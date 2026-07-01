España

Muere un niño de rabia en Canadá tras despertarse con un murciélago en la cara: es el primer caso de contagio local desde 1967

El menor de 11 años presentó los síntomas de la enfermedad pocos días después del contacto con el animal infectado

Guardar
Google icon
Un murciélago en pleno vuelo (Canva)
Un murciélago en pleno vuelo (Canva)

Un niño de 11 años ha fallecido de rabia en Ontario, Canadá, días después de despertarse con un murciélago en la cara que le cubría la nariz y la boca. Como no mostraba marcas de arañazos ni mordeduras y el animal parecía tranquilo, los padres no consideraron necesaria la atención médica.

Sin embargo, 19 días después acudió al hospital con un complejo cuadro de síntomas: entumecimiento facial, vómitos y dolor. Fue entonces cuando recibió el diagnóstico de rabia, pero una vez que comienzan los síntomas, no existe una cura para detener la enfermedad, por lo que se iniciaron los cuidados paliativos.

PUBLICIDAD

En menos de una semana, el niño sufrió fallo neurológico severo y pérdida de reflejos del tronco cerebral. Falleció a los 17 días de ingreso hospitalario. Con el objetivo de concienciar a la población, los padres aprobaron la publicación del caso de su hijo en revista de la Asociación Médica Canadiense.

La rabia, una infección tan rara como letal

El caso de rabia de este niño supone el primer contagio local registrado desde 1967, un dato que revela la rareza de este tipo de infecciones. Esta patología la causa un virus neurotrópico que se transmite a través de la saliva de animales infectados, por mordeduras, arañazos o contacto en mucosas.

PUBLICIDAD

Es casi siempre mortal si aparecen síntomas, pero puede prevenirse eficazmente con un tratamiento de profilaxis postexposición temprana. El 40 % de las muertes que provoca son en niños menores de 15 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El caso de este pequeño pone en evidencia la vulnerabilidad y falta de conciencia sobre el riesgo que representan incluso los contactos aparentemente menores con murciélagos. Estos animales siguen siendo uno de los principales reservorios de rabia en todo el mundo, cuyas exposiciones pueden pasar inadvertidas por la pequeñez de los rasguños o mordeduras. Mientras que en los países en vías de desarrollo los perros callejeros son los más propensos a transmitir la rabia, en otros lugares del mundo son los murciélagos, los coyotes, los zorros y los mapaches los animales que más pueden infectar a un humano con el virus. Hay rabia en todos los continentes, excepto la Antártida.

Las autoridades sanitarias remarcan que cualquier contacto directo de humanos con un murciélago justifica consulta y un posible inicio de profilaxis postexposición, aunque no se observen lesiones. Así, el tratamiento evita prácticamente todos los casos si se inicia antes de los síntomas.

El murciélago más grande de Europa puede cazar y consumir aves en pleno vuelo. Crédito: Elena Tena Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC)

Un virus que precisa atención médica inmediata

Las recomendaciones incluyen limpieza intensiva de la zona de contacto, administración de inmunoglobulina y esquema completo de vacunación antirrábica. En casos de duda, se insta a contactar de inmediato a las autoridades de salud pública para valoración y acceso al tratamiento.

Una vez que la rabia presenta síntomas a nivel neurológico, no existen tratamientos eficaces y la atención se limita a los cuidados paliativos. De hecho, protocolos experimentales, como el de Milwaukee (inducción de coma y antagonistas NMDA), no han mostrado eficacia, por lo que la prevención sigue siendo la mejor y única defensa frente a esta rara enfermedad mortal.

Temas Relacionados

VirusEnfermedades RarasEnfermedades InfecciosasEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno publicará una lista de gasolineras que no descuenten de los precios las ayudas fiscales por la guerra

La CNMC monitorizará los beneficios de cada estación de servicio y habilitará un canal gratuito para que los consumidores afectados puedan presentar reclamaciones

El Gobierno publicará una lista de gasolineras que no descuenten de los precios las ayudas fiscales por la guerra

Amancio Ortega dona tres millones a Cruz Roja a través de Inditex para los afectados por los terremotos de Venezuela: financiará una clínica móvil

La compañía ha abierto además una vía interna para que su plantilla en España pueda sumar aportaciones económicas

Amancio Ortega dona tres millones a Cruz Roja a través de Inditex para los afectados por los terremotos de Venezuela: financiará una clínica móvil

Huelga en Correos en la Comunidad de Madrid: CGT convoca paros en todos los centros y turnos por una “falta de personal abrumadora”

El sindicato denuncia una plantilla insuficiente, sobrecarga de trabajo y un deterioro de las condiciones laborales, especialmente en los meses de verano

Huelga en Correos en la Comunidad de Madrid: CGT convoca paros en todos los centros y turnos por una “falta de personal abrumadora”

Un proyecto financiado por la OTAN recurre a la biotecnología para restaurar los suelos agrícolas dañados por la guerra en Ucrania, el “granero de Europa”

Ucrania continúa suministrando buena parte de los cereales que consume la UE. Para restaurar la fertilidad de estas tierras, científicos prueban el miscanto gigante, una planta que absorbe contaminantes y ayuda a regenerar suelos dañados

Un proyecto financiado por la OTAN recurre a la biotecnología para restaurar los suelos agrícolas dañados por la guerra en Ucrania, el “granero de Europa”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El precio de las gasolinas se modifica todos los días

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El número de españoles fallecidos en el doble seísmo de Venezuela asciende a 26 y el de desaparecidos a 150

El número de españoles fallecidos en el doble seísmo de Venezuela asciende a 26 y el de desaparecidos a 150

El Tribunal Supremo mira a Europa: qué dice realmente la legislación de la UE sobre la regularización de migrantes

Acciona expedienta a cuatro afiliados de CCOO, trabajadores del contrato de limpieza de Almería, en la ‘trama’ de enchufes a familiares sin ir a trabajar

No es la ley de nietos, es lo que vino después: el voto CERA en el extranjero y la ‘adscripción por defecto’ ponen las generales y Madrid en el centro de la tormenta política

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

ECONOMÍA

El Gobierno crea una lista pública de gasolineras que no descuenten de los precios las ayudas fiscales por la guerra

El Gobierno crea una lista pública de gasolineras que no descuenten de los precios las ayudas fiscales por la guerra

Amancio Ortega dona tres millones a Cruz Roja a través de Inditex para los afectados por los terremotos de Venezuela: financiará una clínica móvil

Huelga en Correos en la Comunidad de Madrid: CGT convoca paros en todos los centros y turnos por una “falta de personal abrumadora”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

La receta de los alcaldes para abaratar la vivienda: liberar más suelo público, agilizar las licencias y acabar con la burocracia

DEPORTES

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo