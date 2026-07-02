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El actor que estuvo a punto de abandonar la última película de Ridley Scott: “Estaba asustado, me parecía peligroso”

Uno de los intérpretes de ‘La constelación del perro’, casi deja el rodaje el primer día después de sentirse absolutamente descolocado por la forma de trabajar del director

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Tráiler de 'La Constelación del Perro', protagonizada por Jacob Elordi, Margaret Qualley y Josh Brolin, y dirigida por Ridley Scott.

El actor Josh Brolin ha desvelado que estuvo a punto de abandonar La constelación del perro, de Ridley Scott en su primer día de rodaje, una reacción que terminó revirtiéndose cuando el actor entendió el método del director en esta película ‘posapocalíptica’, cuyo estreno está previsto para el 26 de agosto en nuestro país.

Según la revista Empire, Brolin llegó a llamar a su agente para abandonar el proyecto tras una primera jornada de ensayo y rodaje en Italia. El actor, que venía de encadenar títulos como Weapons, Puñales por la espalda: De entre los muertos y The Running Man, dijo que el proceso le descolocó hasta el punto de pedir salir de la película.

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El intérprete, nominado al Óscar por Mi nombre es Harvey Milk, explicó al medio que Ridley Scott “contaba muchas historias y no ensayaba realmente”, algo que le “inquietó” y le hizo sentirse “muy asustado”. En ese momento, recordó, regresó y telefoneó a su agente para decirle: “Quiero irme. Algo va muy mal y tengo que salir de aquí de una puta vez”.

Su agente, al que definió como un amigo cercano, le pidió que descansara un día. Brolin respondió que no se trataba de una impresión pasajera y sostuvo que tenía claro lo que estaba ocurriendo en el set.

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Un sistema de trabajo acelerado

El origen del choque estuvo en la forma de trabajar de Ridley Scott, con quien Brolin ya había coincidido en American Gangster en 2007. El actor no estaba habituado al estilo más reciente del director, basado en pocos ensayos, una energía inmediata en escena y configuraciones de varias cámaras para acelerar la producción.

La publicación recoge que Scott le llevó a su caravana y le enseñó la escena que acababan de rodar. Brolin recordó así ese momento: “Era una escena muy buena, muy dinámica, entre Jacob y yo, y él dijo: ‘¿Vale?’. Yo dije: ‘Vale’, y entonces empecé a alimentarme de eso”.

Jacob Elordi en 'La constelación del perro', de Ridley Scott
Jacob Elordi en 'La constelación del perro', de Ridley Scott

Ese visionado de los ‘dailies’ le permitió entender la lógica del rodaje. A partir de ahí, el actor empezó a asumir un método que primero le había provocado rechazo.

Más adelante, Brolin explicó que necesitó “un día o dos” para aceptar del todo el proceso. Después, aseguró, se implicó “muchísimo” porque le parecía “estratosféricamente creativo” y también “estratosféricamente peligroso”.

De qué va ‘La constelación del perro’

En La constelación del perro, Jacob Elordi encabeza el reparto como un piloto marcado por el duelo que recorre una naturaleza estadounidense devastada tras una pandemia, acompañado por su perro. La historia se articula en torno a la supervivencia y a la posibilidad de que no estén solos, después de una misteriosa transmisión por radio.

La película adapta la novela de Peter Heller y está escrita por Mark L. Smith, guionista de El renacido. Junto a Elordi y Brolin, el reparto incluye a Margaret Qualley, Guy Pearce y Benedict Wong.

Jacob Elordi y Margaret Qualley en 'La constelación del perro', de Ridley Scott (20th Century Fox)
Jacob Elordi y Margaret Qualley en 'La constelación del perro', de Ridley Scott (20th Century Fox)

Brolin interpreta a un ‘exmarine’, descrito como el vecino armado Bruce Bangley. Scott produce la cinta junto al presidente de Scott Free Michael Pruss, además de Smith y Cliff Roberts.

El actor terminó valorando el proyecto en términos opuestos a los de aquella primera reacción. En sus palabras, acabó convirtiéndose en “uno de los proyectos más creativos y satisfactorios” en los que ha participado. El actor también estará presente en Dune: Parte Tres que se estrenará el 18 de diciembre.

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