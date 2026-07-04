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La forma correcta de limpiar el aire acondicionado para que deje de oler mal: el paso a paso para disfrutar este verano

Los especialistas coinciden en que el origen, en la mayoría de los casos, se encuentra en la falta de mantenimiento de los filtros

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Primer plano de unas manos masculinas retirando el filtro de malla gris de un aparato de aire acondicionado split blanco montado en la pared.
Cómo mantener y limpiar el aire acondicionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del verano, muchos hogares vuelven a poner en marcha el aire acondicionado tras varios meses sin uso. Es frecuente que, al encenderlo por primera vez en la temporada, se perciba un olor desagradable que impregna la estancia. Este fenómeno genera incomodidad y puede llevar a pensar que existe una avería en el equipo, pero la causa suele ser menos grave de lo que parece.

Los especialistas coinciden en que el origen del mal olor, en la mayoría de los casos, se encuentra en la falta de mantenimiento de los filtros. Estos componentes tienen la función de retener partículas como polvo, pelos o polen presentes en el ambiente. Cuando se acumula suciedad, se crea un entorno propicio para la proliferación de bacterias, moho y otros microorganismos. Esto no solo provoca olores sino que también afecta la calidad del aire interior, lo que puede repercutir en la salud de los habitantes.

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Mantener en buen estado los filtros del aire acondicionado resulta fundamental para asegurar un ambiente limpio y un funcionamiento eficiente del aparato. La limpieza periódica no solo elimina los malos olores, sino que también mejora el rendimiento del sistema, reduce el consumo energético y prolonga la vida útil del equipo, permitiendo disfrutar de un hogar fresco durante los meses calurosos.

Cómo limpiar correctamente los filtros del aire acondicionado

El primer paso indispensable es apagar completamente el aparato y desconectarlo de la red eléctrica. Esto evita incidentes y permite trabajar con seguridad. Una vez hecho esto, hay que abrir la tapa frontal de la unidad interior y extraer los filtros, una operación que en la mayoría de los modelos domésticos no requiere herramientas específicas y puede realizarse fácilmente.

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Antes de lavar los filtros, conviene eliminar el polvo superficial con una aspiradora o sacudiéndolos suavemente en el exterior. Posteriormente, se recomienda lavarlos con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón neutro, sin emplear productos químicos agresivos que puedan dañar el material o dejar residuos. Es fundamental aclarar bien los filtros después del lavado, asegurándose de que no queden restos de jabón.

Los filtros deben secarse completamente en un lugar ventilado antes de volver a colocarlos. Bajo ninguna circunstancia deben reinstalarse húmedos, ya que la humedad favorece la aparición de moho y puede provocar nuevamente malos olores en el sistema. Este proceso sencillo, realizado de forma regular, previene la proliferación de bacterias y mantiene el aire acondicionado en óptimas condiciones.

Otras zonas a revisar y recomendaciones de mantenimiento

Además de los filtros, existen otras áreas del aire acondicionado que requieren atención. Las rejillas de salida de aire y la bandeja de condensación pueden acumular suciedad y contribuir a la generación de olores desagradables. Una revisión periódica de estas zonas, con limpieza incluida, ayuda a evitar problemas y garantiza un ambiente interior más saludable.

Cómo mantener limpio el aire acondicionado. (EuropaPress)
Cómo mantener limpio el aire acondicionado. (EuropaPress)

Los fabricantes recomiendan limpiar los filtros al menos cada dos o tres meses durante los periodos de uso intensivo. Adoptar esta rutina sencilla es suficiente para mantener el equipo en buen estado y evitar sorpresas desagradables. Sí, pese a la limpieza, el mal olor persiste, puede ser necesario acudir a un servicio técnico especializado para realizar una desinfección más profunda del sistema. Con un mantenimiento regular y adecuado, el aire acondicionado ofrece un rendimiento eficiente y un ambiente fresco sin olores indeseados.

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