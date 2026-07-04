Ni Meghan Markle ni sus hijos visitarán Londres con el príncipe Harry: los Sussex pierden la esperanza de tener escoltas en Reino Unido y cambian sus planes

El príncipe Harry y Meghan Markle, en montaje de Infobae (AFP)

El príncipe Harry ha cambiado los planes de su viaje al Reino Unido: viajará solo a Londres entre el 7 y el 11 de julio, mientras Meghan Markle, Archie y Lilibet no le acompañarán en la capital por las dudas aún abiertas sobre su seguridad y sobre el alojamiento de la familia durante la visita, según informa Hello!. La visita del duque de Sussex durará cinco días y combinará actos benéficos en Londres con la cuenta atrás del primer aniversario previo a los Invictus Games de Birmingham 2027.

Por otro lado, la posibilidad de que la duquesa de Sussex y los niños se sumen a otros tramos del viaje fuera de la capital no se ha descartado, según ha precisado un portavoz. La cancelación afecta por ahora solo a Londres. El portavoz ha señalado que la familia sigue contemplando desplazarse a otros puntos de Gran Bretaña, incluido Birmingham, donde Harry tiene previsto participar en actos de promoción de los juegos que fundó para veteranos militares heridos y lesionados.

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El cambio llega después de varios días de gestiones del entorno del príncipe para intentar garantizar un viaje seguro para su mujer y sus hijos. La publicación sostiene que no se ha tomado aún una decisión sobre el resto de la semana y que la opción de una aparición de Meghan Markle en un acto de Invictus en el National Exhibition Centre de Birmingham sigue sobre la mesa.

El príncipe Harry y Meghan Markle con sus hijos en Disney. (Instagram @meghan)

El debate de la protección del príncipe Harry

La cuestión central vuelve a ser la protección policial. El príncipe Harry mantiene desde hace años un conflicto con el Home Office por el dispositivo de seguridad que recibe su familia cuando pisa suelo británico, después de que ese nivel de protección cambiara al abandonar en 2020 su papel como miembro activo de la familia real y mudarse a Estados Unidos.

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El duque esperaba una revisión del Risk Management Board, un órgano integrado en el procedimiento con el que el Executive Committee for the Protection of Royalty and Public Figures, conocido como Ravec, determina sus necesidades de seguridad. El viernes supo que esa evaluación todavía no se había producido.

La duquesa de Sussex ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo muy íntimo grabado justo antes del nacimiento de su hija. En él que comparte su 'truco' para que el parto se iniciara.

The Telegraph ha informado de que la decisión de no viajar a Londres se tomó después de que se rechazara la petición de protección policial. En paralelo, el portavoz del príncipe había asegurado a comienzos de semana que el duque seguía “explorando todas las opciones disponibles para que la visita se desarrolle de forma segura y para que sus hijos tengan la oportunidad de disfrutar del Reino Unido”.

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Los hijos de Meghan Markle en Reino Unido

Esa disputa judicial y administrativa tiene un largo recorrido. El año pasado, el hijo pequeño de Carlos III perdió una demanda contra la decisión del Gobierno británico de retirarle la protección policial automática de la que disfrutaba antes de su salida de la primera línea institucional. La visita también había abierto la posibilidad de una reunión poco habitual entre los dos hijos menores del matrimonio y su abuelo, el rey Carlos III. Existen esperanzas de que el monarca pueda reencontrarse con sus nietos pequeños por primera vez en cuatro años.

Archie y Lilibet vieron por última vez en persona a su abuelo durante las celebraciones del Jubileo de Platino de Isabel II en 2022. Desde entonces, las relaciones entre el hijo de Lady Di y la familia real siguen tensionadas tras años de disputas públicas. El propio príncipe ha reiterado en distintas ocasiones que quiere que sus hijos mantengan un vínculo con el país.

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El príncipe Harry y Meghan Markle (REUTERS/Hollie Adams)

En una declaración judicial de diciembre de 2023 afirmó: “El Reino Unido es fundamental para la herencia de mis hijos y un lugar en el que quiero que se sientan en casa tanto como donde viven ahora en Estados Unidos. Eso no puede ocurrir si no es posible mantenerlos a salvo cuando están en suelo británico”. A ese trasfondo familiar y de seguridad se suma otra coincidencia judicial. El desplazamiento de la próxima semana coincide con una resolución muy seguida en su demanda por vulneración de la privacidad contra Associated Newspapers, la editora del Daily Mail.