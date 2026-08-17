Avance de ‘Valle Salvaje’ del lunes 17 de agosto: Dámaso amenaza a Mercedes y Manuela está cada vez más interesada en Alejo

'Valle Salvaje', la ficción diaria de La 1 (RTVE)

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La tensión no da tregua en Valle Salvaje. Después de una semana marcada por el rescate del hijo de Adriana y los esfuerzos de varios personajes por mantenerlo oculto, la ficción de La 1 afronta este lunes 17 de agosto un nuevo capítulo en el que el peligro vuelve a situarse alrededor del bebé. El pequeño, cuya existencia ha puesto en jaque numerosas alianzas, se convierte ahora en la pieza central de los planes de Dámaso.

El episodio 466 llega después de unos días en los que la Casa Pequeña se convirtió en el refugio improvisado del hijo de Adriana. Bárbara y Luisa asumieron la responsabilidad de proteger al pequeño después de que fuera trasladado desde la cabaña, pero mantenerlo escondido no resultó sencillo. La presencia de Victoria estuvo a punto de poner al descubierto el secreto y, finalmente, la Salcedo terminó descubriendo al bebé.

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Su reacción, sin embargo, fue diferente a la esperada. El encuentro despertó en Victoria un sentimiento inesperado hacia quien, en realidad, es su sobrino nieto. Un giro que complicó todavía más una historia en la que cada personaje parece tener sus propios intereses respecto al futuro del niño.

'Valle Salvaje', la ficción diaria de La 1 (RTVE)

A esta situación se sumó la inquietante intervención de Dámaso. Durante la semana pasada, el personaje volvió a ejercer presión sobre Mercedes y puso en marcha una estrategia relacionada directamente con el bebé. Las decisiones que tomó terminaron afectando también a las parteras, cuya relación se fue deteriorando a medida que aumentaba la presión.

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Rosalía y Leonor conocen al hijo de Adriana

El capítulo de este lunes dará un paso decisivo en esta trama. Rosalía y Leonor conocerán finalmente al hijo de Adriana, un encuentro especialmente relevante después de todo lo ocurrido durante los últimos episodios.

Hasta ahora, el bebé había permanecido protegido y apartado de buena parte de los personajes que podían descubrir su verdadera identidad. Su aparición ante Rosalía y Leonor supone, por tanto, que el círculo de personas que conocen su existencia continúa ampliándose.

Avance de 'Valle Salvaje' del 10 al 14 de agosto (RTVE)

Pero el momento más inquietante llegará de la mano de Dámaso, que volverá a amenazar a Mercedes y demostrará que no está dispuesto a renunciar a sus planes. El personaje dará además una orden a las parteras: deberán preparar al bebé.

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La petición provocará una reacción inmediata en Petra. La mujer descubrirá cuál es el verdadero propósito que se esconde detrás de las órdenes de Dámaso y quedará completamente horrorizada. Una revelación que puede cambiar su manera de enfrentarse a la situación y poner a prueba sus lealtades.

Secretos, alianzas y nuevas amenazas

La trama del pequeño no será la única que avance en este nuevo episodio. La historia de las parteras también afronta un momento delicado después de los enfrentamientos y confesiones de la semana anterior. Petra llegó a plantearse enfrentarse a Pura, mientras las diferencias entre ambas amenazan con romper definitivamente su alianza.

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'Valle Salvaje', la ficción diaria de La 1 (RTVE)

En la Casa Grande, además, continúan los problemas sentimentales y familiares. Manuela sigue mostrando interés por Alejo, mientras Braulio intenta asumir que sus posibilidades con ella son cada vez menores. Los celos y los desencuentros entre los jóvenes han añadido una nueva tensión a las relaciones del valle.

También permanecen abiertas las disputas relacionadas con Enriqueta, José Luis y el duque, en una cadena de conflictos que podría terminar afectando a buena parte de los protagonistas. Hernando, por su parte, tratará de hacer reflexionar al duque sobre las decisiones relacionadas con su título, mientras nuevos secretos amenazan con salir a la luz.

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