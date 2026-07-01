España Cultura

Séneca, filósofo estoico: “El mejor límite para el dinero es el que no permite caer en la pobreza ni alejarse mucho de ella”

Fue uno de los hombres más opulentos de Roma, pero siempre advirtió de las fronteras que los individuos deben establecer con su sed de riquezas

Guardar
Google icon
Retrato de Séneca en un grabado del siglo XVII. (Biblioteca de Artes decorativas de París)
Retrato de Séneca en un grabado del siglo XVII. (Biblioteca de Artes decorativas de París)

Nacido en la próspera Córdoba de la Hispania romana alrededor del año 4 a.C., Lucio Anneo Séneca fue una de las mentes más brillantes de su tiempo. Aunque su salud fue siempre frágil, su intelecto lo llevó hasta Roma, donde brilló como brillante orador, trágico y astuto político, llegando a ser el tutor y consejero del polémico y sanguinario emperador Nerón.

Sin embargo, a Séneca se le considera sobre todo uno de los pilares del pensamiento estoico por saber adaptar la rigurosa filosofía griega a la vida práctica romana. A través de sus cartas y tratados, este pensador enseñó que la verdadera sabiduría radica en el control de las pasiones, la autarquía y la fortaleza mental ante las inevitables adversidades del destino.

PUBLICIDAD

En su célebre tratado De la tranquilidad del ánimo, el pensador cordobés dejó una profunda reflexión sobre la riqueza: “El mejor límite para el dinero es el que no permite caer en la pobreza ni alejarse mucho de ella”. Esta afirmación resume su visión estoica, donde los bienes materiales no deben poseernos, sino ser simples herramientas bajo nuestro control.

Escultura de Séneca realizada por Eduardo Barrón González. (Museo del Prado)
Escultura de Séneca realizada por Eduardo Barrón González. (Museo del Prado)

El significado de la frase de Séneca

Con su premisa, el filósofo nos advierte sobre los peligros duales de la carencia extrema y de la ambición desmedida. Para el estoicismo, la verdadera riqueza no consiste en multiplicar los bienes, sino en reducir nuestras ambiciones más superficiales. En sus famosas Epístolas morales a Lucilio, Séneca refuerza esta idea de forma tajante al afirmar que, para ser rico, no hay que aumentar las riquezas, sino todo lo contrario: “Disminuir los deseos”.

PUBLICIDAD

Eso sí, lo que muchos olvidan es que Séneca fue uno de los hombres más ricos de Roma. Esto le valió duras críticas por su supuesta hipocresía. Sin embargo, él defendía que el sabio puede tener riquezas, siempre que no se encadene a ellas moralmente. Como dejó escrito en su obra De la vida feliz: “El sabio no ama las riquezas, pero prefiere tenerlas; no las recibe en su corazón, sino en su casa”.

En todas estas consideraciones, sorprende hasta qué punto el pensamiento de Séneca puede leerse de múltiples formas en una sociedad como la actual. A día de hoy, el consumismo es uno de los principales vicios de una sociedad marcada tanto por el estrés financiero que presiona a los individuos para que gasten continuamente su dinero, provocando una sed materialista que nunca acaba de saciarse. Así, la propuesta de Séneca podría resonar con fuerza en movimientos modernos como el minimalismo, recordándonos que acumular capital sin un propósito claro solo genera ansiedad.

Busto de Séneca, filósofo estoico.
Busto de Séneca, filósofo estoico.

El límite de la riqueza

Siglos más tarde, el filósofo británico David Hume, uno de los grandes pensadores de la Ilustración, abordó la relación entre los bienes materiales y la felicidad humana con un pragmatismo similar. En sus Ensayos morales, políticos y literarios, Hume argumentó que “el dinero no es propiamente hablando uno de los súbditos del comercio, sino solo el instrumento que los hombres han acordado para facilitar el intercambio”. Dicho de otro modo, el dinero no es algo que consiga satisfacer nuestras necesidades ni hacernos felices, sino tan solo un “lubricante” que agiliza el comercio.

