España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Los jugadores de España celebrando un gol ante Arabia Saudí (Reuters/Brett Davis)

La selección española encara su duelo de dieciseisavos marcada por la incertidumbre. No ha sido capaz de convencer hasta el momento con su actuación en el Mundial 2026, a excepción de la primera parte del partido ante Arabia Saudí, donde La Roja lució su mejor versión. Esa que recuerda a antaño, cuando ganaron la Eurocopa sin que ningún país pudiera hacerles frente. De eso hace tan solo dos años, pero la sintonía no ha vuelto a ser la misma. Ahora, se medirán a Austria en un duelo a muerte. El todo o la nada. El pase a octavos de final o un amargo adiós en la cita mundialista.

España sabe que su frecuencia ideal es la del juego abierto, por banda, tirando de extremos. El equipo, sin embargo, se encuentra mermado precisamente en esa posición. Nico Williams, Yeremy Pino y Víctor Muñoz siguen en la enfermería. El jugador del Athletic Club aspira a regresar para octavos si la Selección continúa avanzando. El del Liverpool ya ha completado un entrenamiento entero junto a sus compañeros, pero no invita a pensar que esté listo para afrontar el duelo ante Austria.

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La Roja y Luis de la Fuente tendrán que encomendarse a Lamine Yamal y Álex Baena. Son ellos quienes han liderado el ataque español en los últimos dos partidos. Son ellos quienes han sintonizado la frecuencia adecuada para poner a España a bailar. Lo hacen al son del azulgrana, que busca apoyo por el otro costado en algunos ritmos. Hasta el momento les han acompañado Rodri y Pedri por el centro, fijos en esa posición, junto a Oyarzabal ejerciendo de delantero, dispuesto a rematar todo lo que le mandan las bandas. Esos parecen los fijos en el esquema de Luis de la Fuente, además de la defensa, donde la única duda es: ¿Marcos Llorente o Pedro Porro?

Los jugadores de la selección española en el partido ante Arabia Saudí (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Para este nuevo duelo, el seleccionador deberá armar un once ganador. Las dudas en el lateral derecho se suman a las del tercer centrocampista. Gavi, Dani Olmo, Mikel Merino y Fabián han sido los que han disfrutado de minutos en esa posición. Pero entre la lista de convocados hay otros nombres, como el de Martín Zubimendi, jugador clave en la Eurocopa y los partidos clasificatorios para el Mundial. Lo que está claro es que el esquema deberá adaptarse al característico estilo de juego de Austria. El Gegenpressing o presión alta será lo que se encuentre España en el campo.

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Austria y su presión alta

Lejos de lo que muchos puedan pensar, Austria es una selección a tener en cuenta. Con varios nombres propios en su plantel y un estilo de juego que no todos saben contrarrestar. Es precisamente esa cuestión el quebradero de cabeza para Luis de la Fuente. Plantar cara a un equipo con un estilo tan marcado no es tarea fácil. Pero, ¿cómo juega exactamente Austria?

El concepto de gegenpressing, originario del alemán y traducido al español como “contrapresión”, consiste en una táctica futbolística centrada en ejercer una presión intensa y coordinada inmediatamente después de perder la posesión del balón. En este estilo de juego, los jugadores deben avanzar de inmediato, rodear al adversario y tratar de recuperar la pelota en los primeros segundos tras la pérdida, sin importar la zona del campo. Es decir, un acoso y ahogo para tratar de recuperar la posesión cuanto antes.

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Mundial 2026 - España 1 - Uruguay 0 - ES

Sin embargo, este tipo de juego tiene sus contras. Para poder mantener ese estilo es necesario contar con jugadores muy físicos. Además, como se ha podido ver en los partidos que han disputado en el mundial, necesitan que el rival lleve la tónica del partido, porque si ellos tienen la batuta, la situación se complica. Austria necesita balones largos y rápidos a la espalda de la defensa rival, que acompaña con una presión alta y asfixiante. Enfrente, España buscará mantener su propia sintonía: juego vertical, rápido y potente por las bandas.