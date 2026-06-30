El 78% del colectivo LGTBIQ+ en España teme por su integridad y seguridad debido al auge de los discursos de odio

A pesar de que España es el país europeo con mayor garantía de derechos LGTBIQ+, los datos que arroja el nuevo estudio de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) evidencian que el camino hacia la igualdad aún es largo. Según el informe Estado LGTBI+ 2026: Derechos LGTBI+, publicado este martes, el 78% de las personas del colectivo considera que su integridad física y su igualdad, así como la de otros colectivos vulnerables, está amenazada por el aumento de los discursos de odio.

El estudio, elaborado en colaboración con el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC) y basado en 800 entrevistas realizadas por la agencia 40dB, señala también que más de la mitad de la población LGTBI+, el 66%, percibe una amenaza a los derechos de todos los colectivos en situación de vulnerabilidad por la situación sociopolítica polarizada actual. “Estos datos manifiestan que en España tenemos un problema crítico con el odio cuando 8 de cada 10 personas LGTBI+, es decir, casi la práctica totalidad del colectivo, teme por su integridad física”, ha señalado la presidenta de la federación, Paula Iglesias.

PUBLICIDAD

Este temor se respalda con datos previos, ya que la investigación de este año ha detectado un aumento de las agresiones contra personas LGTBI+, triplicándose en el último año. Además, un estudio reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en colaboración con la FELGTBI+ indica que el 75% de la población española ha escuchado insultos dirigidos a miembros del colectivo.

El primer Orgullo LGTBI de España: cuando Barcelona se levantó por la liberación homosexual.

Entre las posibles soluciones, el informe destaca que la educación en diversidad es para el 59% de los encuestados la medida más eficaz para combatir los discursos de odio, mientras que el 51% aboga por un Pacto de Estado contra los Discursos de Odio hacia los grupos vulnerables. Iglesias reclama “la aprobación urgente” de dicho pacto y el cumplimiento efectivo de la legislación que establece la enseñanza obligatoria de diversidad sexual, de género, familiar y corporal en todo el territorio estatal.

PUBLICIDAD

Avances legislativos

El estudio también refleja una visión positiva sobre los avances legislativos: el 79% de las personas LGTBI+ considera que sus derechos constituyen una conquista para la sociedad, el 76% cree que su aprobación implica mayor protección social y el 75% opina que las políticas igualitarias mejoran la vida de todos los grupos vulnerables. Este respaldo incluye a personas de ideología conservadora, ya que uno de cada tres encuestados de este perfil valora los derechos LGTBI+ como un logro social.

La confianza en las organizaciones de derechos humanos aparece como un eje central del informe. El 87% de las personas LGTBI+ considera que estas entidades son clave para avanzar en derechos, impulsar políticas de igualdad y frenar retrocesos, mientras que el 88% reconoce su papel en la promoción de la participación ciudadana. William Gil D’Avolio, director ejecutivo de la FELGTBI+, señala que las ONG han desempeñado “un papel central en el reconocimiento, consolidación y protección de los derechos de las personas LGTBI+ en España” y que el acompañamiento ofrecido por estas entidades incrementa las denuncias por delitos de odio.

PUBLICIDAD

Bandera LGTBIQ+. (Ayuntamiento de Mérida)

Temor ante un posible retroceso si llega un gobierno ultraconservador

El estudio subraya el temor a un posible retroceso de derechos: el 65% del colectivo percibe un riesgo real ante la posible llegada de un gobierno ultraconservador, mientras que el 37% estima que todos sus derechos estarían en peligro en ese escenario.

De cara a la próxima manifestación del 4 de julio, Iglesias ha hecho un llamado a la movilización y ha indicado que “salir es más necesario que nunca”: “Debemos decir alto y claro que existimos, que merecemos vidas dignas y que no estamos solas”.

PUBLICIDAD