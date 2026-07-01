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Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinícius Jr: “No es una estrella mundial”

El brasileño vive uno de sus mejores momentos de forma en este Mundial 2026

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Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinicius: “No es una estrella mundial”. (Reuters/Maria Lysaker)
Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinicius: “No es una estrella mundial”. (Reuters/Maria Lysaker)

Las palabras de Jorge López Marco, Tote, han vuelto a colocar a Vinícius Jr. en el centro del debate. El exfutbolista del Real Madrid ha aprovechado su paso por Radio Marca para reiterar una opinión que lleva años defendiendo y que, una vez más, no ha pasado desapercibida. “Ya sabes mi opinión sobre Vinicius desde hace mucho tiempo, yo lo hubiera vendido hace mucho tiempo ya“, ha asegurado.

El exdelantero, formado en la cantera del Atlético de Madrid, aunque debutó en Primera División con el Real Madrid de John Benjamin Toshack, nunca ha escondido su manera de pensar. Fiel a ese estilo directo, volvió a mostrarse muy crítico con el brasileño. “No puedo con él, creo que futbolísticamente no es lo que mucha gente piensa. Cuando hablan de una estrella mundial, yo por estrella mundial tengo otro concepto de jugador y para mí él no llega“, ha afirmado.

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Pese a ello, considera que el desenlace de la negociación con el Real Madrid acabará siendo favorable para ambas partes. “Me imagino que renovará, no tengo ni idea. Me imagino que para el Real Madrid que un jugador así se vaya gratis sería un escándalo y va a tener muchas críticas“, ha exlicado.

Vinícius Jr. (REUTERS/Annegret Hilse)
Vinícius Jr. (REUTERS/Annegret Hilse)

Una opinión que mantiene desde hace años

Las críticas de Tote hacia Vinícius no son nuevas. Hace dos años, durante una entrevista concedida a AS, ya cargó contra el brasileño tanto por cuestiones deportivas como por su postura respecto a los episodios de racismo sufridos en los estadios españoles. “Se está equivocando mucho. España no es racista. Hay cuatro tontos, como los habrá en su país y en cualquier otro, pero no soporto que diga eso porque no es cierto. Está mal asesorado“, afirmó entonces.

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Vinicius Júnior. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Vinicius Júnior. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Un Mundial que contradice el discurso

Las declaraciones de Tote coinciden con uno de los mejores momentos de forma de Vinícius. El brasileño está siendo uno de los futbolistas más determinantes del Mundial 2026, donde ya suma tres goles y dos asistencias en los tres primeros partidos de Brasil.

Un rendimiento que no rehúye la incertidumbre sobre su futuro. Vinícius termina contrato en 2027 y, si no firma una ampliación antes del próximo 1 de enero, podrá negociar libremente con cualquier club de cara a la temporada siguiente.

Jugador y club han decidido aplazar las conversaciones hasta la conclusión del Mundial. La principal diferencia entre ambas partes sigue siendo económica: Vinícius gana actualmente alrededor de 20 millones de euros por temporada y aspira a acercarse a los 30 millones, una cifra que el Real Madrid no contempla, por ahora. Desde el club mantienen un mensaje de calma. Durante la campaña que precedió a su reelección, Florentino Pérez fue claro sobre la situación: “Vinicius quiere quedarse y yo quiero que se quede”, dijo el reelegido presidente.

El propio futbolista también aparcó cualquier conversación sobre su futuro antes del torneo. “Ahora mismo estoy centrado en la selección. Hablaré de todo lo relacionado con el Madrid después del Mundial. Ahora mismo solo estoy centrado en mi país, en mis compañeros y en hacer un gran torneo”, afirmó el pasado 12 de junio.

Mundial 2026 - Escocia 0 - Brasil 3 - ES

Sin ofertas... por ahora

Hasta la fecha no han trascendido propuestas formales de otros clubes. Arabia Saudí exploró en su momento la posibilidad de incorporarlo con una oferta multimillonaria, aunque ese interés terminó diluyéndose. También se vinculó al Chelsea con el brasileño meses atrás, una posibilidad que posteriormente perdió fuerza.

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