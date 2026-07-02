El cuadro del Museo Reina Sofía que ha inspirado la épica remontada de Bélgica en el Mundial

La equipación de Bélgica se inspira en Grelots roses, ciels en lambeaux (Cascabeles rosas, cielos en jirones), expuesta en el Reina Sofía.

La de anoche pasará a la historia como una de las grandes remontadas del Mundial 2026. Bélgica iba perdiendo por 2 a 0 a falta de poco más de diez minutos frente a Senegal, vigente campeona de la Copa África -sobre el campo, porque fuera de este la federación africana le concedió el título a Marruecos tras la polémica retirada- cuando surgió la magia. Romelu Lukaku entró en el terreno de juego y acortó distancias con un remate al primer palo, para unos minutos después ser Tielemans a centro de Trossard -con el que se había peleado un rato antes- quien pusiese el empate cerca del final del encuentro.

En el último minuto de la prórroga se consumaría la épica remontada del combinado belga tras un penalti señalado sobre Tielemans, que él mismo convertiría en el 3-2 definitivo. Los sueños de Los Leones de la Teranga nuevamente echados por tierra en un partido que tuvo de todo, incluso arte. Porque lo que muchos no saben es que la equipación que portaba Bélgica mientras hacía historia estaba inspirada en un cuadro de uno de los más grandes artistas de su país: René Magritte.

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Siguiendo su tradición de reverenciar a figuras ilustre de su historia, como hicieron en la Eurocopa con una equipación inspirada en Tintín de Hergé, en esta ocasión los Diablos Rojos han escogido inspirarse en el icónico pintor surrealista, que nació en Lessines a en 1898 y se convirtió en uno de los artistas más destacados de toda Bélgica durante el sligo XX gracias a su particular sentido de percepción y las evocadoras imágenes que era capaz de ilustrar. Su legado ha llegado hasta Seattle, donde el combinado de Rudi García sigue haciendo historia, pero el cuadro que ha inspirado la equipación tiene también relación directa con España.

Youri Tielemans, de Bélgica, celebra el tercer gol con sus compañeros. REUTERS/Agustin Marcarian

De Seattle al Reina Sofía

La equipación toma referencia del surrealismo y los colores propios de Magritte, pero su inspiración directa es un cuadro que se encuentra desde hace años en el Museo Reina Sofía de Madrid, Grelots roses, ciels en lambeaux (Cascabeles rosas, cielos en jirones). Expuesto en la sala 205.13, se trata de un óleo sobre lienzo pintado alrededor de 1930, cuando Magritte realizó otras obras notables como La condición humana, La invención colectiva o La llave de los campos, este último disponible también en el madrileño Thyssen-Bornemisza.

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El cuadro consta de dos escenas, unas nubes sobre cielo a la izquierda, y unos cascabeles rosas en la segunda, ambos fusionados en la equipación de fútbol. “Como en otras de sus pinturas en las que aparecen también estas «campanas mudas», los cascabeles flotan materialmente en el aire ocupando la mitad del cuadro, desprovistos de su peso, función y escala habituales, lo que les proporciona una apariencia irreal, en la que radica su potencia onírica. A ello contribuye también la técnica utilizada, de precisión casi fotográfica, que parece congelar la imagen en el tiempo y el espacio", explica el Reina Sofía, el cual también cuenta con otro cuadro de Magritte como es El secreto del cortejo.

“La diferencia cromática –azul encendido para el fondo nuboso y salmón eléctrico para el espacio en que se recortan los cascabeles– contribuye a la sensación general de desconcierto e inquietud que emana del cuadro, como corresponde a las más logradas visiones surrealistas", detallan sobre el lienzo, que ha inspirado la que ya es una de las camisetas más especiales de este Mundial 2026, y que de momento seguiremos viendo con el encuentro que ahora Bélgica tiene que disputar frente a la coanfitriona Estados Unidos, que llega como una de las selecciones más en forma de todo el campeonato. Mientras tanto, todo el que pase por Madrid podrá encontrar en el Reina Sofía la influyente pieza del hombre detrás de Esto no es una pipa.

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