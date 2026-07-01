Séneca, filósofo estoico: “El mejor límite para el dinero es el que no permite caer en la pobreza ni alejarse mucho de ella”

Retrato de Séneca en un grabado del siglo XVII. (Biblioteca de Artes decorativas de París)

Nacido en la próspera Córdoba de la Hispania romana alrededor del año 4 a.C., Lucio Anneo Séneca fue una de las mentes más brillantes de su tiempo. Aunque su salud fue siempre frágil, su intelecto lo llevó hasta Roma, donde brilló como brillante orador, trágico y astuto político, llegando a ser el tutor y consejero del polémico y sanguinario emperador Nerón.

Sin embargo, a Séneca se le considera sobre todo uno de los pilares del pensamiento estoico por saber adaptar la rigurosa filosofía griega a la vida práctica romana. A través de sus cartas y tratados, este pensador enseñó que la verdadera sabiduría radica en el control de las pasiones, la autarquía y la fortaleza mental ante las inevitables adversidades del destino.

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En su célebre tratado De la tranquilidad del ánimo, el pensador cordobés dejó una profunda reflexión sobre la riqueza: “El mejor límite para el dinero es el que no permite caer en la pobreza ni alejarse mucho de ella”. Esta afirmación resume su visión estoica, donde los bienes materiales no deben poseernos, sino ser simples herramientas bajo nuestro control.

Escultura de Séneca realizada por Eduardo Barrón González. (Museo del Prado)

El significado de la frase de Séneca

Con su premisa, el filósofo nos advierte sobre los peligros duales de la carencia extrema y de la ambición desmedida. Para el estoicismo, la verdadera riqueza no consiste en multiplicar los bienes, sino en reducir nuestras ambiciones más superficiales. En sus famosas Epístolas morales a Lucilio, Séneca refuerza esta idea de forma tajante al afirmar que, para ser rico, no hay que aumentar las riquezas, sino todo lo contrario: “Disminuir los deseos”.

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Eso sí, lo que muchos olvidan es que Séneca fue uno de los hombres más ricos de Roma. Esto le valió duras críticas por su supuesta hipocresía. Sin embargo, él defendía que el sabio puede tener riquezas, siempre que no se encadene a ellas moralmente. Como dejó escrito en su obra De la vida feliz: “El sabio no ama las riquezas, pero prefiere tenerlas; no las recibe en su corazón, sino en su casa”.

En todas estas consideraciones, sorprende hasta qué punto el pensamiento de Séneca puede leerse de múltiples formas en una sociedad como la actual. A día de hoy, el consumismo es uno de los principales vicios de una sociedad marcada tanto por el estrés financiero que presiona a los individuos para que gasten continuamente su dinero, provocando una sed materialista que nunca acaba de saciarse. Así, la propuesta de Séneca podría resonar con fuerza en movimientos modernos como el minimalismo, recordándonos que acumular capital sin un propósito claro solo genera ansiedad.

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Busto de Séneca, filósofo estoico.

El límite de la riqueza

Siglos más tarde, el filósofo británico David Hume, uno de los grandes pensadores de la Ilustración, abordó la relación entre los bienes materiales y la felicidad humana con un pragmatismo similar. En sus Ensayos morales, políticos y literarios, Hume argumentó que “el dinero no es propiamente hablando uno de los súbditos del comercio, sino solo el instrumento que los hombres han acordado para facilitar el intercambio”. Dicho de otro modo, el dinero no es algo que consiga satisfacer nuestras necesidades ni hacernos felices, sino tan solo un “lubricante” que agiliza el comercio.

Por su parte, el pensador alemán Arthur Schopenhauer analizó con crudeza la insatisfacción que produce la búsqueda obsesiva de bienes. En su obra fundamental Parerga y paralipómena, el filósofo realizó una de las metáforas más recordadas (y ciertas) de la ambición económica: “El dinero es como el agua de mar: cuanta más se bebe, más sediento se vuelve uno”. Para él, al igual que para Séneca, el equilibrio era el mejor escenario posible.

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El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

En conclusión, tanto el pensamiento clásico como la filosofía moderna nos han advertido a través de varios de sus grandes nombres que la riqueza material es un territorio peligroso si carece de fronteras éticas. Establecer un límite saludable para el dinero no implica renunciar al bienestar, sino proteger nuestra libertad interior. Al final, el mayor tesoro que podemos poseer sigue siendo, tal como sugirió Séneca, ser dueños absolutos de nuestra propia vida.