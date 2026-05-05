‘La Odisea’ de Christopher Nolan lanza nuevo tráiler, con el primer vistazo a Charlize Theron como Circe y al terrorífico Cíclope

Matt Damon en una escena de 'La Odisea'

Universal Pictures acaba de presentar el nuevo tráiler de La Odisea, la esperada adaptación cinematográfica de Christopher Nolan basada en el legendario poema de Homero. El avance, estrenado en la última emisión de The Late Show with Stephen Colbert, ofrece un primer vistazo a Charlize Theron en el papel de Circe y muestra el imponente diseño del Cíclope, dos de los elementos más esperados por los seguidores del proyecto.

En las imágenes del tráiler, Matt Damon encarna a Odiseo mientras enfrenta al monstruoso Cíclope, una de las criaturas más icónicas de la mitología griega. La secuencia destaca por su tratamiento visual: el Cíclope aparece en una atmósfera sombría, con efectos prácticos y digitales que refuerzan su carácter intimidante. El avance también introduce a Theron como la hechicera Circe, vestida con atuendos inspirados en la Grecia antigua y rodeada de una escenografía que remite a lo sobrenatural. La interpretación de Theron como Circe enfatiza la dualidad del personaje, conocida por su poder para transformar y manipular a quienes se acercan a su isla.

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La película reúne a un elenco de reconocidas figuras. Anne Hathaway interpreta a Penélope, la esposa de Odiseo, mientras que Tom Holland asume el rol de Telémaco, su hijo. Robert Pattinson da vida a Antínoo, el principal antagonista humano de la historia y aspirante al trono de Ítaca, y Zendaya encarna a la diosa Atenea, consejera de Odiseo. El reparto se completa con nombres como Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Himesh Patel, Will Yun Lee, Mia Goth, Jimmy Gonzales, Elliot Page y Jovan Adepo, quienes interpretan a diferentes personajes del poema.

El tráiler de La Odisea destaca especialmente por el primer acercamiento a Charlize Theron como Circe. Su aparición está marcada por la atmósfera mística que rodea al personaje, uno de los más complejos y ambiguos del relato original. La caracterización y el diseño de producción buscan transmitir tanto el poder como la amenaza que representa Circe en el viaje de Odiseo. Por otra parte, el Cíclope se presenta como uno de los desafíos visuales más ambiciosos de la producción. El tráiler exhibe una escena de tensión entre Odiseo y el gigante de un solo ojo, realzando la escala y el peligro de la criatura. La combinación de efectos especiales y trabajo de cámara refuerza la sensación de peligro inminente durante el encuentro.

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Charlize Theron como Circe en 'La Odisea'

Sin rastro de Zendaya

El avance divulgado por Universal Pictures marca la primera vez que el público puede ver en pantalla la interpretación de Theron en esta faceta, así como el enfoque de Nolan para adaptar elementos míticos con un tono realista y épico. La reacción en redes sociales tras la emisión del tráiler se centró en la fidelidad visual de los personajes y en la magnitud de las escenas de acción. De otra parte, sigue siendo notable la ausencia de Zendaya, quien está confirmado que dará vida a Atenea, pero de la que aun no hemos visto una imagen encarnando a la diosa de la sabiduría.

El reparto de La Odisea reúne a actores que han colaborado previamente con Nolan y a figuras que debutan en su filmografía. Matt Damon, protagonista de la historia, asume el desafío de dar vida a un héroe que debe superar pruebas sobrenaturales y humanas para regresar a Ítaca. Anne Hathaway, conocida por su trabajo con Nolan en Interstellar, encarna la paciencia y la fortaleza de Penélope, mientras que Tom Holland interpreta a un Telémaco que busca su lugar en el mundo ante la ausencia de su padre. Robert Pattinson, en el papel del antagonista Antínoo, aporta un matiz oscuro y calculador a la lucha por el trono, reforzando el conflicto entre los pretendientes y la familia de Odiseo. Zendaya, como Atenea, aparece guiando y protegiendo a los protagonistas, en línea con el papel de la diosa en el poema original.

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La Odisea constituye el decimotercer largometraje de Christopher Nolan. El director y guionista ha adaptado el poema de Homero y produce la cinta junto a Emma Thomas bajo la firma Syncopy. Universal Pictures se encarga de la distribución, apostando por un estreno de gran alcance. La película se distingue por ser el primer largometraje narrativo filmado íntegramente con cámaras Imax, una decisión que, según la producción, busca ofrecer una experiencia inmersiva y sin precedentes en la adaptación de relatos clásicos.

El estreno de La Odisea está programado para el 17 de julio, coincidiendo con el lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day de Disney y Sony, lo que anticipa una competencia directa en la taquilla internacional. Las entradas para funciones en 70 mm se pusieron a la venta con un año de antelación en julio de 2025, en una estrategia promocional que generó expectativas inéditas para una adaptación de la literatura clásica. El lanzamiento del tráiler refuerza la expectativa por una de las producciones más ambiciosas del año y marca el regreso de Nolan tras el éxito comercial y crítico de Oppenheimer, que recaudó $958,8 millones y obtuvo siete premios Oscar, incluyendo Mejor Dirección y Mejor Película.

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