España

Al menos 35 heridos tras el choque de un autocar contra la fachada de un edificio en Lleida: cuatro personas en estado crítico

Once dotaciones de los bomberos y los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se han trasladado hasta el lugar

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Imagen de archivo de una ambulancia del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). (Lorena Sopêna/Europa Press)
Imagen de archivo de una ambulancia del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). (Lorena Sopêna/Europa Press)

En torno a las 07.15 horas de este miércoles, un autocar urbano ha colisionado contra la fachada del edificio número 11 de la Rambla Ferran de Lleida, según han informado los Bomberos de la Generalitat de Cataluña. El siniestro ha provocado que al menos 35 personas resulten heridas, de las cuales 11 han sido trasladadas al hospital Arnau de Vilanova con diverso estado de consideración.

El siniestro, cuyas causas se desconocen por el momento, ha movilizado a once dotaciones de bomberos, que se encuentran en el lugar, y a los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que están atendiendo a los heridos con 12 unidades y un equipo de psicólogos. Además, Protección Civil de la Generalitat ha activado el fase de alerta el plan de emergencia Procicat (Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya).

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Cuatro personas en estado crítico

Según ha señalado el SEM a través de X, de las personas trasladadas al hospital Arnau de Vilanova, cuatro de los afectados se encuentran en estado crítico, mientras que los otros siete tienen un estado menos grave.

Además, hay 32 personas en estado leve, de las cuales algunas han sido trasladadas a centros sanitarios, mientras que otras no han requerido ningún traslado. El SEM ha movilizado 11 unidades, un helicóptero medicalizado y un equipo de psicólogos con los que han atendido a 43 pasajeros.

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*Noticia en ampliación

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