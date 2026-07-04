Una investigación explica el modo más fácil de alargarle la vida a tu gato

Un gato cruza una calle vacía. (EFE/ Iqbal Kusumadirezza)

La seguridad y el bienestar de los gatos domésticos dependen en gran medida de los hábitos de sus propietarios. Una revisión científica ha analizado los principales riesgos a los que se enfrentan estos animales y concluye que un cambio sencillo en su rutina puede marcar una diferencia importante en su salud y esperanza de vida. Pequeñas decisiones cotidianas, señalan los expertos, pueden tener un impacto significativo en su calidad de vida.

La conclusión procede del estudio “Patas en peligro: cómo los biólogos de la conservación pueden utilizar la salud y el bienestar de los gatos domésticos, en lugar de su impacto sobre la fauna silvestre, para argumentar a favor de su confinamiento”. En él se advierte de que los gatos con acceso libre al exterior se enfrentan a numerosos peligros que pueden acortar considerablemente su vida.

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Más allá de su impacto sobre la fauna silvestre, estos animales están expuestos a accidentes de tráfico, peleas con otros gatos, caídas, intoxicaciones, enfermedades infecciosas e incluso episodios de crueldad por parte de algunas personas.

Para comprender mejor su comportamiento fuera de casa, distintos estudios han utilizado cámaras instaladas en collares. Las imágenes muestran que muchos gatos cruzan carreteras con frecuencia, comen y beben fuera del hogar y exploran entornos potencialmente peligrosos como desagües, bajos de viviendas o tejados.

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Un gato sobre un coche. (Magnific)

Los atropellos y las enfermedades, entre los principales riesgos

Los traumatismos derivados de accidentes de tráfico, peleas y caídas figuran entre las principales causas de muerte y lesiones graves en los gatos con acceso libre al exterior. Además, el riesgo es mayor en machos y en animales no esterilizados, que tienden a desplazarse más lejos y con mayor frecuencia fuera del hogar.

El peligro, sin embargo, no se limita a las carreteras. Los gatos que deambulan libremente también tienen más probabilidades de contraer enfermedades infecciosas como el virus de la inmunodeficiencia felina (FIV), transmitido habitualmente a través de mordeduras durante las peleas. Estas heridas pueden derivar en abscesos e infecciones de gravedad.

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A partir de la evidencia recopilada, los autores estiman que los gatos con acceso sin control al exterior viven entre dos y tres años menos que aquellos que permanecen en entornos protegidos. Incluso cuando sobreviven a accidentes o enfermedades, es frecuente que arrastren secuelas que afectan a su calidad de vida.

Un hombre acariciando un gato en la calle. (Freepik)

No obstante, los investigadores subrayan que proteger a los gatos no implica necesariamente mantenerlos encerrados de forma permanente. Existen alternativas que permiten compatibilizar bienestar y seguridad, como los llamados catios, recintos exteriores cerrados donde pueden tomar el sol y explorar sin riesgo, o la adaptación de jardines para evitar fugas. También es posible acostumbrarlos a pasear con arnés y correa bajo supervisión.

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Asimismo, recomiendan enriquecer el entorno doméstico con rascadores, juguetes, estructuras en altura, escondites y zonas desde las que puedan observar el exterior. En hogares con varios gatos, aconsejan disponer de suficientes areneros —uno por animal— situados en lugares tranquilos y separados de las zonas de alimentación.

Además de mejorar la salud y la seguridad de las mascotas, limitar su acceso libre al exterior contribuye también a la protección de la biodiversidad. Por ejemplo, solo en Australia, los gatos domésticos son responsables de la muerte de unos 546 millones de animales silvestres cada año.

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