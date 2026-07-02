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El cúpula del PP presiona a Juanma Moreno para que busque “lo que le une” a Vox y evite llevar las negociaciones al parón veraniego

El partido de Manuel Gavira mantiene la prioridad nacional y la entrada en el Ejecutivo como principales exigencias. El Gobierno ve “teatrillo” en la primera votación fallida y avisa que no permitirá “vulneraciones de derechos”

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El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno. (Rocío Ruz/Europa Press)
El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno. (Rocío Ruz/Europa Press)

El PP nacional presiona a Juanma Moreno para que aparque las diferencias con Vox y busque lo que les une, pero el barón andaluz trata de jugar con el órdago electoral para tratar de forzar una abstención. El enrocamiento de Moreno todavía no ha empujado a Génova a tomar cartas sobre el asunto. La Dirección Nacional confía en que más “pronto que tarde” acabarán llegando al cuarto acuerdo autonómico. Así lo expuso la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien pidió a ambas formaciones que se entendiesen porque “lo que quieren muchos ciudadanos” es “pasar página” de la etapa de Pedro Sánchez.

El mensaje de la portavoz popular iba dirigido especialmente al barón andaluz: “Hay cosas que nos diferencian con Vox, por supuesto, por eso somos dos partidos completamente diferentes, pero hay cosas que nos unen. Y en estos momentos de urgencia nacional, yo creo que tiene que ser más lo que nos une que lo que nos separa”, apuntó.

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Lo que los “separa” son dos condiciones que el propio Moreno marcó como línea roja en su campaña electoral, pero que Vox marca como inamovible en las negociaciones: la prioridad nacional —que él describió como un “eslogan vacío”— y la entrada de Abascal en el Ejecutivo autonómico.

El presidente en funciones trata de hacer ver que los 53 diputados del PP frente a los 13 de Vox son razón suficiente para rebajar sus exigencias. Pero los de Santiago Abascal mantienen que, mientras el PP necesite de sus diputados, ellos son los que dictan las condiciones y marcan los tiempos en esta negociación.

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El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, no ha logrado ser investido jefe del Ejecutivo andaluz de la XIII legislatura en la primera votación que se ha celebrado este martes ante el Pleno del Parlamento, ya que sólo ha tenido los votos a favor de su partido, 53, frente a los 56 votos en contra de PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía. (Fuente: Parlamento Andalucía)

En su discurso de investidura, Moreno insistió en su “línea andaluza”, evitando regalar balones a Manuel Gavira con un discurso sin menciones a la prioridad nacional o vinculaciones entre migración y delincuencia, apelando en su lugar al “bien común” y a un proyecto de estabilidad que no dependa de “circunstancias políticas”. El líder andaluz jugó al mismo tiempo con equilibrismos, evitando ensalzar la política de acogida que ha defendido en pasados cruces parlamentarios.

Victoria a la segunda o tocará hablar en verano

Su intervención no convenció a la extrema derecha, que volvió a exigir a Moreno pasar por el mismo aro por el que pasaron María Guardiola en Extremadura, Jorge Azcón en Aragón y Alfonso Mañueco en Castilla y León. “Si sigue por ese camino, será en tercera votación, cuarta, quinta o nunca”, avisó Gavira.

El dirigente andaluz fracasó en la primera votación para su investidura y deberá enfrentarse a una segunda este jueves, 48 horas después. Vox ya hace ver que las conversaciones podrían extenderse a lo largo del mes de julio. La última oportunidad podría llegar a finales de octubre y, en el caso de encajar una nueva derrota, habría una repetición electoral.

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno (María José López / Europa Press)
El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno (María José López / Europa Press)

Fuentes del PP consultadas por Infobae no ven probable este escenario. Insisten en que, en el caso de Extremadura, el acuerdo llegó cuatro meses después de las urnas. “Acabó siendo más tarde que pronto”, subrayaron. Y el acuerdo engrasó las negociaciones estancadas con Azcón y Mañueco, que aceptaron la prioridad nacional y la entrada de Vox en sendos acuerdos el 23 de abril y el 10 de junio.

Moreno esperó dos semanas para descolgar el teléfono, empujado por la negativa de Vox a negociar una abstención. Desde el Ejecutivo central vieron la primera votación fallida como un “teatrillo” que acabará en un eventual acuerdo. Y en este sentido, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya ha avisado al ejecutivo andaluz que el Gobierno “parará” y no permitirá vulneraciones de derechos humanos y fundamentales en esta comunidad. “Los ciudadanos tienen que saber que la garantía de sus derechos somos nosotros, el Gobierno de España”, declaró.

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