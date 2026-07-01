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Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El precio de las gasolinas se modifica todos los días

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Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Europa Press)
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Europa Press)

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España, dados a conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,789 euros el litro

Precio mínimo: 1,373 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,959 euros el litro

Precio mínimo: 1,383 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,789 euros el litro

Precio mínimo: 1,309 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,469 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,777 euros el litro

Precio mínimo: 1,247 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,885 euros el litro

Precio mínimo: 1,273 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,717 euros el litro

Precio mínimo: 1,289 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,836 euros el litro

Precio mínimo: 1,422 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,791 euros el litro

Precio mínimo: 1,395 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,868 euros el litro

Precio mínimo: 1,471 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,703 euros el litro

Precio mínimo: 1,379 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,874 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,789 euros el litro

Precio mínimo: 1,351 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,891 euros el litro

Precio mínimo: 1,416 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,683 euros el litro

Precio mínimo: 1,308 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,825 euros el litro

Precio mínimo: 1,519 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,78 euros el litro

Precio mínimo: 1,285 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,295 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,289 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,907 euros el litro

Precio mínimo: 1,519 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,715 euros el litro

Precio mínimo: 1,274 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,803 euros el litro

Precio mínimo: 1,284 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,693 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,864 euros el litro

Precio mínimo: 1,462 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)
El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

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Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

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Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

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