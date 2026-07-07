João Félix y Pedro Porro, rivales en el España-Portugal y en el amor: el viejo triángulo con Magui Corceiro que sacudió sus vidas

Joao Félix, Pedro Porro y Magui Corceiro (MONTAJE INFOBAE).

El duelo entre España y Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, que se saldó con el pase de España a cuartos, no solo reunió sobre el césped a dos selecciones llamadas a pelear por el título. También volvió a poner bajo los focos a dos futbolistas que hace unos años protagonizaron una de las polémicas sentimentales más comentadas del fútbol portugués: João Félix y Pedro Porro.

Aunque el episodio quedó atrás hace tiempo y todos los implicados insistieron entonces en desmentir cualquier infidelidad, el reencuentro deportivo entre ambos ha reavivado el interés por una historia que en 2022 ocupó durante días las redes sociales y los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando se hicieron virales unas imágenes relacionadas con Magui Corceiro, actriz y modelo portuguesa que mantenía una relación con João Félix. En uno de los vídeos más comentados aparecía Pedro Porro entregándole su camiseta al finalizar un encuentro del Sporting de Portugal, un gesto que llamó especialmente la atención porque varios niños también esperaban un recuerdo del futbolista desde la grada.

El abrazo de Pedro Porro y la novia de Joao Felix. (IMAGEN DE ARHIVO).

A ese momento se sumaron otras imágenes difundidas en internet, supuestamente grabadas en una discoteca, donde ambos aparecían compartiendo una conversación muy cercana. La combinación de ambos vídeos disparó las especulaciones sobre una posible relación entre ellos y provocó una auténtica tormenta mediática.

PUBLICIDAD

Ante la repercusión alcanzada por los rumores, Pedro Porro decidió romper su silencio mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. El internacional español negó que existiera una infidelidad y pidió que cesaran las acusaciones hacia los tres protagonistas.

“La situación que está pasando en el día de ayer y de hoy es muy incómoda... Tengo una relación especial con ella, nadie está siendo infiel a nadie”, escribió entonces el lateral. Además, añadió: “Mi imagen no se va a manchar por nada y menos por cosas de estas... Puedo hacer lo que me dé la gana. Dejad de manchar la imagen de los tres porque no es así”. Las declaraciones, lejos de apagar el debate, alimentaron nuevas interpretaciones debido a la expresión “relación especial”, utilizada por el futbolista para definir su vínculo con la modelo portuguesa.

PUBLICIDAD

El abrazo de Pedro Porro y la novia de Joao Felix. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Poco después, fue la propia Magui Corceiro quien decidió explicar públicamente su versión de los hechos. La actriz confirmó que conocía a Pedro Porro desde hacía pocos meses, pero negó rotundamente que existiera una relación sentimental entre ambos.

“Conocí a Porro hace unos meses de manera inesperada en una cena de grupo y desde entonces nos lo hemos pasado muy bien, somos muy buenos amigos, lo quiero, es increíble y la gente que lo conoce lo sabe muy bien”, aseguró. La modelo también quiso responder a quienes aseguraban que las imágenes grabadas en la discoteca mostraban un beso entre ambos. Según explicó, el vídeo estaba completamente sacado de contexto.

PUBLICIDAD

“Si quisiera estar besándome con alguien, en un momento íntimo, no sería en una discoteca y mucho menos en una zona VIP a la vista de todo el mundo”, afirmó antes de zanjar la cuestión asegurando que “no hubo besos, no hubo nada”.

Además, denunció el nivel de hostilidad que estaba recibiendo en redes sociales, donde incluso afirmó haber recibido amenazas de muerte. “Esto se está saliendo de control y me está dejando en una posición muy desagradable, y a João también”, lamentó.

PUBLICIDAD

João Félix y Magui Corceiro en un post confirman su ruptura (INSTAGRAM).

El principio del fin de su relación

Aquella no fue, sin embargo, la primera crisis sentimental que atravesó João Félix junto a Magui Corceiro. La pareja, que inició su relación en 2019, ya había vivido meses antes otro episodio complicado cuando trascendió un intercambio de mensajes entre el delantero portugués y una doctora a la que, según varias informaciones publicadas entonces, habría invitado a su domicilio durante la noche. Aquella situación provocó una breve ruptura antes de que ambos retomaran la relación.

Mientras tanto, Pedro Porro continuó centrado en su carrera deportiva. Formado en Don Benito, abandonó Extremadura con solo 14 años para incorporarse a la cantera del Rayo Vallecano antes de pasar por el Girona. Posteriormente, fue fichado por el Manchester City, aunque nunca llegó a debutar oficialmente con el conjunto inglés. Su explosión definitiva llegó en el Sporting de Portugal, desde donde dio el salto al Tottenham Hotspur, equipo en el que se ha consolidado como uno de los laterales españoles más destacados.

PUBLICIDAD

En el plano personal, el defensa mantiene actualmente una relación con María Hurtado, con quien forma una familia en Inglaterra. La pareja tiene un hijo en común y el futbolista también ejerce como figura paterna de la hija que ella tuvo en una relación anterior.

Por otro lado, la actriz, que acaba de estrenar su nueva película en nuestro país junto a Maxi Iglesias, mantuvo una relación con el piloto de Fórmula 1 Lando Norris. Y, aunque se desconoce si la ruptura ha sido definitiva, los medios portugueses informaron que el pasado mes de junio decidieron poner fin a su historia de amor.

PUBLICIDAD

Lando Norris, piloto de McLaren, celebra con su novia Magui Corceiro tras proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1 en 2025 (REUTERS/Amr Alfiky).