La Policía Nacional advierte: “El problema no es llevar un reloj caro, el problema es que han estudiado tus pasos y saben que lo llevas”

“No es el reloj, es que saben que lo llevas”, insiste la Policía Nacional (@policia)

El robo de relojes de alta gama se ha consolidado como una de las modalidades delictivas que más preocupa a las fuerzas de seguridad. Esta problemática, que afecta tanto a barrios acomodados como a zonas populares, ha obligado a la Policía Nacional a intensificar las labores de prevención y alertar a la ciudadanía sobre las nuevas tácticas empleadas por los delincuentes.

Las autoridades han detectado un incremento en los casos en los que bandas organizadas identifican a sus víctimas a través de un seguimiento previo y meticuloso, lo que ha generado cierta inquietud entre los vecinos y comerciantes de distintas ciudades.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional advierte a través de sus redes sociales que el riesgo no está en llevar un reloj caro, sino en que los delincuentes “han estudiado tus pasos y saben que lo llevas”, tras detectar robos en los que las víctimas son vigiladas durante días para identificar sus rutinas.

Vigilancia presencial y en redes para elegir a la víctima

Según portavoces policiales, esta vigilancia puede realizarse tanto de manera presencial como mediante el uso de redes sociales, donde los ladrones rastrean publicaciones o fotografías en las que las víctimas muestran objetos de valor.

PUBLICIDAD

Según el cuerpo policial, los ladrones “ya no solo se encuentran en zonas de lujo, ahora también se desplazan a barrios más humildes” y se enfocan en “personas vulnerables”, a las que observan para elegir el mejor momento de acercamiento.

El método del tirón es uno de los más utilizados para robar relojes de lujo. (Espacio Valverde)

Esta expansión del fenómeno responde, en parte, a la capacidad de adaptación de las bandas, que modifican sus áreas de actuación y buscan perfiles menos protegidos o que generan menos sospechas durante la vigilancia.

PUBLICIDAD

La alerta incluye un cambio en el modo de operar: “Tampoco necesitan utilizar la violencia. Les basta una excusa para acercarse a ti y distraerte”, señala la Policía Nacional, al describir robos en los que el objetivo es lograr proximidad física sin levantar sospechas. Fuentes policiales destacan que los delincuentes emplean técnicas de distracción cada vez más elaboradas, lo que dificulta que la víctima perciba el peligro antes de que se produzca el robo.

Excusas y logística para ejecutar el robo sin levantar sospechas

En ese contacto, los delincuentes pueden presentarse con distintos pretextos: “Te cuentan que pertenecen a una organización benéfica, se ofrecen para trabajos del hogar o incluso llegan a ofrecerte favores sexuales”, con la intención de “desviar tu atención, conseguir un acercamiento físico y robarte el reloj”.

PUBLICIDAD

En algunos casos, los ladrones actúan en pareja o en pequeños grupos, alternando los roles de distracción y sustracción para garantizar el éxito del robo y una huida rápida. Una vez cometido el robo, el escape suele estar planificado: “Cuando ya han conseguido lo que quieren, huyen en un coche que les estaba esperando mientras cometían el robo”, explica la Policía Nacional.

La Policía Nacional difunde un nuevo vídeo con consejos para el ciudadano, esta vez frente a las estafas.

Este detalle evidencia la existencia de una logística previa y una organización estructurada, con vehículos preparados e incluso rutas de escape estudiadas para dificultar la respuesta policial inmediata. “Recuerda, hay gente mirando tu reloj. Tú deberías mirar tu entorno”, concluye el mensaje.

PUBLICIDAD

Ante este escenario, la Policía Nacional recomienda a la población extremar las precauciones, evitar exhibir objetos de valor en la vía pública y denunciar cualquier comportamiento sospechoso. Además, insiste en la importancia de la colaboración ciudadana para frenar la expansión de este tipo de delitos y facilitar la identificación de los autores.