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España se despide de la segunda ola de calor del verano pero no de las temperaturas extremas: la Aemet mantiene los avisos en estas regiones

Los meteorólogos indican que habrá bajadas generalizadas de temperatura durante los que queda de semana, “pero como en los días previos los valores térmicos habrán sido extremos, aunque haya descensos, el calor continuará siendo muy intenso”

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Una bañista se refresca en la playa de Lloret de Mar, en Girona, a 7 de julio de 2026. (EFE/ David Borrat)
Una bañista se refresca en la playa de Lloret de Mar, en Girona, a 7 de julio de 2026. (EFE/ David Borrat)

España se despide este jueves de la segunda ola de calor de este verano. A lo largo de esta jornada las temperaturas empezarán a bajar por el suroeste peninsular, aunque eso no significa que vaya a acabarse el calor extremo. “Durante el fin de semana predominarán también los descensos térmicos, pero hay que reseñar que aunque no se cumplan estrictamente las condiciones de ola de calor, seguiremos con valores muy elevados en buena parte del país”, advierte el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, en un comunicado.Así, la semana terminará con termómetros que superarán los 35 grados en el centro y este peninsular, y también en Baleares. Es más, el sábado podrán incluso marcar 40 grados.

Por lo pronto este jueves estará marcado por el calor, aunque menos intenso que las pasadas jornadas; y las tormentas, acompañadas de granizo y de rachas intensas de viento en zonas del norte y del este de la península.

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Andaluces y extremeños serán los primeros en disfrutar del descenso térmico. Bajaran las temperaturas en las comunidades autónomas respecto a la jornada anterior. también lo harán de forma ligera en el Mediterráneo. “Aun así, continuaremos con mucho calor, con más de 36 grados de forma generalizada y más de 40 grados en el nordeste, zona centro, interior de las regiones mediterráneas y puntos de Baleares”, matiza el portavoz.

Así, la Aemet ha activado los avisos naranja (peligro importante) y amarillo (peligro bajo) en casi todo el territorio nacional.

Mapa de alertas meteorológicas por temperaturas elevadas y tormentas para este jueves, 9 de junio de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas meteorológicas por temperaturas elevadas y tormentas para este jueves, 9 de junio de 2026. (Aemet)

15 comunidades en alerta por calor y tormentas

En Andalucía se prevén temperaturas muy elevadas, especialmente en Almería, donde el Valle del Almanzora y Los Vélez alcanzarán los 41 grados con aviso naranja, y en otras zonas del interior de la provincia se esperan hasta 38 grados. En Córdoba, la campiña llegará a los 38 grados. Granada tendrá valores similares en Guadix y Baza, donde localmente se podrían alcanzar los 40 grados. Jaén presenta temperaturas máximas de 38 grados en varias comarcas, con posibilidad de llegar a los 40 grados en algunos puntos. Málaga podría registrar hasta 37 grados en Sol y Guadalhorce y 36 grados en la Axarquía.

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Aragón afronta el último día del episodio de calor intenso con aviso naranja por máximas de hasta 41 grados en Huesca y Teruel, además de 41 grados en la Ribera del Ebro y Bajo Aragón, donde localmente se podrán alcanzar los 42 grados. En Zaragoza, se esperan valores próximos a los 40 grados en Cinco Villas y 39 grados en la zona ibérica. El Pirineo oscense alcanzará los 38 grados y se prevén tormentas de nivel amarillo en varias áreas.

En las Islas Baleares, la Aemet activa el aviso naranja por altas temperaturas en Mallorca, donde el interior puede llegar a 41 grados y el resto de la isla superar los 39 grados. Ibiza y Formentera tendrán hasta 40 grados. En Menorca, el nivel amarillo alerta de máximas de 38 grados.

Gran Canaria presenta un aviso amarillo por calor, con máximas de 34 grados en zonas del este, sur y oeste de la isla.

En Castilla y León se mantienen avisos amarillos por temperaturas que podrán alcanzar los 36 grados en Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Además, se esperan tormentas y lluvias en áreas de Burgos y León, que podrán ir acompañadas de viento fuerte y granizo, así como precipitaciones de hasta 15 mm en una hora en el Condado de Treviño.

