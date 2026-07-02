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La dieta de la longevidad que sigue Conchi a sus 101 años: “Embutidos no como”

La alimentación de esta centenaria refleja el patrón de la dieta mediterránea tradicional

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La centenaria Conchi junto al doctor Manuel de la Peña (@doctormanueldelapena)
La centenaria Conchi junto al doctor Manuel de la Peña (@doctormanueldelapena)

A sus 101 años, Conchi habla de su alimentación con la misma naturalidad con la que recuerda las recetas de toda una vida y con una energía asombrosa para su edad. La centenaria no menciona superalimentos, ni dietas milagro, ni productos exóticos. Su secreto culinario tiene nombre de tradición: garbanzos, espinacas y sopa de fideos.

Durante una conversación con el doctor Manuel de la Peña, experto en longevidad y presidente del Instituto Europeo de Salud, Conchi lo resume con una frase tan sencilla como reveladora: “Yo he comido muchos garbanzos. Muchos garbanzos y sopa de fideos. Luego ya de embutido y eso no. Y grasas tampoco como”.

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Su alimentación refleja el patrón de la dieta mediterránea tradicional: predominio de alimentos sencillos, legumbres, verduras y un consumo muy reducido de embutidos y grasas. Conchi recuerda una de sus preparaciones favoritas. “Yo ponía unos ajitos y las rehogaba las espinacas, ya lavaditas, y el agua que soltaba ahí se iba cociendo y ya se quedaba frita la espinaca. Ya le echaba un huevo revuelto y a mí me encantaban así“. Un plato humilde, económico y nutricionalmente muy completo, donde las legumbres, las verduras y la proteína del huevo se combinan de forma equilibrada.

Receta de garbanzos con espinacas, uno de los platos favoritos de la mujer de José Andrés (ShutterStock).
Receta de garbanzos con espinacas (ShutterStock)

Los garbanzos, una joya nutricional de nuestra dieta

Lejos de ser una simple anécdota gastronómica, la preferencia de Conchi por los garbanzos coincide con lo que la ciencia conoce hoy sobre los beneficios de las legumbres para la salud y el envejecimiento saludable. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), los garbanzos constituyen uno de los alimentos más completos desde el punto de vista nutricional.

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Destacan por su elevado contenido en proteínas vegetales, hidratos de carbono complejos de absorción lenta y fibra alimentaria, una combinación que favorece una mayor sensación de saciedad y ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre.

Además, aportan una cantidad muy reducida de grasa, carecen de colesterol y contienen principalmente grasas insaturadas, consideradas cardiosaludables. También son una excelente fuente de minerales como hierro, magnesio, potasio, fósforo y calcio, así como de vitaminas del grupo B, especialmente folatos, de los que una ración puede aportar cerca de un tercio de las necesidades diarias recomendadas.

La fibra, tanto soluble como insoluble, es otro de sus grandes valores nutricionales, pues favorece el tránsito intestinal, contribuye al equilibrio de la microbiota y ayuda a prevenir el estreñimiento, un problema frecuente en las personas mayores. Asimismo, los hidratos de carbono de digestión lenta proporcionan energía de forma progresiva, evitando picos bruscos de glucosa.

Cada 10 de febrero se celebra el Día Mundial de las Legumbres y en esta ocasión, Romina Pereiro nos cuenta sus beneficios para incorporarlas de a poco a nuestra dieta.

Qué pasa si comes garbanzos todos los días

La FEN también destaca que el consumo habitual de legumbres se asocia con potenciales beneficios en la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras patologías crónicas, además de formar parte de los patrones alimentarios relacionados con un envejecimiento saludable. Los expertos recomiendan consumir entre tres y cuatro raciones de legumbres a la semana como parte de una dieta equilibrada.

Aunque ningún alimento por sí solo explica la longevidad de una persona, el caso de Conchi ilustra cómo los hábitos sencillos, mantenidos durante décadas, pueden formar parte de un estilo de vida saludable. Su dieta, basada en legumbres, verduras, sopas caseras y un consumo muy limitado de alimentos ultraprocesados y grasas, coincide con muchas de las recomendaciones actuales de la nutrición.

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