Por su parte, el pensador alemán Arthur Schopenhauer analizó con crudeza la insatisfacción que produce la búsqueda obsesiva de bienes. En su obra fundamental Parerga y paralipómena, el filósofo realizó una de las metáforas más recordadas (y ciertas) de la ambición económica: “El dinero es como el agua de mar: cuanta más se bebe, más sediento se vuelve uno”. Para él, al igual que para Séneca, el equilibrio era el mejor escenario posible.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

En conclusión, tanto el pensamiento clásico como la filosofía moderna nos han advertido a través de varios de sus grandes nombres que la riqueza material es un territorio peligroso si carece de fronteras éticas. Establecer un límite saludable para el dinero no implica renunciar al bienestar, sino proteger nuestra libertad interior. Al final, el mayor tesoro que podemos poseer sigue siendo, tal como sugirió Séneca, ser dueños absolutos de nuestra propia vida.

Temas Relacionados

EstoicismoFilosofíaFilosofía De VidaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tom Hardy regresa a ‘MobLand’: el actor se reincorpora a la serie tras una polémica con sus creadores

El británico se había distanciado de la producción de Paramount debido a tensiones con sus guionistas y productores

Tom Hardy regresa a ‘MobLand’: el actor se reincorpora a la serie tras una polémica con sus creadores

La reflexión de Anaïs Nin, escritora estadounidense que revolucionó la literatura erótica: “Escribimos para saborear la vida dos veces: en el momento y al recordarla”

La autora dejó esta reflexión en una anotación de 1954 incluida en el quinto volumen de sus diarios

La reflexión de Anaïs Nin, escritora estadounidense que revolucionó la literatura erótica: “Escribimos para saborear la vida dos veces: en el momento y al recordarla”

Vuelven los cines de verano a Madrid: de los clásicos de Cibeles a las joyas musicales de Matadero

Repasamos algunas de las mejores propuestas para ver grandes películas al aire libre durante estos meses

Vuelven los cines de verano a Madrid: de los clásicos de Cibeles a las joyas musicales de Matadero

Las 10 series que no te puedes perder el mes de julio: del ‘spin-of’ de ‘The Big Bang Theory’ a la nueva versión de ‘La casa de la pradera’

Repasamos las novedades que nos ofrecen las diferentes plataformas, Netflix, HBO Max, Movistar Plus+, Apple TV, Disney+ o Amazon Prime Video

Las 10 series que no te puedes perder el mes de julio: del ‘spin-of’ de ‘The Big Bang Theory’ a la nueva versión de ‘La casa de la pradera’

Se busca un cuadro de Sorolla que los dueños dejaron en una acera: podría valer hasta 60.000 euros

La obra desapareció mientras sus propietarios cargaban el coche para irse de vacaciones y la Policía trata ahora de localizar a las personas que la recogieron

Se busca un cuadro de Sorolla que los dueños dejaron en una acera: podría valer hasta 60.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tribunal Supremo mira a Europa: qué dice realmente la legislación de la UE sobre la regularización de migrantes

El Tribunal Supremo mira a Europa: qué dice realmente la legislación de la UE sobre la regularización de migrantes

Acciona expedienta a cuatro afiliados de CCOO, trabajadores del contrato de limpieza de Almería, en la ‘trama’ de enchufes a familiares sin ir a trabajar

No es la ley de nietos, es lo que vino después: el voto CERA en el extranjero y la ‘adscripción por defecto’ ponen las generales y Madrid en el centro de la tormenta política

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Vox pide anular la instrucción de la ‘ley de nietos’ y suspender cautelarmente la concesión de nacionalidades mientras se resuelve el recurso

ECONOMÍA

La receta de los alcaldes para abaratar la vivienda: liberar más suelo público, agilizar las licencias y acabar con la burocracia

La receta de los alcaldes para abaratar la vivienda: liberar más suelo público, agilizar las licencias y acabar con la burocracia

Entra en vigor la ‘tasa Shein’: los españoles pagarán más por sus compras en plataformas chinas como Temu o AliExpress

Lejos de los 124.000 euros de Madrid, estas son las comunidades donde menos entrada necesitas para comprar una casa: desde 17.000 euros

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Adiós al ‘pack de seis’: tras los tapones de las botellas de agua, la Unión Europea vigilará también que se vendan por unidad

DEPORTES

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo

‘Gegenpressing’, el estilo de juego de Austria que inventó Ralf Dietrich Rangnick y después copiaron Klopp, Tuchel o Hansi Flick