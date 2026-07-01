Vuelven los cines de verano a Madrid: de los clásicos de Cibeles a las joyas musicales de Matadero

El Palacio de Cibeles volverá a ser un espacio dedicado al cine durante los meses de junio, julio y agosto (Cibeles de Cine)

Arranca el mes de julio y con él un gran verano por delante, tan previsiblemente caluroso como también lleno de grandes historias. Madrid no sería lo mismo sin sus cines de verano y, durante las próximas semanas, aparecerán por distintos rincones nuevas salas a pleno aire, enclaves ideales para disfrutar de una buena película al fresco. Tanto estrenos recién salidos de cartelera como clásicos indiscutibles pasarán por las pantallas de lugares ya icónicos como Cibeles, el Cine Doré de Filmoteca o la plaza de Matadero, que un año más vuelve a ser escenario de proyecciones y conciertos.

Cibeles de cine

Una sesión de 'Cibeles de Cine'

Todo un clásico del verano en Madrid, Cibeles de Cine es desde hace años una cita ineludible para ponerse al día con los estrenos del año, pero también para rescatar algunos clásicos del cine que siempre apetecen ver por estas fechas. Situado en la Galería de Cristal de CentroCentro, este improvisado cine tiene una de las programaciones más variadas un año más, y cada día proyecta por un precio de 8 euros títulos que van desde El diablo viste de Prada 2 o Marty Supreme a La escopeta nacional, Moulin Rouge o Dentro del laberinto, celebrando los aniversarios de todas ellas con sesiones especiales que además se pueden acompañar de comida y bebida.

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Filmoteca Española

Imagen de la sala de verano del Cine Doré

Desde su renovación hace un par de años, la terraza del Cine Doré se ha convertido en un remanso de paz y en un paraíso cinéfilo en pleno centro de Madrid. Fiel a su programación habitual, llena de clásicos de nuestro cine y de joyas ocultas, arranca con El ángel exterminador de Luis Buñuel, y contará con otros títulos como El viento que agita la cebada de Ken Loach, La route de Salina o una serie de películas británicas de la posguerra como parte de un ciclo de cine restaurado en colaboración con el Festival de Locarno. El mes de julio lo cerrará precisamente con Las últimas vacaciones del gran Alec Guinness, antes de anunciar otra tanda de proyecciones para el mes de agosto, en los que el Doré se volverá a erigir como un lugar de confianza para el cinéfilo que tenga que pasar el verano en Madrid.

Parque Calero de Ciudad Lineal

Imagen del cine del Parque Calero en Ciudad Lineal

Uno de los pocos cines de barrio de toda la vida, el Parque Calero, nutre de vida al distrito de Ciudad Lineal, pero desde hace años también ameniza las noches de verano con su fantástico cine al aire libre. Por su pantalla desfilarán durante estos meses títulos tan variopintos como Queer, Valor sentimental, Sirat, Romería o Rondallas, entre muchas otras, siendo un año más el espacio ideal para cerrar las calurosas noches del barrio.

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Parque de la Bombilla

Imagen del cine del Parque de la bombilla

Otro de los grandes clásicos desde hace años, como es el Parque de la Bombilla de Madrid, que desde hace años acoge este llamado Fescinal y que alberga principalmente grandes películas estrenadas durante el año. Desde el pasado 26 de junio hasta el próximo 6 de septiembre, los espectadores podrán ver títulos como Proyecto Salvación, Backrooms o El día de la revelación, la nueva película de Steven Spielberg.

Cineplaza de verano

Imagen de Cineplaza de verano

Por último, un año más, Cineteca de Matadero aúna música y cine con su particular propuesta: Superestrellas. Este año la programación transcurrirá entre el 2 y el 26 de julio, y consistirá en una serie de proyecciones de lo más especiales, muchas de ellas introducidas por grandes personalidades del cine y la música como Nacho Vigalondo o Christina Rosenvinge. Tanto esta última como el dúo Hidrogenesse se encargarán de amenizar la noche con sus cineconciertos, pero la cosa no queda ahí, ya que por este Cineplaza pasarán también el cine de queer o la blaxploitation con títulos míticos como Coffy de Pam Grier, una de las predilectas de Quentin Tarantino.

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