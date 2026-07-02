Estados Unidos elimina a Bosnia y se cita con Bélgica en octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Mundial 2026 - Estados Unidos 2 - Bosnia 0 - ES

Estados Unidos, dirigida por Mauricio Pochettino, se ha clasificado para los octavos de final del Mundial tras imponerse por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en San Francisco, un triunfo que le cita con Bélgica el 6 de julio en Seattle y que mantiene abierto el recorrido del país anfitrión en el torneo.

El pase se ha resuelto con los goles de Folarin Balogun y Malik Tillman en el Levi’s Stadium, donde el equipo estadounidense ha terminado con diez jugadores tras la expulsión del propio Balogun en el minuto 64, que además se perderá el cruce ante Bélgica.

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La victoria tiene un valor añadido para la selección local, ya que se trata de la segunda vez en su historia que el combinado de Estados Unidos gana un partido en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Superioridad local y estreno histórico de Bosnia

El encuentro dejó dos partidos en uno. El conjunto de Pochettino controló la primera mitad con un ritmo más alto y castigó los errores de salida de Bosnia, mientras su rival buscó protegerse con un bloque más bajo y encontrar ventaja al contragolpe o a balón parado. Antes del descanso, Balogun ya había avisado con un gol anulado por fuera de juego tras una recuperación en campo rival y un remate de zurda.

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Folarin Balogun celebra su gol al estilo LeBron James (REUTERS/Pedro Nunes)

El delantero del Mónaco volvió a aparecer poco después, cuando Tyler Adams filtró un balón vertical y, tras dos rebotes en el área, el atacante aprovechó la jugada para firmar el 1-0. Ese tanto fue el tercer gol de Balogun en este Mundial. El delantero celebró el tanto al estilo de LeBron James y rozó además el segundo antes del intermedio, frenado por el larguero.

Bosnia llegó al partido tras haber alcanzado por primera vez en su historia la fase de eliminación directa de un Mundial. La eliminación también pudo dejar la última imagen de Edin Dzeko con la camiseta de su selección, en un duelo que el veterano delantero no pudo terminar por lesión.

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Edin Dzeko disputa un balón con la defensa de Estados Unidos (REUTERS/Phil Noble)

La primera parte también tuvo un marcado componente físico. Bosnia consiguió limitar buena parte de las acciones de Christian Pulisic, mientras Adams recibió un fuerte golpe en la cabeza pero pudo seguir sobre el césped.

Roja a Balogun y sentencia de Tillman

La acción decisiva de la segunda parte llegó en el minuto 64. Balogun pisó el tobillo de Tarik Muharemovic en una jugada que el árbitro revisó en el monitor antes de mostrar la tarjeta roja directa, una decisión que cambió por completo el tramo final del choque.

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Folarin Balogun, de Estados Unidos, comete una falta sobre Tarik Muharemovic, de Bosnia y Herzegovina, antes de que le muestren la tarjeta roja. REUTERS/Pedro Nunes IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

A partir de ahí, Estados Unidos tuvo que resistir el empuje bosnio. El equipo de Pochettino perdió parte de su dinamismo, se replegó cerca de su área y concedió varios disparos desde la frontal, aunque Bosnia no encontró el gol que reabriera la eliminatoria.

También hubo un segundo gol anulado al conjunto estadounidense. Pulisic marcó en el 78 tras una acción a balón parado, pero el fuera de juego volvió a invalidar la jugada. El alivio definitivo llegó un minuto después.

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Malik Tillman celebra el segundo gol ante Bosnia (REUTERS/Carlos Barria)

Malik Tillman transformó una falta directa en el 79 con un golpeo por encima de la barrera que superó a Nikola Vasilj y cerró el 2-0, un resultado que disparó la euforia del Levi’s Stadium y devolvió a Estados Unidos a Seattle para medirse con Bélgica, que venía de remontar un 0-2 hasta el 3-2 frente a Senegal.