesión

Este equipo de De la Fuente, con su estilo de toque, fue claramente más que una Portugal, opaca, cansada, sin recambio y con un Cristiano Ronaldo que dejó todo, pero que no fue suficiente para conseguir ser alguien histórico en un Mundial. España, a su ritmo, con muchos pases hacia los costados, bajo la batuta de Rodri más que de Pedri (quien está extenuado), logró pasar un nuevo escollo. En definitiva, lo que quiere De la Fuente, lo que pregona, ya ha aparecido y es el arma fundamental del equipo para seguir en carrera.

Mundial 2026 - Portugal 2 - Croacia 1 - ES

3. La solidez defensiva

El equipo está sólido atrás. Pau Cubarsí y Aymeric Laporte se están llevando de maravilla en el fondo y no pasan sobresaltos. A los costados, los dos laterales, Pedro Porro y Marc Cucurella, son de lo mejor del campeonato. Esa falta de velocidad que a veces se le reclama al equipo, con ellos aparece.

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Son dos puñales, que llegan al área y verdaderamente hieren a los rivales. A Unai Simón le llegan muy poco y por eso permanece con la valla invicta.

4. Los recambios

Dani Olmo, que había comenzado el campeonato del mundo como suplente, está muy lúcido. Picante, muy metido en el partido frente a Portugal, fue de los que más provocó peligro delante del área portuguesa y logró abrir la defensa, como en el pase que le dio a Mikel Oyarzabal, quien falló. Merino también llegó desde el banquillo y marcó un gran gol. Ferrán siempre deja todo. Porro la rompe por el lateral derecho y eso que no había comenzado como titular. Alex Baena, ya una fija, fue de menos a más y actualmente, tras entender lo necesario que podía ser, está en un gran momento. Todo es una muestra de cómo De la Fuente los tiene a todos comprometidos.

5. A la espera de Lamine

Porque claro, todavía no ha aparecido el Lamine Yamal esperado, pero hay que ver el medio vaso lleno. Porque si bien es cierto que ante Nuno Mendes perdió seguido y se lo notó frustrado. Lo intentó y lo intentó, y en la lucha, en el persistir, es que la joya de Rocafonda va a encontrarse a sí mismo y le puede dar lo mejor al equipo. Es la carta que falta aparecer sobre la mesa y se la espera para el desafío de cuartos de final. Sus regates pueden abrir defensas y la de Bélgica no da muchas garantías, por lo que el crack del Barcelona puede tener su gran día.

Enfrente, en este duro partido de cuartos de final, estará una Bélgica ágil y dinámica en ataque, que ante Estados Unidos fue una aplanadora. Y en Los Ángeles se reedita la instancia y el rival de un recordado partido del Mundial de México 1986 en donde aquel seleccionado español sufrió una derrota muy dolorosa en los penaltis.

Es el momento, entonces, de tomarse revancha de los belgas en base al buen juego que propone De la Fuente, quien en el último partido obtuvo un notable. De seguir así, él y todo el equipo, tocar la gloria es posible. Ya se está más cerca, solo faltan 3 partidos.

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