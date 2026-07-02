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Rescatan seis tigres en Alemania que una exdomadora de circo mantenía en una finca particular: serán trasladados a España

Hace unas semanas, un felino escapó de la misma propiedad, hirió a un cuidador y fue finalmente abatido. Los animales serán acogidos por AAP Primadomus en Alicante

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Dos de los tigres rescatados en Alemania. (AAP Primadomus)
Dos de los tigres rescatados en Alemania. (AAP Primadomus)

Hacia Villena (Alicante) ya viajan seis tigres que han sido recientemente rescatados de una finca particular en Alemania, donde una antigua domadora de circo continuaba manteniendo y criando a los grandes felinos. Los animales serán acogidos por el centro de rescate y rehabilitación AAP Primadomus.

Este es ya el mayor rescate de tigres que la organización europea de bienestar animal AAP realiza en el país germano. Saphira, una hembra blanca adulta, y sus cinco hijos de alrededor de un año y medio de edad (Goliath, Zimba, Davina, Radscha y Bombay) habían permanecido en remolques de tráiler en un polígono industrial del estado de Sajonia, donde las crías nacieron. Toda su vida ha estado ligada a ese reducido espacio.

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Los seis tigres fueron incautados por las autoridades después de que hace algunas semanas otro de estos grandes felinos escapase del mismo lugar. El incidente se saldó con un cuidador herido y con la muerte del animal, que fue abatido por la policía media hora después de su fuga. Según han señalado las autoridades, las condiciones de tenencia no cumplen los requisitos legales y la madre carece de la documentación que acredite su origen legal.

La hembra adulta blanca rescatada en Alemania. (Michael Strohmeyer/AAP Primadomus)
La hembra adulta blanca rescatada en Alemania. (Michael Strohmeyer/AAP Primadomus)

Otros dos tigres permanecen en la finca

Los tigres ya han sido examinados por los veterinarios de AAP, Hester van Bolhuis, de la sede de Almere (Países Bajos), y Héctor Sanz, del centro de Alicante. “Los animales no están desungulados y los cinco animales jóvenes están en buen estado y aptos para el viaje”.

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Sin embargo, la hembra adulta “tiene un diente roto y presenta excesiva cantidad de gases, lo que ha hecho imposible saber si esta preñada”. Junto a esto, “padece artrosis en una pata trasera, posiblemente debido a su avanzada edad”, señalan.

En las instalaciones alemanas, además, permanecen todavía dos tigres, cuya situación legal está siendo examinada por las autoridades competentes. AAP ha indicado que también se ha ofrecido a su acogida.

Espectáculo de tigres en Alemania. (Michael Strohmeyer/AAP Primadomus)
Espectáculo de tigres en Alemania. (Michael Strohmeyer/AAP Primadomus)

Los tigres no tenían espacio suficiente

Una vez en España, los tigres pasarán una cuarentena y serán sometidos a pruebas parasitológicas y bacteriológicas para comprobar aún más su estado de salud. Tras esto, pasarán a vivir en un recinto exterior de 3.000 metros cuadrados, una superficie que desde la asociación señalan que se aproxima a las cuatro piscinas olímpicas.

“Las instalaciones cuentan con vegetación natural (árboles, arbustos y troncos), una alberca para el baño y escondrijos, plataformas y otras estructuras de enriquecimiento ambiental”. Estas condiciones no las tenían en Alemania, donde la legislación establece que el mínimo para un grupo de este tamaño es de 600 metros cuadrados, “espacio no disponible en la propiedad privada donde se encontraban”.

Instalaciones de AAP en España. (AAP Primadomus)
Instalaciones de AAP en España. (AAP Primadomus)

La importancia de los Listados Positivos

AAP Primadomus forma parte de la Coalición para el Listado Positivo junto a la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA) y la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA). Las tres organizaciones abogan por el desarrollo de los Listados Positivos de especies animales, que establecen aquellos que pueden mantenerse de forma segura y adecuada como animales de compañía, quedando excluidas para su tenencia en un entorno doméstico como mascota las que no figuren en ellos.

“No contar con Listados Positivos claros que establezcan qué animales exóticos son adecuados para ser mantenidos en una casa provoca que las personas que quieran tener un animal de compañía, siguiendo modas o impulsos generados por la industria, puedan decidir tener uno no adecuado por falta de información y claridad”, explicó en una entrevista con Infobae Olga Martín Carrera, responsable de Políticas de la Fundación AAP en España. Esto “aboca a estos animales a una vida de sufrimiento y privaciones que ocasiona que sufran daños físicos y psicológicos”.

En España, la creación de los Listados se encuentra en proceso de desarrollo. El pasado mes de abril, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 puso en marcha el proceso de información pública del borrador del Real Decreto que los desarrollará, siguiendo el ejemplo de otros países de la Unión Europea en los que ya existen.

'AAP Primadomus' y la organización 'Pangea Trust' rescatan a Sona, el último tigre blanco que quedaba en Portugal procedente de circos.

Desde AAP denuncian que actualmente en Alemania es posible la tenencia particular de tigres como animales de compañía porque no existe una normativa nacional que regule la tenencia privada de animales de compañía, lo que pone en peligro el bienestar animal y la seguridad de los animales, el medioambiente y las personas.

“Este caso vuelve a ilustrar que la tenencia privada de tigres es sencillamente inadecuada, independientemente del compromiso de sus propietarios. Sin una normativa vinculante, suficiente y uniforme a nivel nacional sobre la tenencia privada de animales exóticos, no se podrán evitar incidentes similares”, subraya Patrick Müller, responsable de Políticas Públicas de AAP en Alemania.

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