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El 78% del colectivo LGTBIQ+ en España teme por su integridad y seguridad debido al auge de los discursos de odio

Un nuevo informe de la FELGTBI+ revela que la percepción de amenazas y el miedo a la pérdida de derechos se extienden en el colectivo, pese a los avances legislativos y sociales alcanzados

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A pesar de que España es el país europeo con mayor garantía de derechos LGTBIQ+, los datos que arroja el nuevo estudio de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) evidencian que el camino hacia la igualdad aún es largo. Según el informe Estado LGTBI+ 2026: Derechos LGTBI+, publicado este martes, el 78% de las personas del colectivo considera que su integridad física y su igualdad, así como la de otros colectivos vulnerables, está amenazada por el aumento de los discursos de odio.

El estudio, elaborado en colaboración con el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC) y basado en 800 entrevistas realizadas por la agencia 40dB, señala también que más de la mitad de la población LGTBI+, el 66%, percibe una amenaza a los derechos de todos los colectivos en situación de vulnerabilidad por la situación sociopolítica polarizada actual. “Estos datos manifiestan que en España tenemos un problema crítico con el odio cuando 8 de cada 10 personas LGTBI+, es decir, casi la práctica totalidad del colectivo, teme por su integridad física”, ha señalado la presidenta de la federación, Paula Iglesias.

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Este temor se respalda con datos previos, ya que la investigación de este año ha detectado un aumento de las agresiones contra personas LGTBI+, triplicándose en el último año. Además, un estudio reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en colaboración con la FELGTBI+ indica que el 75% de la población española ha escuchado insultos dirigidos a miembros del colectivo.

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Entre las posibles soluciones, el informe destaca que la educación en diversidad es para el 59% de los encuestados la medida más eficaz para combatir los discursos de odio, mientras que el 51% aboga por un Pacto de Estado contra los Discursos de Odio hacia los grupos vulnerables. Iglesias reclama “la aprobación urgente” de dicho pacto y el cumplimiento efectivo de la legislación que establece la enseñanza obligatoria de diversidad sexual, de género, familiar y corporal en todo el territorio estatal.

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Avances legislativos

El estudio también refleja una visión positiva sobre los avances legislativos: el 79% de las personas LGTBI+ considera que sus derechos constituyen una conquista para la sociedad, el 76% cree que su aprobación implica mayor protección social y el 75% opina que las políticas igualitarias mejoran la vida de todos los grupos vulnerables. Este respaldo incluye a personas de ideología conservadora, ya que uno de cada tres encuestados de este perfil valora los derechos LGTBI+ como un logro social.

La confianza en las organizaciones de derechos humanos aparece como un eje central del informe. El 87% de las personas LGTBI+ considera que estas entidades son clave para avanzar en derechos, impulsar políticas de igualdad y frenar retrocesos, mientras que el 88% reconoce su papel en la promoción de la participación ciudadana. William Gil D’Avolio, director ejecutivo de la FELGTBI+, señala que las ONG han desempeñado “un papel central en el reconocimiento, consolidación y protección de los derechos de las personas LGTBI+ en España” y que el acompañamiento ofrecido por estas entidades incrementa las denuncias por delitos de odio.

Bandera LGTBIQ+. (Ayuntamiento de Mérida)
Bandera LGTBIQ+. (Ayuntamiento de Mérida)

Temor ante un posible retroceso si llega un gobierno ultraconservador

El estudio subraya el temor a un posible retroceso de derechos: el 65% del colectivo percibe un riesgo real ante la posible llegada de un gobierno ultraconservador, mientras que el 37% estima que todos sus derechos estarían en peligro en ese escenario.

De cara a la próxima manifestación del 4 de julio, Iglesias ha hecho un llamado a la movilización y ha indicado que “salir es más necesario que nunca”: “Debemos decir alto y claro que existimos, que merecemos vidas dignas y que no estamos solas”.

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