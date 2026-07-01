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Boda real a la vista: la casa real de Portugal anuncia el compromiso de su hijo pequeño con la baronesa de Trachenberg

La institución, que no ejerce la titularidad, ha anunciado el futuro matrimonio de su hijo menor

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El Infante Dionisio de Braganza, Duque de Oporto, se casará con la condesa Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, Baronesa de Trachenberg. (CASA REAL DE PORTUGAL).
El Infante Dionisio de Braganza, Duque de Oporto, se casará con la condesa Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, Baronesa de Trachenberg. (CASA REAL DE PORTUGAL).

La casa real de Portugal ha anunciado el compromiso matrimonial del infante Dionisio de Braganza, duque de Oporto, con la condesa Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, baronesa de Trachenberg. La noticia supone un nuevo acontecimiento para la dinastía de Braganza y une a dos familias con una larga tradición nobiliaria europea. Por el momento, no se han revelado la fecha ni el lugar de la ceremonia, aunque la propia casa real ha avanzado que esos detalles se comunicarán más adelante.

El anuncio ha sorprendido en Portugal, ya que la relación entre ambos había permanecido alejada del foco mediático. Según la información difundida por la Casa de Braganza, la petición de matrimonio tuvo lugar recientemente en Lisboa y el infante comunicó la noticia en primer lugar a sus padres, el duque de Braganza, Eduardo Pío, y su esposa Isabel de Herédia, así como al círculo familiar más cercano.

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En el comunicado oficial, la familia expresó su satisfacción por el compromiso y confirmó que la futura esposa del infante pasará a ostentar el título de duquesa de Oporto tras el enlace. La boda será uno de los principales acontecimientos sociales de la aristocracia europea, ya que se espera la presencia de representantes de distintas casas reales y familias nobles con las que los Braganza mantienen estrechos vínculos históricos.

Dionisio de Braganza, de 27 años, es el hijo menor del jefe de la Casa Real portuguesa. Sus hermanos son Alfonso de Braganza, príncipe de Beira y heredero de la jefatura de la dinastía, y la infanta María Francisca, duquesa de Coímbra.

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Familia real portuguesa (Casa Real de Portugal)
Familia real portuguesa (Casa Real de Portugal)

El futuro esposo ha desarrollado una trayectoria académica ligada a las ciencias sociales. Estudió en la Universidad Libre de Bruselas antes de ampliar su formación en la Universidad Católica Portuguesa. Además, participa en el ámbito empresarial como cofundador de Caravela Consulting, una firma especializada en consultoría estratégica para entidades públicas y privadas.

Su prometida también cuenta con un perfil marcadamente internacional. Nacida en Viena, Anna Schaffgotsch pertenece a una histórica familia aristocrática austríaca. Es hija de los condes Maximilian y Marie Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, barones de Trachenberg.

La condesa cursó estudios de Economía y Ciencias Sociales en la Universidad de Economía y Gestión de Viena (WU), a los que posteriormente sumó distintas especializaciones en gestión inmobiliaria y administración sanitaria. En la actualidad, orienta su carrera hacia el ámbito educativo y tiene previsto completar un posgrado en Educación Comparada en el University College de Londres.

La gran boda de la infanta María Francisca

La noticia llega menos de dos años después de la última gran celebración de la familia Braganza. En octubre de 2023, la infanta María Francisca contrajo matrimonio con Duarte de Sousa Araújo en una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional de Mafra, considerada uno de los acontecimientos sociales más destacados del año en Portugal.

María Francisca de Braganza y su padre, Duarte Pio de Braganza, a su llegada al Palacio Nacional de Mafra. (Instagram/@tvioficial)
María Francisca de Braganza y su padre, Duarte Pio de Braganza, a su llegada al Palacio Nacional de Mafra. (Instagram/@tvioficial)

Aquel enlace reunió a representantes de numerosas casas reales y familias aristocráticas europeas, entre ellas miembros de Luxemburgo, la familia Romanov, los condes de París, los duques de Calabria o Miriam de Ungría junto a sus hijos. Una de las ausencias más comentadas fue la de la familia real española, pese a la estrecha relación histórica que une a ambas dinastías.

Aunque Portugal dejó de ser una monarquía en 1910 tras la proclamación de la República, la Casa de Braganza continúa desempeñando un destacado papel representativo. Eduardo Pío mantiene una intensa actividad institucional, cultural y benéfica, además de participar con frecuencia en actos oficiales organizados por las autoridades portuguesas y en iniciativas vinculadas a antiguos territorios de influencia lusa, como Timor Oriental.

Las relaciones entre la familia Braganza y las instituciones republicanas siguen siendo fluidas. De hecho, el jefe de la Casa Real suele ser invitado a recepciones y banquetes de Estado con motivo de visitas de jefes de Estado y miembros de otras monarquías, reflejando el reconocimiento que conserva como representante del legado histórico portugués.

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