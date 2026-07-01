Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”

Quiles rechaza entregarse y denuncia una “cacería” impulsada por el Gobierno (@vitoquiles)

Vito Quiles ha denunciado que la Policía lo busca activamente en Madrid para detenerlo, sin que él ni su abogado hayan recibido notificación formal sobre los motivos de la orden, según ha afirmado el propio comunicador en un vídeo difundido en sus redes sociales bajo el título “No me voy a entregar al gobierno de Sánchez. Fin”.

Quiles ha vinculado esta situación directamente con su labor informativa y las preguntas que ha dirigido en los últimos meses a figuras relacionadas con casos de corrupción. De acuerdo con su testimonio, los agentes ya acudieron a su puesto de trabajo en la sede de EDA TV, así como a su domicilio, e intentan localizarlo en distintos puntos de la capital española.

PUBLICIDAD

El comunicador sostiene que ni él ni su entorno conocen el motivo del eventual arresto y subraya la ausencia de una notificación formal que explique la actuación policial. En su intervención, Quiles ha calificado esta situación como una anomalía en “una democracia consolidada” y ha sostenido que el Gobierno lo persigue por resultar incómodo al presidente Pedro Sánchez.

Sin aviso oficial y denuncias de trato desigual

La Policía acudió este miércoles a la sede de EDA TV en la calle Lagasca de Madrid para ejecutar una orden de búsqueda y captura dictada por un juez, aunque no lograron practicar la detención porque el periodista no se encontraba en las instalaciones. Fuentes consultadas por El País indicaron que Quiles desarrolla la mayor parte de su actividad fuera de la redacción, cubriendo actos en la vía pública.

PUBLICIDAD

El afectado ha insistido en desconocer por completo las razones por las que se le pretende arrestar y ha presentado la falta de información como el eje central de su denuncia pública: “Nadie de mi entorno sabe el motivo, ni existe notificación formal alguna”, ha recalcado.

La Policía impide la entrada de Vito Quiles y Bertrand Ndongo en el Congreso para participar en una jornada de Vox (Europa Press)

En su exposición, Quiles ha comparado el trato recibido con el de otros casos mediáticos, citando la investigación judicial a la esposa del presidente del Gobierno y recientes procedimientos que han involucrado a dirigentes del PSOE.

PUBLICIDAD

Ha mencionado “un expresidente del Gobierno” y la existencia de supuestas joyas por valor de 1,3 millones de euros en una caja fuerte, así como la figura del “rescatador de Plus Ultra” y una “fontanera del Partido Socialista”, a quienes acusa de organizar campañas contra jueces y fiscales.

Acusa “cacería” política y suma causas judiciales

También ha asegurado que el origen de lo que denomina una “cacería judicial y mediática” se sitúa en el momento en que preguntó a la esposa de Pedro Sánchez. Según su relato, fue el primer reportero en interpelar a la primera dama después de dos años de investigación judicial, lo que habría precipitado, a su juicio, una ofensiva política para obtener “la foto” de su detención.

PUBLICIDAD

El periodista y escritor Antonio Maestre reflexiona sobre su enfrentamiento con Vito Quiles, analizando la reacción violenta como un comportamiento aprendido y asociado a los "valores masculinos" con el que no se siente identificado.

Actualmente Vito Quiles es objeto de diversas causas judiciales, entre ellas un presunto delito de odio durante una protesta en 2024 contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otro por revelación de secretos y acoso a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Además, enfrenta un procedimiento por injurias y calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, en el que se reclaman nueve años de prisión y una inhabilitación para ejercer el periodismo.

En su mensaje, Quiles ha rechazado facilitar la imagen de su arresto y ha concluido con una referencia a Carles Puigdemont, ironizando sobre la duración de la búsqueda policial: “Que sigan buscando. Mucha suerte. Si tenéis la misma suerte que con Puigdemont, podemos estar días así”.

PUBLICIDAD