Castilla-La Mancha afronta la jornada con aviso naranja en Albacete, donde la temperatura puede llegar a los 39 grados en varias zonas. En Ciudad Real y Cuenca, se esperan máximas de 38 y 39 grados, del mismo que en Guadalajara y Toledo. Las cuatro provincias están en nivel amarillo

Cataluña presenta aviso naranja en Girona por temperaturas extremas de 39 grados en el interior y 40 grados en el prelitoral. En Lleida y Tarragona las máximas llegarán a 41 grados en la depresión central, mientras que en Barcelona se esperan 37 grados en el prepirineo y 36 grados en el litoral. El Pirineo y otras áreas tendrán avisos amarillos por valores elevados y posibles tormentas.

En la Comunidad de Madrid se mantiene el aviso naranja por máximas de 39 grados en el sur, vegas y oeste de la provincia. En la sierra, el nivel amarillo alerta de temperaturas en torno a los 36 grados, mientras que en la zona metropolitana podrían alcanzarse los 38 grados.

Navarra afronta el día con aviso naranja por temperaturas que llegarán a los 39 grados en el centro y la Ribera del Ebro, y 37 grados en el Pirineo. Además, se esperan lluvias y tormentas de nivel amarillo, con precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento.

En la Comunidad Valenciana se activa el aviso naranja por máximas de 40 grados en el litoral sur de Valencia y 41 grados en el interior sur de la provincia. En Alicante, tanto el litoral norte como el sur tendrán máximas de 39 grados, y en el interior de Valencia se prevén valores similares. En Castellón, el interior sur tendrá aviso amarillo por temperaturas de hasta 37 grados.

Un agricultor trabaja en un campo alcachofas en Valencia, a 8 de julio de 2026. (EFE/ Kai Försterling)
Un agricultor trabaja en un campo alcachofas en Valencia, a 8 de julio de 2026. (EFE/ Kai Försterling)

A pesar del descenso térmico, en Extremadura se mantienen los avisos amarillos por calor, con temperaturas que podrán alcanzar los 38 grados en las vegas del Guadiana y la Siberia extremeña, así como en Cáceres, donde el Tajo, Alagón y la meseta cacereña marcarán valores similares. Otras zonas, como Villuercas y Montánchez o el norte de la provincia, llegarán a los 36 grados.

En Galicia se ha activado el aviso amarillo por temperaturas elevadas en la provincia de Ourense, donde se prevén máximas de 36 grados en la zona del Miño.

La Rioja mantiene activo el aviso naranja por máximas de 39 grados en la Ribera del Ebro. En el resto de la provincia, se mantienen avisos amarillos por temperaturas que podrán alcanzar los 34 grados, además de lluvias y tormentas localizadas acompañadas de viento fuerte y posible granizo.

La Región de Murcia afronta aviso naranja en la Vega del Segura, donde se prevén máximas de 41 grados. En el altiplano, noroeste y el valle del Guadalentín, las temperaturas llegarán a los 39 grados, y en el interior del campo de Cartagena y Mazarrón se esperan hasta 38 grados.

En País Vasco, Álava mantiene avisos amarillos por lluvias que dejarán hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en la Llanada y Rioja alavesa, donde también se prevén tormentas acompañadas de viento fuerte y posibilidad de granizo. Las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados en Rioja alavesa.

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Tregua ligera tras la ola de calor

De cara al viernes, habrá bajadas generalizadas de temperatura, “pero como en los días previos los valores térmicos habrán sido extremos, aunque haya descensos, el calor continuará siendo muy intenso”, insiste Del Campo. Del mismo modo, el fin de semana será de “subidas y bajadas”.

El sábado, los termómetros subirán en el Cantábrico, pero bajarán en el área mediterránea y Baleares. El domingo bajarán en el oeste, descenso que además podría ser acusado en Galicia y oeste de Castilla y León y bajarán de forma más ligera en el centro.

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