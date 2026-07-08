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Feijóo llama “cáncer” al absentismo laboral tras rechazar en el Congreso el uso de esta palabra como “metáfora de lo peor”

La PNL aprobada el pasado octubre respondía a una petición de la Asociación Española Contra el Cáncer, que explicó que el mal uso del término hería la sensibilidad de quien se halla en pleno proceso de la enfermedad

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Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, en el Congreso de los Diputados junto a Ester Muñoz y Miguel Tellado. (PP)
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, en el Congreso de los Diputados junto a Ester Muñoz y Miguel Tellado. (PP)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entiende que el absentismo laboral es un “cáncer” que “no podemos pagar” los españoles. Más allá del cuestionable argumento que defendió en esa afirmación, que vinculó al aumento de las bajas médicas, el líder de la oposición ha encadenado críticas por el uso metafórico de esta enfermedad, que él mismo rechazó en una votación en el Congreso.

El primero fue el presidente del Gobierno, quien apostilló que “quien llama ‘cáncer’ a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está”. La titular de Sanidad, Mónica García, acusó al líder del PP de estigmatizar y mentir porque “las bajas son un acto médico y detrás de cada baja hay un profesional que la prescribe”. “Lo que hay que preguntarse es qué está enfermando a nuestra sociedad y ahí ahora mismo la vivienda es el mayor determinante social de la salud”, afirmó en un mensaje publicado en X.

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El líder del PP podría haber escogido cualquier otra palabra para describir una problemática, la del absentismo fraudulento, que se muestra como un desafío en todas las economías europeas. Y debería saberlo especialmente Feijóo, que apenas hace unos meses, en octubre de 2025, apoyó una declaración en el Congreso para evitar el mal uso de la palabra “cáncer” para describir una problemática. La proposición no de ley impulsada por el grupo socialista en la Cámara Baja pedía evitar las “metáforas bélicas” o “culpabilizadoras” en los discursos públicos.

La Asociación Española Contra el Cáncer lleva años pidiendo eliminar el mal uso del término

La iniciativa, apoyada por 307 diputados, se basó en una definición del Diccionario de la Lengua Española de la RAE, que en su cuarta acepción describe “cáncer” como la presencia de situaciones o hechos destructivos dentro de un grupo social. A partir de esa interpretación, el término se ha empleado fuera del ámbito sanitario en frases sobre economía, política, justicia o deporte, como cuando se presenta la inflación o la droga como “el cáncer” de una realidad colectiva.

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este jueves la "arbitrariedad", la falta de "transparencia" y "pocas garantías" que se está produciendo con las nacionalizaciones que ha impulsado el Gobierno a través de la llamada 'Ley de Nietos', al tiempo que ha alertado del impacto "enorme" desde el punto de vista económico y social de este proceso porque hay "2,6 millones" de solicitudes.

El texto aprobado rechazaba ese traslado metafórico. “No es aceptable emplearla como metáfora de lo peor, de lo que corrompe o de lo que destruye, porque el cáncer no es eso: es una enfermedad grave, sí, pero también cada vez más tratable, más comprensible y, en muchos casos, curable”, rezaba el escrito.

“No se trata de censurar, sino de darle un uso más responsable. No hace falta decir esa palabra todo el rato, no es necesario meterla con calzador”, defendió entonces la diputada socialista Patricia Blanquer, quien apuntó que el estigma también estaba afectando a representantes públicos que estaban atravesando un proceso oncológico y no siempre lo hacen público. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el portavoz del PP, Borja Sémper, fueron dos de los mencionados en el debate.

La Asociación Española Contra el Cáncer lleva años alertando sobre ese uso peyorativo. Un estudio de 2010 señaló que en el 15% de las declaraciones públicas recogidas por medios de comunicación se hacía un mal uso del término.

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