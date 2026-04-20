Ya hay fecha para que Woody Allen empiece a rodar su nueva película ambientada en Madrid

El director Woody Allen posa para fotógrafos durante la 80ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia de 2023. (Vianney Le Caer/Invision/AP, File)

La próxima película de Woody Allen se ambientará en la ciudad de Madrid. El anuncio de la colaboración entre el aclamado director, ganador de cinco premios Oscar, y la comunidad autónoma provocó una auténtica conmoción en el sector. El proyecto llevará en su título el nombre de la ciudad y será íntegramente made in Madrid, contando también con el respaldo institucional del territorio autonómico y del Ayuntamiento.

Ahora, el rodaje de esta cinta ya cuenta también con una fecha confirmada: el próximo 5 de octubre. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha remarcado en un comunicado que “la riqueza y diversidad de localizaciones de la región van a quedar claramente reflejadas”. Desde la Film Commission de Film Madrid Region han acompañado el proceso, facilitando la búsqueda de escenarios y gestionando los primeros contactos con distintos municipios, que, según la institución, han mostrado “una respuesta extraordinaria desde el primer momento”.

“En esta comedia contemporánea aparecerán espacios y lugares característicos de la región”. La iniciativa no solo busca consolidar a Madrid como plató internacional, sino también atraer visitantes. El objetivo, según explicaron, es “generar nuevos flujos turísticos motivados tanto por la visita a las localizaciones que puedan aparecer en la película, como por contribuir al posicionamiento internacional de Madrid como un destino aspiracional en el momento de inspiración de un viaje”.

Woody Allen durante el rodaje de 'Rifkin's Festival'. (Reuters)

De Madrid al mundo

La producción, titulada provisionalmente Wasp 2026, será la película número 51 de Allen y cuenta con un contrato de patrocinio de 1,5 millones de euros firmado con la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso. El estreno tendrá carácter global, con presentaciones en un festival internacional y tres preestrenos en distintas ciudades del mundo. Tanto la Comunidad como el ayuntamiento esperan que la película “promocione la región en todo el mundo”.

Woody Allen ya ha ambientado sus historias en varias ciudades europeas. Entre sus trabajos recientes figuran Midnight in Paris, Vicky Cristina Barcelona y Rifkin’s Festival, esta última un homenaje a la ciudad de San Sebastián. Ahora, el foco del cineasta se posa en la capital española, con una comedia contemporánea que aspira a dejar huella tanto en la pantalla como en el turismo local.

Tráiler de 'Rifkin’s Festival', rodada en San Sebastián y dirigida por Woody Allen.

Marcado por la polémica y la cancelación

A pesar del entusiasmo que ha provocado la noticia para los fans del cine del director, la noticia también ha sacudido las polémicas en las que el director se ha visto envuelto a lo largo de su carrera. La controversia principal gira en torno a la acusación de abuso sexual realizada por su hija adoptiva, Dylan Farrow, en 1992. Aunque la justicia no encontró pruebas concluyentes en su momento y Allen siempre ha negado los hechos, el testimonio de Dylan en el documental Allen v. Farrow revitalizó el escándalo.

Actualmente, Allen vive un exilio profesional en la industria estadounidense. Tras el movimiento #MeToo, Amazon canceló su contrato millonario y las principales distribuidoras le dieron la espalda, obligándolo a buscar financiación y estreno en Europa. Mientras gran parte de Hollywood lo evita, él califica la cultura de la cancelación de “estúpida” y mantiene que las acusaciones han sido explotadas mediáticamente. Pese al ostracismo en su país, sigue filmando fuera, aunque su legado parece irremediablemente ligado a la sospecha.