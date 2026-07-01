El final original de ‘Obsession’ era muy diferente, según su director: “Mi padre me recomendó cambiarlo”

'Obsession', de Curry Barker, convertida en un fenómeno viral

El director Curry Barker reveló que el final original de su película de terror Obsession era considerablemente más oscuro y trágico que el que finalmente llegó a los cines. La decisión de modificarlo, según contó el propio realizador de 26 años en diálogo con Entertainment Weekly, fue impulsada por el consejo directo de su padre y de otras personas cercanas a la producción. Barker, quien se encuentra en la etapa inicial de su carrera, explicó que su intención inicial era cerrar la historia con un desenlace inspirado en la tragedia de Romeo y Julieta”. Para ello, filmó dos versiones diferentes de la secuencia final. “Estaba realmente obsesionado con un final al estilo Romeo y Julieta”, relató el cineasta. Sin embargo, tras compartir ambas opciones con su círculo íntimo, recibió una recomendación contundente: “Creo que es mucho más perturbador si ella sobrevive”. Esta opinión, en especial la de su padre, lo llevó a replantear el cierre de la obra.

En la versión que finalmente se estrenó, el personaje principal, Bear (interpretado por Michael Johnston), muere por suicidio. Este acto rompe el hechizo mágico que lo unía a su enamorada Nikki (Inde Navarrette), quien había permanecido bajo el control de una fuerza oscura e irresistible. La película muestra cómo Nikki, al recuperar la consciencia, se encuentra ensangrentada y rodeada por las consecuencias de todo lo que ocurrió durante su estado de posesión.

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La historia de Obsession parte de un deseo aparentemente inocente: Bear, un joven socialmente torpe, compra una vara llamada “One Wish Willow” (Deseo del sauce) en una tienda de bromas y pide que Nikki lo ame “más que a nadie en el mundo”. El objeto resulta poseer un auténtico poder mágico, transformando el deseo en una pesadilla. Bajo el hechizo, Nikki pierde toda autonomía, convirtiéndose en una versión desesperada y violenta de sí misma. El guion muestra cómo, en ese estado, es capaz de autolesionarse y hasta de matar, como ocurre con Ian (Cooper Tomlinson), a quien dispara en la cabeza mientras sigue bajo la influencia del deseo de Bear.

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La inspiración en ‘Los Simpson’

El final alternativo, nunca mostrado al público, era todavía más crudo: Nikki también terminaba con su vida, en una clara referencia a la conclusión de “Romeo y Julieta”. Barker contó que filmaron ambas versiones, pero sólo permitieron una toma para la secuencia en que Nikki sobrevive. La decisión respondió tanto a la dificultad técnica del plano —grabado sin cortes y con movimientos de cámara complejos— como a la convicción de que el peso emocional recaería en la actuación de Navarrette. “Su interpretación fue tan potente que tuve que repensar todo el final”, reconoció el director.

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Cuando Nikki despierta del hechizo, se enfrenta a la realidad: Bear está muerto en sus brazos y otro amigo cercano también ha fallecido. Además, la protagonista conserva todos los recuerdos de lo que vivió mientras estaba bajo el dominio de la “One Wish Willow”. Según Barker, ese elemento transforma el desenlace en algo profundamente perturbador: “Creo que ella quedó traumatizada por lo que vio y por no haber tenido control sobre su cuerpo”. El director destacó que, aunque la premisa de Obsession remite a relatos clásicos sobre deseos peligrosos —como La pata de mono de W. W. Jacobs y el segmento de La casa del árbol del terror 2 de Los Simpson—, su aproximación pone el foco en el consentimiento y en la imposibilidad de forzar los sentimientos de otra persona. “Me interesa explorar qué significa realmente desear que alguien te ame sin su consentimiento y las consecuencias de ese acto”, señaló Barker.

A pesar de que el final original no fue incluido en la versión estrenada, Barker no descarta compartirlo en el futuro. “Sería interesante hacer un director’s cut donde mostremos el desenlace alternativo”, afirmó el cineasta, quien incluso sugirió que podría extender la duración de la película en unos 20 minutos para incluir escenas inéditas. La revelación sobre el cambio de final en Obsession abre la puerta a una discusión sobre el impacto de las decisiones creativas y la influencia del entorno familiar en el proceso de realización cinematográfica. Por ahora, la versión estrenada deja a los espectadores con el retrato de una superviviente marcada por el trauma y el peso de lo irreparable.

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