Gran sorpresa al conocer al segundo expulsado de ‘Maestros de la Costura Celebrity’: “Me separo de todos porque en realidad es un equipo”

Raquel Sánchez Silva, Pepón Nieto y Jorge Román en 'Maestros de la costura celebrity' (RTVE).

La segunda entrega de Maestros de la Costura Celebrity 2 ha confirmado que el nivel de exigencia en el talent de RTVE no deja de crecer. Después de un estreno marcado por la inesperada eliminación de Blanca Paloma, los aspirantes regresaron al taller con el objetivo de demostrar que podían evolucionar rápidamente. Sin embargo, la noche terminó con una nueva despedida: Jorge Román se convirtió en el segundo concursante expulsado de la edición tras no convencer al jurado en la prueba final.

El programa combinó creatividad, moda y reivindicación en una gala que llevó a los participantes desde el universo del cómic hasta la pasarela Gran Canaria Swim Week, antes de cerrar con un desafío donde cada diseño debía transmitir un mensaje personal.

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La primera prueba estuvo inspirada en los superhéroes, aunque el reto no consistía en confeccionar disfraces, sino en crear prendas de moda capaces de evocar ese imaginario. Como invitado acudió Salva Espín, ilustrador de Marvel y creador de personajes tan conocidos como versiones de Hulk, Spider-Man o Evil Deadpool.

La propuesta permitió que María Escoté mostrara también su faceta como diseñadora. La jueza elaboró un vestido inspirado en Supergirl mientras compartía cómo el universo del cómic forma parte de la identidad de su marca. Su creación despertó la admiración tanto de sus compañeros como de los concursantes. “Lo que ha hecho María es precioso, muy bonito, cose muy bien. Es alucinante porque en hora y media te hace un traje que te puedes poner en el momento", opinó Jazz Vilá.

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María Escoté en 'Maestros de la costura Celebrity' (RTVE).

Entre los aprendices, uno de los grandes protagonistas fue Pau Echániz. Su chaqueta de pelo con capucha y cremallera conquistó al jurado y le permitió terminar como el mejor de la prueba, por delante de Mariola Fuentes, Silvia Marty y Jaydy Michel.

No todo fueron elogios. Los jueces aprovecharon la valoración para llamar la atención sobre el exceso de desperdicio de tejidos durante las confecciones, recordando la importancia de trabajar con responsabilidad y aprovechar los materiales.

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La prueba de exteriores

La competición abandonó posteriormente el taller para desplazarse hasta la Gran Canaria Swim Week, donde los famosos afrontaron un complicado desafío por equipos centrado en la confección de bañadores y bikinis. La diseñadora Nuria González fue la encargada de introducir a los concursantes en el mundo de la moda de baño, una disciplina con gran tradición en la isla.

Pau, gracias a su victoria anterior, obtuvo ventaja para organizar parte de la dinámica y terminó liderando uno de los equipos. Durante el trabajo aparecieron los primeros roces importantes de la edición, especialmente entre Mariola y Jazz Vilá, mientras los nervios aumentaban conforme se acercaba el final del tiempo disponible.

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El equipo liderado por Pau consiguió imponerse gracias a un trabajo más sólido y ordenado. El jurado destacó especialmente su capacidad para coordinar al grupo y sacar el máximo rendimiento de cada compañero, lo que volvió a convertirlo en el mejor aspirante de la prueba. Pese al reconocimiento, el piragüista prefirió mostrarse prudente y recordó que la competición apenas acaba de comenzar.

Concursantes de 'Maestros de la costura Celebrity' (RTVE).

Su recompensa incluyó la posibilidad de salvar a uno de los concursantes nominados. Pau decidió proteger a Jazz Vilá, aunque aceptó asumir personalmente el mandil negro para mantener el equilibrio del concurso, un gesto que fue muy valorado por sus compañeros.

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La prueba de eliminación

La última prueba de la noche cambió completamente de registro. Los aspirantes tuvieron que confeccionar una prenda inspirada en la estética de los años setenta con un claro componente reivindicativo, incorporando además mensajes personalizados mediante técnicas de estampación. El diseñador e influencer Pelayo Díaz acudió como asesor para orientar a los concursantes. Tras la valoración final, la decisión quedó reducida a Pepón Nieto y Jorge Román. El jurado reconoció que ambos trabajos presentaban puntos fuertes, aunque también importantes carencias.

Edu y Jorge Román en 'Maestros de la costura Celebrity' (RTVE).

En el caso de Jorge, los jueces valoraron positivamente la idea y el mensaje de su diseño, pero consideraron que la ejecución técnica no había estado a la altura del concepto planteado. Pepón, por su parte, consiguió convencer gracias a la reflexión que escondía su propuesta, aunque recibió el consejo de que una prenda debe ser capaz de comunicar incluso sin necesidad de explicaciones adicionales.

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Finalmente, Lorenzo Caprile anunció la eliminación de Jorge Román. El modelo, que concursaba junto a su hermano gemelo Edu, asumió el desenlace con deportividad, aunque no pudo ocultar la emoción por tener que abandonar la aventura y dejar a su hermano solo en el taller. “No solo me separo de mi hermano, me separo de todos porque en realidad es un equipo. Que os quiero mucho a todos”, confesó antes de despedirse entre abrazos.