España

Huelga en Correos en la Comunidad de Madrid: CGT convoca paros en todos los centros y turnos por una “falta de personal abrumadora”

El sindicato denuncia una plantilla insuficiente, sobrecarga de trabajo y un deterioro de las condiciones laborales, especialmente en los meses de verano

Guardar
Google icon
Vista de la Oficina Principal de Correos en Madrid (EFE/ Laura López López)
Vista de la Oficina Principal de Correos en Madrid (EFE/ Laura López López)

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado un periodo de huelga en todos los centros y turnos de trabajo de Correos en la Comunidad de Madrid desde este miércoles, 1 de julio, hasta el 30 de septiembre, ante lo que consideran “una falta de personal abrumadora”.

El sindicato señala, en un comunicado al que ha tenido acceso EFE, que esta escasez de empleados implica sobrecargas y “enfermizos ritmos de trabajo que derivan en bajas médicas y empeoramiento de la salud, dificultades para acceder a permisos asociados al descanso o a la conciliación y las necesidades familiares”.

PUBLICIDAD

Según CGT, los últimos datos estatales relativos al número de plantilla muestran que “el personal laboral fijo se reduce a solo 34.700 personas, mientras que el personal funcionario ya está por debajo de las 2.000 unidades”,

Esta falta de personal, indica, se incrementa “exponencialmente” en verano. Es en este periodo cuando “se vulnera aún más el derecho a la conciliación y al descanso y existe mayor riesgo para la salud de la plantilla por el rigor de las condiciones climáticas” por lo que la convocatoria de huelga “está más que justificada”.

PUBLICIDAD

El sindicato se movilizará durante los meses de verano

El sindicato ha anunciado también que durante estos meses de verano se convocarán diversos actos de protesta y movilizaciones, con el objetivo de que sea una “huelga activa que sirva para organizar el descontento ampliamente extendido entre el personal de Correos”.

El sindicado, además, ha recordado que en 2025 convocó un elevado número de huelgas en todo el país contra el Acuerdo Marco suscrito entre la empresa y las organizaciones sindicales con más representación en la compañía (CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre).

“Este documento recogía un compromiso especialmente lesivo: La reducción del gasto salarial anual que entonces oscilaba entre un 85 y 90% de los ingresos de explotación hasta el 70%”, recoge el comunicado.

En este sentido, CGT critica que “la empresa estaría avanzando hacia este objetivo mediante el recorte en la contratación, la no cobertura de las bajas médicas, la destrucción de puestos de trabajo (amortización de jubilaciones, excedencias) y el incremento de la precariedad a través de los bajos salarios y la estructuralización de las jornadas parciales”.

Un camión de reparto postal de Correos (Jesús Hellín - Europa Press)
Un camión de reparto postal de Correos (Jesús Hellín - Europa Press)

La huelga también llega a Almería

CGT también se está movilizando en otras ciudades del país, por ejemplo, en Almería, donde ha convocado un periodo de huelga de jornada completa desde este miércoles y hasta el 16 de octubre ante “la falta de personal y el recorte en la contratación” en los centros de trabajo situados en la provincia andaluza.

Según el sindicato, la escasez de personal en Almería hace que la situación “sea insostenible”. “El verano se ha convertido en un verdadero infierno”, señala.

CGT sostiene que estas movilizaciones buscan abrir una negociación con la empresa para abordar los problemas que, según denuncia, afectan a los trabajadores y garantizar una prestación del servicio acorde con la carga de trabajo existente.

Es por esto que animan a secundar esta huelga y, especialmente, a acudir a los diferentes actos que se programarán para reivindicar más contratación en la provincia.

Temas Relacionados

CorreosComunidad de MadridEmpleo en EspañaTrabajadores EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno publicará una lista de gasolineras que no descuenten de los precios las ayudas fiscales por la guerra

La CNMC monitorizará los beneficios de cada estación de servicio y habilitará un canal gratuito para que los consumidores afectados puedan presentar reclamaciones

El Gobierno publicará una lista de gasolineras que no descuenten de los precios las ayudas fiscales por la guerra

Amancio Ortega dona tres millones a Cruz Roja a través de Inditex para los afectados por los terremotos de Venezuela: financiará una clínica móvil

La compañía ha abierto además una vía interna para que su plantilla en España pueda sumar aportaciones económicas

Amancio Ortega dona tres millones a Cruz Roja a través de Inditex para los afectados por los terremotos de Venezuela: financiará una clínica móvil

Un proyecto financiado por la OTAN recurre a la biotecnología para restaurar los suelos agrícolas dañados por la guerra en Ucrania, el “granero de Europa”

Ucrania continúa suministrando buena parte de los cereales que consume la UE. Para restaurar la fertilidad de estas tierras, científicos prueban el miscanto gigante, una planta que absorbe contaminantes y ayuda a regenerar suelos dañados

Un proyecto financiado por la OTAN recurre a la biotecnología para restaurar los suelos agrícolas dañados por la guerra en Ucrania, el “granero de Europa”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El precio de las gasolinas se modifica todos los días

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez sellaron una actuación sólida, marcada por un cuarto partido sin encajar goles

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El número de españoles fallecidos en el doble seísmo de Venezuela asciende a 26 y el de desaparecidos a 150

El número de españoles fallecidos en el doble seísmo de Venezuela asciende a 26 y el de desaparecidos a 150

El Tribunal Supremo mira a Europa: qué dice realmente la legislación de la UE sobre la regularización de migrantes

Acciona expedienta a cuatro afiliados de CCOO, trabajadores del contrato de limpieza de Almería, en la ‘trama’ de enchufes a familiares sin ir a trabajar

No es la ley de nietos, es lo que vino después: el voto CERA en el extranjero y la ‘adscripción por defecto’ ponen las generales y Madrid en el centro de la tormenta política

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

ECONOMÍA

El Gobierno publicará una lista de gasolineras que no descuenten de los precios las ayudas fiscales por la guerra

El Gobierno publicará una lista de gasolineras que no descuenten de los precios las ayudas fiscales por la guerra

Amancio Ortega dona tres millones a Cruz Roja a través de Inditex para los afectados por los terremotos de Venezuela: financiará una clínica móvil

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

La receta de los alcaldes para abaratar la vivienda: liberar más suelo público, agilizar las licencias y acabar con la burocracia

Entra en vigor la ‘tasa Shein’: los españoles pagarán más por sus compras en plataformas chinas como Temu o AliExpress

DEPORTES

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo