Robert Pattinson compara su personaje en ‘La Odisea’ con ‘Crepúsculo’ y da nuevos detalles sobre ‘The Batman: Parte 2′

Robert Pattinson en 'la Odisea' Crédito: (IMDb)

El actor Robert Pattinson sorprendió al público al comparar a su personaje Antínoo en la nueva adaptación de La Odisea con Jacob, el icónico rival romántico de la saga Crepúsculo. En medio de la promoción internacional de la película dirigida por Christopher Nolan, el actor también reveló que ya está rodando escenas para The Batman: Parte II, generando expectativa entre los seguidores de ambas franquicias.

En una entrevista concedida a MTV U.K. durante el estreno mundial de La Odisea en Londres, Pattinson fue consultado sobre lo que implica interpretar a un personaje que no cuenta con el favor del público. El actor británico explicó: “Creo que sí lo apoyarán. Siempre lo comparo… es un poco como Jacob en Crepúsculo”, dijo entre risas, aludiendo al personaje que interpretó Taylor Lautner en la saga de vampiros.

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La analogía de Pattinson apunta a la naturaleza de la competencia amorosa en ambas historias. En La Odisea, Antínoo es el principal antagonista y uno de los pretendientes que presionan a Penélope, interpretada por Anne Hathaway, para que se case con él durante la ausencia de Odiseo, a quien da vida Matt Damon. En palabras del propio actor: “De eso va La Odisea, Penélope simplemente no puede decidirse entre los dos y yo solo intento ayudarla a tomar una decisión… Está bien. Él está muerto, supéralo”, bromeó, haciendo referencia a la prolongada desaparición de Odiseo y la incertidumbre sobre su destino.

La comparación con Jacob resalta cómo ambos personajes compiten por el afecto de la protagonista y generan simpatía en parte del público, pese a ocupar el rol de rivales. En la franquicia Crepúsculo, Jacob intenta conquistar a Bella, interpretada por Kristen Stewart, mientras compite abiertamente con Edward, el personaje de Pattinson. Aunque Jacob es el antagonista romántico, muchos seguidores de la saga se identificaron con él, lo que, según el actor, podría repetirse con su versión de Antínoo.

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Pattinson, con el pelo visiblemente teñido para su personaje de Bruce Wayne. REUTERS/Isabel Infantes

Se perdió la boda de Taylor Swift y el Mundial por culpa de Batman

En el contexto de la misma gira promocional, Pattinson ofreció una declaración reveladora respecto a su agenda laboral. Consultado sobre el reciente partido del Mundial entre México y su selección, Iglaterra, el actor confesó: “Qué partido tan increíble. No pude verlo completo, tuve que esperar. Estuve filmando Batman esta mañana, así que probablemente estuve bastante mal en una de las escenas”. Con esta afirmación, el intérprete confirmó que ya se encuentra trabajando en la secuela de The Batman, uno de los proyectos más esperados por los fanáticos del universo DC. No fue el único gran evento de la semana que se perdió, ya que tampoco pudo acudir junto a su pareja Suki Watershouse a la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce, a la que también estaba invitado.

Durante la preparación de su papel en La Odisea, Pattinson recurrió a fuentes poco convencionales para dar forma a Antínoo. En diálogo con la revista GQ en junio, el actor señaló que se inspiró en el personaje de James Woods en la película Casino. “Pensé que sería interesante verlo en Ítaca. Y es como un poco turbio”, afirmó. También compartió detalles sobre su enfoque en el vestuario: “En cada prueba de vestuario, decía: ‘Quiero tener calzoncillos de leopardo. Quiero que sobresalga un poco de mi falda, algo de peluche brillante’”. Estas declaraciones aportan una perspectiva sobre la construcción del personaje, al que Pattinson ha dotado de matices extravagantes y un aire provocador, alejándose de interpretaciones tradicionales del antagonista griego.

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La versión de La Odisea dirigida por Christopher Nolan cuenta con un elenco de primer nivel. Además de Pattinson, Anne Hathaway y Matt Damon, participan Tom Holland, Zendaya y Lupita Nyong’o. La película, que llegará a los cines el 17 de julio, narra el viaje de Odiseo de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya, enfrentando peligros sobrenaturales en su intento por reunirse con su familia. La recepción inicial durante el estreno en Londres fue positiva, con comentarios que destacan la magnitud de la producción y la reinterpretación de los mitos clásicos. La participación de Pattinson en un rol antagonista y la confirmación del inicio de rodaje de The Batman: Parte II refuerzan el interés sobre la proyección internacional de ambos proyectos.