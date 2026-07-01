Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Mundial 2026 - Bélgica 3 - Senegal 2 - ES

Bélgica ha firmado una clasificación agónica para los octavos del Mundial 2026 con un 3-2 ante Senegal resuelto en el minuto 125, después de levantar un 0-2 en contra cuando rozaba la eliminación y de convertir un penalti cometido en el 119, revisado por el VAR y transformado por Youri Tielemans.

La selección belga ha pasado de estar fuera hasta el minuto 89 a meterse en la siguiente ronda con una remontada sostenida por los goles de Romelu Lukaku en el 86, Tielemans en el 89 y el propio centrocampista desde los once metros en el 125. Su próximo rival saldrá del cruce entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

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El partido, disputado en Seattle, dejó a Bélgica al borde de un fracaso mayúsculo en un encuentro en el que, durante casi todo el tiempo reglamentario, ofreció una versión temerosa, replegada y sin apenas capacidad para imponer su supuesta condición de favorita. El equipo de Rudi García apenas encontró argumentos en defensa, en la transición o en ataque hasta que apareció Lukaku.

El plan del seleccionador, de apariencia ofensiva en el once pero conservador en la propuesta, concedió terreno e iniciativa a Senegal desde el comienzo. El conjunto africano explotó las bandas, generó la primera gran alarma con un remate al palo de Ismaila Sarr tras una mala salida de Thibaut Courtois y fue acumulando señales de superioridad frente a un rival contemplativo, pendiente de alguna acción aislada de Kevin De Bruyne, Leandro Trossard o Jérémy Doku.

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Bélgica remonta con tres goles entre el 86 y el 125

El 0-1 llegó en el minuto 25 y respondió a lo que estaba ocurriendo sobre el césped. Habib Diarra remachó a la red después de un cabezazo al poste de Sarr, un envío al área de Sadio Mané y otra descoordinación defensiva belga, en una acción que confirmó la fragilidad del equipo europeo.

Habib Diarra celebra el primero de Senegal (IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)

Rudi García pidió calma tras el gol, pero su selección necesitaba justo lo contrario: ambición, iniciativa y voluntad de intervenir en el partido. Aun así, Bélgica siguió atrapada en una circulación lenta y en una transición sin profundidad, mientras Senegal reducía su presión tras el descanso parcial que le daba ventaja.

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Antes del intermedio, los belgas solo inquietaron de verdad con un derechazo de De Cuyper en el minuto 44 que obligó a volar a Diaw. Más allá de un disparo inicial de Trossard, fue todo su caudal ofensivo en una primera parte en la que Senegal también probó a Courtois con un remate de Mané.

La reacción táctica de Rudi García llegó en el descanso con la entrada de Romelu Lukaku, que no había sido titular porque no está en ritmo tras los problemas de lesiones sufridos durante la temporada. Aun así, el delantero ni siquiera había tocado el balón cuando Senegal golpeó de nuevo con el 0-2.

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Ismaila Sarr celebra el segundo gol del partido (REUTERS/Albert Gea)

Ismaila Sarr firmó ese segundo tanto con un control de pecho en carrera y un remate de derecha a media caída, en pugna con dos defensas, tras un pase largo de Niakhate. A esas alturas, la eliminación belga parecía más cercana que una remontada.

La entrada de Lukaku cambió el partido

Romelu Lukaku anota el primer tanto belga (REUTERS/Lee Smith)

El giro empezó de forma abrupta en el minuto 86, cuando Lukaku marcó el 1-2 a pase de Meunier. Tres minutos después, Trossard puso un centro al área y Tielemans cabeceó entre una salida fallida de Diaw para igualar el choque y arrastrarlo a una prórroga que poco antes parecía imposible.

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Youri Tielemans tras empatar el encuentro ante Senegal (REUTERS/Agustin Marcarian)

La remontada cobró aún más valor porque justo antes del 1-2, Courtois había evitado el 0-3 ante Sadio Mané. Para entonces ya no estaban sobre el campo ni Doku ni De Bruyne, sustituidos por Raskin y Lukebakio en una maniobra a la desesperada que acabó alterando el rumbo del encuentro.

Youri Tielemans celebra el gol de la victoria belga (REUTERS/Agustin Marcarian)

En el tiempo extra predominó de nuevo la cautela, con una ocasión de Mbaye, una conmoción en la cabeza de Moreira y un remate al larguero de Lukebakio. El último vuelco llegó en el minuto 119, cuando se produjo el penalti que el árbitro sancionó tras revisarlo en el monitor. Tielemans convirtió el lanzamiento en el minuto 125 y selló un 3-2 que clasificó a Bélgica para los octavos de final después de haber estado al borde de la eliminación hasta el 89.

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