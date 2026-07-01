Huelga en Correos en la Comunidad de Madrid: CGT convoca paros en todos los centros y turnos por una “falta de personal abrumadora”

Vista de la Oficina Principal de Correos en Madrid (EFE/ Laura López López)

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado un periodo de huelga en todos los centros y turnos de trabajo de Correos en la Comunidad de Madrid desde este miércoles, 1 de julio, hasta el 30 de septiembre, ante lo que consideran “una falta de personal abrumadora”.

El sindicato señala, en un comunicado al que ha tenido acceso EFE, que esta escasez de empleados implica sobrecargas y “enfermizos ritmos de trabajo que derivan en bajas médicas y empeoramiento de la salud, dificultades para acceder a permisos asociados al descanso o a la conciliación y las necesidades familiares”.

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Según CGT, los últimos datos estatales relativos al número de plantilla muestran que “el personal laboral fijo se reduce a solo 34.700 personas, mientras que el personal funcionario ya está por debajo de las 2.000 unidades”,

Esta falta de personal, indica, se incrementa “exponencialmente” en verano. Es en este periodo cuando “se vulnera aún más el derecho a la conciliación y al descanso y existe mayor riesgo para la salud de la plantilla por el rigor de las condiciones climáticas” por lo que la convocatoria de huelga “está más que justificada”.

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El sindicato se movilizará durante los meses de verano

El sindicato ha anunciado también que durante estos meses de verano se convocarán diversos actos de protesta y movilizaciones, con el objetivo de que sea una “huelga activa que sirva para organizar el descontento ampliamente extendido entre el personal de Correos”.

El sindicado, además, ha recordado que en 2025 convocó un elevado número de huelgas en todo el país contra el Acuerdo Marco suscrito entre la empresa y las organizaciones sindicales con más representación en la compañía (CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre).

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“Este documento recogía un compromiso especialmente lesivo: La reducción del gasto salarial anual que entonces oscilaba entre un 85 y 90% de los ingresos de explotación hasta el 70%”, recoge el comunicado.

En este sentido, CGT critica que “la empresa estaría avanzando hacia este objetivo mediante el recorte en la contratación, la no cobertura de las bajas médicas, la destrucción de puestos de trabajo (amortización de jubilaciones, excedencias) y el incremento de la precariedad a través de los bajos salarios y la estructuralización de las jornadas parciales”.

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Un camión de reparto postal de Correos (Jesús Hellín - Europa Press)

La huelga también llega a Almería

CGT también se está movilizando en otras ciudades del país, por ejemplo, en Almería, donde ha convocado un periodo de huelga de jornada completa desde este miércoles y hasta el 16 de octubre ante “la falta de personal y el recorte en la contratación” en los centros de trabajo situados en la provincia andaluza.

Según el sindicato, la escasez de personal en Almería hace que la situación “sea insostenible”. “El verano se ha convertido en un verdadero infierno”, señala.

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CGT sostiene que estas movilizaciones buscan abrir una negociación con la empresa para abordar los problemas que, según denuncia, afectan a los trabajadores y garantizar una prestación del servicio acorde con la carga de trabajo existente.

Es por esto que animan a secundar esta huelga y, especialmente, a acudir a los diferentes actos que se programarán para reivindicar más contratación en la provincia.

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