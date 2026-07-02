Llega la hora de Lamine

Lamine Yamal, en uno de los últimos entrenamientos antes del España-Austria del Mundial 2026. (AP Foto/Andre Penner)

A menos de dos semanas de cumplir 19 años, Lamine Yamal se muestra cada vez más maduro. Es la estrella de este equipo y lo sabe. No se oculta, no se esconde. Todo lo contrario. Se expone, se ofrece. Se hace cargo. Porque como nunca antes en los últimos mundiales, España tiene una figura que acapara todas las miradas y que está dispuesto a ser el responsable de encaminar al equipo hacia la gloria.

Los Ángeles, bien al oeste de los Estados Unidos, puede ser el sitio que marque el norte de este conjunto de Luis de la Fuente que tiene la enorme responsabilidad de superar tras 16 años una etapa eliminatoria. Y ese desafío es el que asume el joven nacido en Rocafonda. Porque ya lo dijo Lamine: un Mundial es distinto a todo y ya no importa cómo jugaste ni lo que hiciste hasta aquí. Lo importante es lo que pase hoy.

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En 2014 fue una eliminación temprana, en fase de grupos en el Maracaná. En 2018, Moscú vio despedirse sin pena ni gloria al equipo de los 1000 toques intrascendentes en Octavos de final. Y en Qatar, en la misma instancia, el desalmado conjunto de Luis Enrique ya estaba arriba del avión de vuelta ni bien se falló el último penalti. Pero esta vez, aquí, las sensaciones son otras.

Lamine Yamal en el partido contra Uruguay. (Reuters/Raquel Cunha)

Lamine Yamal entiende que hoy no se puede volver a fallar en una instancia similar. Sabe también que un paso en falso sería dejarlo afuera de la competición y que su imagen quedaría dañada. Más aún cuando todas las estrellas (Messi, Vinicius, Mbappé, Haaland, Dembelé, Cristiano) brillan. Porque como dijo hace unos días, un Mundial es distinto a todo y hay que ganar como sea, sin importar a veces si se juega bien.

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Sin embargo, Yamal no entiende el fútbol de otra manera que no sea con regates, con un uno contra uno permanente. Y es lo que va a proponer ante los austriacos. Desequilibrio individual, conexión indispensable con Pedri y tiros a puerta, es lo que se espera de su repertorio para esta tarde.

Porque como ya reconoció De la Fuente para reafirmar las palabras del propio Lamine; el habilidoso extremo está para jugar los 90 y más si hace falta, a pleno. Con total exigencia, como lo pedirá este partido.

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Lamine Yamal celebra el gol contra Arabia. (Reuters)

Aquella primera parte ante Arabia (la mejor actuación de Lamine hasta aquí), debe ser la base. Con gol, con desparpajo, con quiebres, con enganches y con muchos pases filosos hacia adelante de esos que suele dar en el Barcelona con el exterior de su pie izquierdo.

Por todo esto, hoy ante Austria, más que nunca, España necesita del mejor Lamine, ya que no solo está en juego la clasificación a Octavos y superar la barrera del primer partido eliminatorio. También es el día para volver a ser la selección que llegó como favorita al inicio del campeonato del mundo y que aún está en deuda.

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Lamine promete ser el guía de este equipo. Se espera que cumpla. Él sabe que puede.